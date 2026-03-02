Что смотреть в кинотеатрах России в марте 2026-го: претендент на «Оскар» «Секретный агент», драмеди «Картины дружеских связей» и «Нюрнберг» с Кроу и Малеком

А также — «Наследник» с Гленом Пауэллом и Маргарет Куолли, Франсуа Озон и его экранизация «Постороннего» Камю, сиквелы «Царевны-лягушки», «Домовенка Кузи» и «Тещи», детектив «Частная жизнь» с Джоди Фостер, триллер «На цепи», семейная фантастика «Космическая собака Лида», Евгений Цыганов в «Жемчуге» и много классики в повторном прокате — от Антониони до Миядзаки. Собака.ru рассказывает о главных фильмах, которые покажут в кинотеатрах России в марте.
С 5 МАРТА
«Царевна-лягушка 2» (6+)
После того, как Василиса (Валентина Ляпина) и Иван Царевич (Александр Метелкин) сняли проклятие Кощея (Никита Кологривый), они собираются сыграть свадьбу. Но во время праздника невесту похищает злая ведьма Морена — теперь Ивану, ее сестре Варе (Алиса Руденко), Лягушу (Роман Курцын) и их друзьям предстоит отправиться на выручку в Тмутараканское царство. Также в сиквеле снялись Ян Цапник, Светлана Пермякова, Виктор Логинов и другие. Режиссер не изменился — это Александр Амиров.
C 5 марта
«Наследник» / How to Make a Killing (18+)
Криминальная комедия о наследнике многомиллиардного состояния по имени Бекет (Глен Пауэлл), от которого еще до рождения отказался глава сказочно богатого семейства. Благодаря подруге детства Джулии (Маргарет Куолли) он узнает, что все-таки может станет обладателем огромных денег — правда, в очереди из семи других родственников-претендентов он стоит последним. Тогда Бекет решается устранить конкурентов одного за другим. Картину снял Джон Паттон Форд («Преступница Эмили»).
С 5 марта
«Приключение» / L'avventura (1960) (16+)
Возвращение в кинотеатры классики Микеланджело Антониони: драма, разыгранная героями Габриэле Ферцетти, Моники Витти и Леи Массари, стала началом знаменитой «трилогии отчуждения» легендарного итальянского режиссера.
С 5 марта
«Посторонний» / L'étranger (18+)
Монохромная экранизация классика экзистенциализма Альбера Камю, за которую взялся Франсуа Озон после «Что случилось осенью». Роль страдающего от внутренней пустоты молодого человека по имени Мерсо сыграл Бенжамен Вуазен («Лето'85»), также в фильме снялись Ребекка Мардер, Пьер Лоттен и Дени Лаван.
С 5 марта
«К себе нежно» (16+)
Врач Надя (Карина Разумовская) переживает кризис среднего возраста и никак не может разобраться в себе — особенно на фоне расставания с мужем Борисом (Артем Ткаченко). С помощью своеобразного психотренинга (они же «уроки нежности») ей предстоит научиться видеть себя с совершенно новых сторон. Также в фильме по мотивам одноименного бестселлера Ольги Примаченко задействованы Пелагея Невзорова, Ольга Медынич и Алиса Конашенкова. Режиссером мелодраматической комедии выступил Иван Китаев («Без правил»).
С 5 марта
«Новая теща» (12+)
Сиквел комедии с Гариком Харламовым — спустя шесть лет после событий первой части его герой, Витя Суслов, мучается с новой тещей, Галиной Михайловной (Мария Аронова). Ситуацию дополнительно ухудшает появление на пороге его брата-близнеца Антохи. Также в касте — Сергей Бурунов, Катерина Ковальчук, Владимир Епифанцев и Евгений Гришковец. Постановщик продолжения — по-прежнему Аскар Узабаев.
С 5 марта
«Тюльпаны» (12+)
Праздничный комедийный альманах из пяти новелл, посвященных 8 марта: действие разворачивается в пяти городах, от Красноярска до Калининграда. В звездном касте — Елена Яковлева, Слава Копейкин, Юлия Топольницкая, Ярослав Могильников, Алексей Серебряков, Гоша Куценко и другие. Одну из частей сняла Анна Кузнецова, автор фильма «Каникулы» и сериала «Дыши».
С 5 марта
«Большая земля» (18+)
Марфа (Анастасия Куимова, «Самозванец») вместе с маленьким сыном сбегает от мужа Ильи (Артем Быстров, «Лихие») на остров с маяком — но скрыться от жизненного кризиса и тревожных воспоминаний оказывается гораздо сложнее. Также в фильме снялись Евгений Харитонов, Рузиль Минекаев, Владислав Ветров, Евгения Дмитриева и Павел Майков. Автором драмы стала Юлия Трофимова («Комментируй это», «Лгунья»).
С 5 марта
«Сладкая жизнь» / La dolce vita (1960) (18+)
Знаменитая трагикомедия Феллини, которая выходит в качестве 4K и новым переводом, не нуждается в рекламе. Поэтому проще вспомнить несколько интересных фактов: в фильме впервые появляется термин «папарацци», большую часть декораций режиссер построил на собственные деньги, а еще это одна из самых коммерчески успешных иностранных картин, выпущенных в Америке.
С 5 марта
С 12 МАРТА
«Прикосновение» (1992) (18+)
Легендарный постперестроечный хоррор Альберта С. Мкртчяна (который считается едва ли не самой жуткой картиной того периода) о следователе и мистической силе неожиданно возвращается на большие экраны — притом с добавленными сценами и в качестве 4K.
С 12 марта
«Жемчуг» (16+)
Комедия Тины Баркалая («Сказки Гофмана»), ставшая в этом году призером фестиваля «Окно в Европу». По сюжету Роман (Евгений Цыганов) и Елена (Светлана Ходченкова), не очень-то ладящие между собой супруги, берут на попечение из детдома в Ханты-Мансийске 11-летнюю девочку Марту (Дарья Полунеева). Это еще больше ухудшает их отношения — в надежде все исправить Роман и Елена решают исполнить мечту Марты и отправляются в Индию. Также в фильме снялись Сергей Гилев, Ирина Пегова, Эра Зиганшина и другие.
С 12 марта
«Человек-бензопила. Фильм 2» / Chainsaw Man Soushuuhen (18+)
Вторая часть полнометражного фильма, который перемонтировали из первого сезона популярного аниме Тацуки Фудзимото и Тацуи Есихары: после победы над Демоном Вечности Дэндзи возвращается к мирной жизни, но его приключения на этом, разумеется, не заканчиваются.
С 12 марта
«Мой парень, манекен» (12+)
Романтическое фэнтези о девушке со сверхспособностями Вике (Анастасия Панова, «Злые люди»), сумевшей разглядеть в манекене из супермаркета заколдованного юношу Радимира (Денис Никитин, «Уроки китайского»). Режиссером проекта выступил Дмитрий Николенко, до этого снявший документальные фильмы «Будущее» и «МХАТ.doc»).
С 12 марта
«Охота за тенью» / The Shadow's Edge (18+)
Сделанный по классическим лекалам боевик с Джеки Чаном — на этот раз он играет ушедшего на покой специалиста по наружному наблюдению Вона, которого просят вместе с командой молодых напарников найти банковских грабителей в Макао. Режиссер — Ларри Ян, снявший «Кунг-фу жеребца».
С 12 марта
«Марсупилами. Пушистый круиз» / Marsupilami (6+)
Семейная комедия о странном рыжем зверьке Марсупилами, который подружился со спасшим его работником зоопарка Давидом и его семьей (Филипп Лашо из дилогии «Superнянь», он же выступил режиссером, а в российском прокате его озвучивает комик Алексей Щербаков). Но теперь за ними всеми охотятся браконьеры, желающие заполучить секрет вечной молодости, которым обладает новый питомец.
С 12 марта
С 19 МАРТА
UPD: фильм не получил прокатное удостоверение
«Нюрнберг» / Nuremberg (18+)
Историческая драма Джеймса Вандербилта по документальной книге Джека Эль-Хая: в центре сюжета — ментальное противостояние нацистского преступника Германа Геринга (Рассел Кроу) и психиатра Дугласа Келли (Рами Малек) на фоне грядущего Нюрнбергского процесса. Среди других заметных лиц каста — Майкл Шеннон («Под покровом ночи») и Лео Вудалл («Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»).
С 19 марта
«Остров» (2006) (16+)
Повторный прокат любимой российскими зрителями картины Павла Лунгина — бенефис Петра Мамонова в роли с виду юродивого, но очень сложного внутри монаха Анатолия можно посмотреть в кинотеатрах в отреставрированном виде.
С 19 марта
«Частная жизнь» / Vie privée (18+)
Французский детектив со звездой «Молчания ягнят» Джоди Фостер. Она играет психотерапевта по имени Лилиан, чья пациентка Паула (Виржини Эфира) якобы покончила с собой. Впрочем, доктор в это не верит и начинает собственное расследование. Режиссер — Ребекка Злотовски («Планетариум» и «Грани любви»).
C 19 марта
«Домовенок Кузя 2» (6+)
Продолжение популярной семейной комедии о непоседливом домовенке Кузе и его друге Нафане (в озвучке Сергея Бурунова и Гарика Харламова), которые окончательно подружились девочкой Наташей (София Петрова) и ее семьей. Внезапно в их жизни появляется Тихоня (голос Полины Гагариной), которая явно затевает что-то недоброе вместе с Кощеем (Иван Охлобыстин). Как и в первой части, режиссером выступил Виктор Лакисов.
С 19 марта
«Картины дружеских связей» (18+)
Новый потенциальный отечественный мамблкор-хит, получивший на фестивале «Маяк»-2025 призы за лучшие режиссуру (дебютантка Соня Райзман) и женскую роль (Мария Карпова). Один день из жизни бывших сокурсников по театральной мастерской — всем около тридцати, все чувствуют себя очень неуютно во взрослой жизни. Проводы уезжающего за границу друга становятся поводом обсудить свои проблемы — и с шуточками, и на полном серьезе. В картине также снялись Александр Паль, Руслан Братов, Игорь Царегородцев, Гоша Токаев и Искандер Шайхутдинов, а в небольшой, но яркой роли их преподавателя появляется Евгений Цыганов.
С 19 марта
«На цепи» / The Good Boy (18+)
Триллер о молодом и дерзком тусовщике Томми (Энсон Бун, «Мадам Клико»), которого берется перевоспитывать очень странная семейная пара (звезда «Переходного возраста» Стивен Грэм и Андреа Райзборо из «Ради Лесли») — причем педагогический метод заключается в том, что его сажают на цепь в подвале. Автором фильма стал польский режиссер Ян Комаса («Тело Христово»).
С 19 марта
С 26 МАРТА
«Мальчик и птица» / Kimitachi wa Dou Ikiru ka (18+)
Повторный прокат полнометражного мультфильма культового японского аниматора Хаяо Миядзаки, который стал по итогам 2023 года обладателем «Оскара». Режиссер собирался завершить карьеру автобиографичным «Ветер крепчает», но все же приступил к работе над «Мальчиком и птицей», который посвятил своему внуку.
В основе картины — роман «Как поживаете?» Есино Гэндзабуро 1937 года, который Миядзаки неоднократно называл одной из своих любимых книг. Но это не его буквальная экранизация. Так же, как и для самого режиссера, по сюжету это произведение особо значимо для главного героя. Это мальчик Махито, тоскующий по своей маме. Ради нее он отправляется в потусторонний мир, из которого не выбраться. Подробнее мы рассказывали о фильме здесь.
С 26 марта
«Убийство священного оленя» / The Killing of a Sacred Deer (18+)
Радикальный фильм автора «Клыка», «Лобстера» и «Бугонии» Йоргоса Лантимоса (видимо, вспомнившего свои корни) снова в прокате. Колин Фаррелл и Николь Кидман разыгрывают греческую трагедию: с театральной условностью, хором, роком, возмездием и прямыми отсылками к Еврипиду.
С 26 марта
«Секретный агент» / The Secret Agent (18+)
Один из самых интересных участников оскаровской гонки-2026 (4 номинации на золотую статуэтку — за лучший фильм, мужскую роль, кастинг и картину на иностранном языке). По сюжету политического триллера Клебера Мендонса Филью («Бакурау») в 1977 году мужчина с загадочным прошлым по имени Марсело (Вагнер Моура, «Нарко») приезжает в бразильский Ресифи навестить маленького сына — однако за фасадом местной расслабленной атмосферы скрывается история о репрессивной машине.
С 26 марта
«Космическая собака Лида» (16+)
Подростковая фантастика о 13-летнем мальчике Игоре (Данила Харенко), который с помощью вернувшейся из космического полета собаки Лиды встречает себя взрослого (Евгений Ткачук). Тот рассказывает, что его отец-космонавт (Сергей Безруков) скоро погибнет при взрыве ракеты — тогда обе версии Игорька и Лида мчатся на Байконур, чтобы изменить будущее. Также в фильме снялись Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Саша Бортич, Алексей Макаров и другие. Режиссер — Евгений Сангаджиев (Happy End).
С 26 марта
«Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала» (6+)
Эрмитажные коты снова в деле — на этот раз мышь Морис находит в тоннеле карту, ведущую к древнему египетскому джинну. Вместе с ним Клеопатра, Винсент и другие хвостатые друзья наперегонки отправляются на поиски. Автором мультфильма вновь выступил Василий Ровенский.
С 26 марта
«13 дней, 13 ночей» / 13 jours, 13 nuits (18+)
Военный триллер Мартена Бурбулона («Эйфель») о событиях в Афганистане в 2021 году — на фоне вывода американских войск в Кабуле разгораются массовые беспорядки. Сотрудники французского посольства оказываются в ловушке: чтобы их спасти, командир небольшого отряда спецназа Мохаммед Бида (Рошди Зем) принимает решение прорываться к аэропорту.
С 26 марта
