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Актер Федор Федотов дебютирует в качестве режиссера со спектаклем «Дракон Шварца» для Социально-художественного театра

В его прочтении герои сказки Евгения Шварца погрузились в тяжелый мир бесконечного дождя, комендантского часа, тихого боязливого шепота, одиночества и настороженного ожидания — что же дальше? Они не помнят ни о свободе, ни о любви, ни о светлых днях, пришедшего в город странника жители принимают с недоверием и холодной осторожностью. Да и сам Ланцелот — совсем не плакатный герой, а скорее тот, кто уже потерял всякий смысл.

Как рассказали «Собака.ru» в Социально-художественном театре, спектакль «Дракон Шварца» стал результатом подробного и вдумчивого изучения пьесы-сказки «Дракон» Евгения Шварца, написанной в 1942-1944 годах в эвакуации из Ленинграда в Душанбе. За ее основу драматург взял сказочный сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить, потому что победитель сам обращается в дракона, — и только юноша с чистыми помыслами убивает чудовище.

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«Кто они, герои самой известной сказочной истории советского драматурга, перед каким выбором они предстают и что же могут противопоставить силам зла? И спектакль, и автор отвечают на этот вопрос — любовь. Именно любовь, сочувствие, сострадание становятся последним оружием, которое еще есть у людей в борьбе с несправедливостью и злом. "Жалейте другу друга. Жалейте — и вы будете счастливы", такую формулу выводит Шварц в своей пьесе», — отмечают в театре.

Изображение предоставлено пресс-службой Социально-художественного театра. Автор фото Наталья Хальзова
Изображение предоставлено пресс-службой Социально-художественного театра. Автор фото Наталья Хальзова
Изображение предоставлено пресс-службой Социально-художественного театра. Автор фото Наталья Хальзова
Изображение предоставлено пресс-службой Социально-художественного театра. Автор фото Наталья Хальзова
Изображение предоставлено пресс-службой Социально-художественного театра. Автор фото Наталья Хальзова

Главные роли в постановке исполняют Олег Сенченко (Дракон), Михаил Рябов (Ланцелот), Любовь Яковлева (Эльза), Кирилл Таскин (Шарлемань), Павел Панков (Бургомистр), Константин Федин (Генрих) и Даниил Драк (Поэт). Помощники режиссера — Александра Базарская, Элизабет Ланкастер, художник по костюмам — Любовь Дегтярева, художник-постановщик — Мария Гросс, художник по свету — Станислав Демин. За звуковое оформление отвечал Никита Хромов, а пластику поставила Анна Тугушева.

Изображение предоставлено пресс-службой Социально-художественного театра. Автор фото Наталья Хальзова

Премьерный показ спектакля «Дракон Шварца» состоится 117 и 18 июня на новой сцене Социально-художественного театра на проспекте Стачек, 72.

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