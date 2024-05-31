Выпускники РГИСИ, Герцена и СПбГУ представят свои спектакли на театральном фестивале «Где перспективы»

Фестиваль «Где перспективы», который пройдет с 1 по 16 июня, остроумно обыгрывает рефлексию выпускников на тему безоблачного профессионального будущего. В рамках проекта не наученные на большой сцене выпускники актерских и режиссерских курсов получают возможность громко заявить о себе и показать дипломные спектакли на известных театральных подмостках. В концепции проекта: отсутствие «нелепых» номинаций и наград; присутствие действующих режиссеров, продюсеров и директоров театра; и «уникальная зрительская возможность проследить за началом пути новых, молодых имен современного театра».

В программе фестиваля 8 разножанровых постановок — от комедии «Школа лжи (Слепой)» по Мольеру с выпускниками мастерской Дениса Кириллова Академии креативных индустрий «Локон» до мистической постановки «Невидимка» по пьесе Ноэла Кауарда «Невероятный сеанс, или Неугомонный дух» от студентов мастерской Максимова РГПУ имени Александра Герцена.