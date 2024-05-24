Каждый год в рамках проекта команды режиссеров разрабатывают эпизоды по мотивам произведений Даниила Хармса, локации маршрута выстраиваются на основе географии повести «Старуха». Стартуя 16 июня «Маршрут "Старухи"» проведет в мир цирка и абсурда 30-ых годов и расскажет, каким был цирк при Хармсе и Шекспире, а также, что с ним стало сегодня. Среди основных локаций в этом году: Упсала цирк, Маяковка на Охте, пляж «Морские дубки» в Лисьем Носу — по традиции маршрут завершит пикник на берегу Финского залива.