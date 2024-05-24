Ждем абсурдистские, но злободневные этюды театрального проекта, который уже в 12-й раз вспоминает произведения не только Хармса, но и обэриутов. В этом году Маршрут вновь возвращается на улицы, в скверы, на набережные и площади, в шатры, палатки, электрички Петербурга.
Каждый год в рамках проекта команды режиссеров разрабатывают эпизоды по мотивам произведений Даниила Хармса, локации маршрута выстраиваются на основе географии повести «Старуха». Стартуя 16 июня «Маршрут "Старухи"» проведет в мир цирка и абсурда 30-ых годов и расскажет, каким был цирк при Хармсе и Шекспире, а также, что с ним стало сегодня. Среди основных локаций в этом году: Упсала цирк, Маяковка на Охте, пляж «Морские дубки» в Лисьем Носу — по традиции маршрут завершит пикник на берегу Финского залива.
Над цирковой концепцией театрального критика и куратора Юлии Клейман будут работать режиссеры Кирилл Люкевич и Дмитрий Мульков, а также студенты курса Андрея Могучего, которые поставят эпизоды. Традиционно за неделю до старта Маршрута пройдет развеска досок на улицах Петербурга с цитатами Хармса и его друзей — 6 июня акцию объединят с «маленьким бесплатным Маршрутом», который пройдет в традиционных локациях при поддержке многочисленных друзей проекта: в кафе, барах и книжных магазинах между Невским проспектом и Кирочной улицей.
«Маршрут "Старухи"» стартует 16 июня 2024 года.
12+
Комментарии (0)