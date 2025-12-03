Что смотреть в кинотеатрах России в декабре 2025-го: «Метод исключения» Пак Чхан-ука, Ткачук в ретро-экшене «Волчок» и «Поймать монстра» с Миккельсеном

«Метод исключения» / No Other Choice (18+)

Новый фильм режиссера «Олдбоя» и «Решения уйти» Пак Чхан-ука участвовал в этому году в основном конкурсе Венецианского фестиваля. По сюжету сотрудника бумажной фабрики Ман-су увольняют с работы, которой мужчина отдал 25 лет. В отчаянии тот решает физически устранить конкурентов на его место.

В главных ролях — одна из звезд «Игры в кальмара» Ли Бен-хон и Сон Е-джин из «Любовного приземления». Картина основана на романе «Топор» американца Дональда Уэстлейка.

C 4 декабря