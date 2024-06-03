Актер Федор Федотов дебютирует в качестве режиссера со спектаклем «Дракон Шварца» для Социально-художественного театра

Как рассказали «Собака.ru» в Социально-художественном театре, спектакль «Дракон Шварца» стал результатом подробного и вдумчивого изучения пьесы-сказки «Дракон» Евгения Шварца, написанной в 1942-1944 годах в эвакуации из Ленинграда в Душанбе. За ее основу драматург взял сказочный сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить, потому что победитель сам обращается в дракона, — и только юноша с чистыми помыслами убивает чудовище.

«Кто они, герои самой известной сказочной истории советского драматурга, перед каким выбором они предстают и что же могут противопоставить силам зла? И спектакль, и автор отвечают на этот вопрос — любовь. Именно любовь, сочувствие, сострадание становятся последним оружием, которое еще есть у людей в борьбе с несправедливостью и злом. "Жалейте другу друга. Жалейте — и вы будете счастливы", такую формулу выводит Шварц в своей пьесе», — отмечают в театре.