Выпускники РГИСИ, Герцена и СПбГУ представят свои спектакли на театральном фестивале «Где перспективы»

Актерские и режиссерские работы покажут на площадке «Где театр», где покажут постановки на тексты Жана-Батиста Мольера, Анны Ахматовой и Леонида Андреева.
Сестры декабря
Фестиваль «Где перспективы», который пройдет с 1 по 16 июня, остроумно обыгрывает рефлексию выпускников на тему безоблачного профессионального будущего. В рамках проекта не наученные на большой сцене выпускники актерских и режиссерских курсов получают возможность громко заявить о себе и показать дипломные спектакли на известных театральных подмостках. В концепции проекта: отсутствие «нелепых» номинаций и наград; присутствие действующих режиссеров, продюсеров и директоров театра; и «уникальная зрительская возможность проследить за началом пути новых, молодых имен современного театра».
В программе фестиваля 8 разножанровых постановок — от комедии «Школа лжи (Слепой)» по Мольеру с выпускниками мастерской Дениса Кириллова Академии креативных индустрий «Локон» до мистической постановки «Невидимка» по пьесе Ноэла Кауарда «Невероятный сеанс, или Неугомонный дух» от студентов мастерской Максимова РГПУ имени Александра Герцена.
«Сказочки не совсем для детей»
Фестиваль откроется 1 июня постановкой «Школа лжи (Слепой)» — о скупом Гарпагоне, который в погоне за богатством спешит выдать дочь и сына за состоятельных, но нелюдимых людей. Режиссер спектакля — Денис Кириллов, за хореографию отвечал Александр Осипов, за сценографию — Юлия Сиразидденова.
4 июня состоится показ спектакля «Сестры декабря» по воспоминаниям жены декабриста и французской модистки Полины Анненковой. В центре истории настоящие истории Натальи Фонвизиной, Александры Муравьевой, Мария Волконской, Елизавета Нарышкиной и Полина Гебль. «Сестры декабря» осуществлен выпускниками мастерской Семена Сытника, Школы Русской Драмы имени Иосифа Горбачева, ВХУТЕИН. Режиссер — Степан Балакшин.
Фестиваль продолжится 10 июня спектаклем «Русская народная почта» по одноименной пьесе Олега Богаева — работа мастерской Андрея Максимова РГПУ имени Герцена. В основе сюжета одинокий пенсионер Иван Жуков, который в попытке справится с болью утраты, пишет письма людям, которых не видел десятки лет. Режиссер — Анастасия Косенкова.
В афише 12 июня адаптация пьесы Алексея Дударева «Не покидай меня» — об истории отдельной белоруской семьи во времена Великой Отечественной войны. Режиссер —
Ольга Парфенова. Работа выпускников мастерской Николая Поздеева Института Культуры.
13 июня состоится показ драмы «А это вы можете описать» по поэме Анны Ахматовой «Реквием» — о репрессированных во время Ежовщины. Постановку подготовили студенты РГПУ Герцена, ИМТИХа и артистами драматического театра и кино, курса Юрия Цуркану. Режиссёр — Анастасия Кузнецова. Автор инсценировки —Анастасия Кузнецова.
Постановка «Невидимка» по пьесе Ноэла Кауарда «Невероятный сеанс, или Неугомонный дух» от студентов мастерской Максимова РГПУ имени Александра Герцена состоится 14 июня. Режиссёр —
Андрей Максимов.
15 июня можно увидеть на большой сцене воплощение мистических рассказов Андрея Платонова в спектакле «Сказочки не совсем для детей». «Спектакль представляет собой игру, где каждый оборот рулетки открывает одну случайную историю из миллиона человеческих судеб», — отмечает постановщик Никита Сидоров. Худрук проекта — Станислав Никольский, лауреат премии Золотой Софит. Мастерская Народного артиста Лобанова, Санкт-Петербургский государственный университет.
Закроет фестиваль 16 июня речевой концерт-дивертисмент студентов Академии креативных индустрий «Локон», актерского курса, Мастерской Дениса Кириллова.
Невидимка
Фестиваль «Где перспективы» пройдет с 1 по 16 июня на площадке «Где театр» на Арсенальной набережной, 1 / улице Комсомола, 2.
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