Что смотреть в кинотеатрах России в декабре 2025-го: «Метод исключения» Пак Чхан-ука, Ткачук в ретро-экшене «Волчок» и «Поймать монстра» с Миккельсеном

А также — обладатель приза жюри Канн «Звук падения», хоррор Осгуда Перкинса «Крипер», фэнтезийное драмеди студии A24 «Вечность», повторный релиз «Стиляг» Валерия Тодоровского и «Пятого элемента» Люка Бессона, плюс новые «Три кота», «Елки» и «Три богатыря». Собака.ru рассказывает о главных фильмах, которые покажут в кинотеатрах России в декабре.

C 4 ДЕКАБРЯ
C 11 ДЕКАБРЯ
C 18 ДЕКАБРЯ
C 25 ДЕКАБРЯ

C 4 ДЕКАБРЯ

CJ ENM Co., CJ Entertainment, Moho Film, 2025

«Метод исключения» / No Other Choice (18+)

Новый фильм режиссера «Олдбоя» и «Решения уйти» Пак Чхан-ука участвовал в этому году в основном конкурсе Венецианского фестиваля. По сюжету сотрудника бумажной фабрики Ман-су увольняют с работы, которой мужчина отдал 25 лет. В отчаянии тот решает физически устранить конкурентов на его место.

В главных ролях — одна из звезд «Игры в кальмара» Ли Бен-хон и Сон Е-джин из «Любовного приземления». Картина основана на романе «Топор» американца Дональда Уэстлейка.

C 4 декабря

MEM Cinema Production, онлайн-кинотеатра Okko, при поддержке телеканала «Россия», ТНТ и Фонда кино, 2025

«Волчок» (16+)

Роуд- и бадди-муви о приключениях 13-летнего дворянина Вани (Марк-Малик Мурашкин, «Каруза»). На стыке XIX и XX веков он остается сиротой и вынужден спасаться от бандитов в компании кулачного бойца по прозвищу Волчок (Евгений Ткачук). По законам жанра им такое общение поначалу не понравится, но станет началом прекрасной дружбы.

Также в касте — Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев, Юлия Хлынина и другие. Режиссер — Константин Смирнов (сериалы «Жуки» и «Телохранители»).

С 4 декабря

Studio Zentral, Das kleine Fernsehspiel (ZDF), 2025

«Звук падения» / In die Sonne schauen (18+)

Обладатель приза жюри в Каннах-2025 — фильм разделил третью по значимости награду фестиваля с картиной «Сират» Оливера Лаше. Медитативная история в режиссуре немки Маши Шилински связывает четыре поколения женщин, в разное время живших в одном поместье в Альтмарке — с Первой мировой войны и до наших дней.

C 4 декабря

Oddfellows Pictures, Range Media Partners, Wayward Entertainment, Welcome Villain, 2025

«Крипер» / Keeper (18+)

Новый фолк-хоррор Осгуда Перкинса, режиссера «Собирателя душ». Загадочные и пугающие события разворачиваются после того, как Лиз (Татьяна Маслани из «Обезьяны») остается одна в загородном доме мужа Малкольма (Россиф Сазерленд, «Убийство в маленьком городке») — внезапный отъезд возлюбленного и сорванное празднование годовщины сталкивает ее лицом к лицу с демоническими силами.

C 4 декабря

Volition Media Partners, K. JAM Media, Altit Media Group, Gala Media Capital, Gramercy Park Media, 2025

«Выживший» / Not Without Hope (18+)

Триллер по мотивам реальной истории о четырех друзьях, попавших в сильный шторм на рыбацкой лодке в Мексиканском заливе и оказавшихся в ледяной воде с минимальными шансами на спасение. Документальная книга одного из выживших (спойлер!) участников событий стала бестселлером по версии New York Times.

В касте — Закари Ливай, Джош Дюамель, Квентин Плэр и Терренс Террелл, а режиссером выступил автор «Дня курка» и «Команды "А"» Джо Карнахан.

С 4 декабря

Студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, онлайн-кинотеатр Иви, QS FILMS, 2025

«Семьянин» (16+)

Комедия с Павлом Деревянко получила в этом году приз как лучший фильм на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Его персонаж — бизнесмен-холостяк по имени Георгий, мечтающий о семье. Внезапно желание, которое он загадал на день рождения, сбывается. Похмельным утром Георгий обнаруживает, что у него теперь есть жена (Юлия Снигирь) и двое детей (Александра Тихонова и Марк-Малик Мурашкин). Более того, все утверждают, что так было всегда, а он просто страдает амнезией.

За режиссуру ответственен Дмитрий Власкин, снявший «Я ничего не помню» и «Притворись моим мужем».

С 4 декабря

прокатчик в России — «Наше кино», 2025

«Шальная императрица» (16+)

Комедия с отсылкой к поп-хиту Ирины Аллегровой в нейминге: три подруги (их играют Ангелина Стречина, Зоя Бербер и Алиса Стасюк) устраивают спиритический сеанс и опрометчиво вызывают в современный Петербург Екатерину II (звезда «Прогулки» Ирина Пегова). Первоначальное замешательство у всех участниц быстро сменяется нешуточным энтузиазмом к тусовкам и разного рода приключениям.

Режиссером выступила Радда Новикова, до этого работавшая над сериалами «Отмороженные» и «Девушки с Макаровым».

С 4 декабря

C 11 ДЕКАБРЯ

Красная Стрела, 2008

«Стиляги» (2008) (18+)

Когда-то резонансный для нулевых киномюзикл возвращается в прокат. В карнавальном фильме Валерия Тодоровского Оксана Акиньшина, Антон Шагин и Максим Матвеев разыгрывают трагикомическую историю о московских стилягах пятидесятых (под изобретательно подобранный саундтрек из песен девяностых) — вполне универсальная история и для ностальгирующих миллениалов, и для желающих оценить кино того времени зумеров.

С 11 декабря

прокатчик — в России «Централ Партнершип», 2025

«Невероятные приключения Шурика» (12+)

Новогодний спешл по мотивам легендарных советских фильмов: Шурика и Нину из гайдаевской «Кавказской пленницы» сыграли Тимур Батрутдинов и Марина Кравец, также в касте — россыпь известных лиц в диапазоне от Никиты Кологривого и Славы Копейкина до Ирины Горбачевой и Филиппа Киркорова.

Режиссерами проекта вновь выступили Роман Ким и Миша Семичев («СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет все», «Небриллиантовая рука»).

С 11 декабря

Cinesthesia Productions, 1980

«Отпуск без конца» / Permanent Vacation (1980) (18+)

В преддверии скорой российской премьеры нового фильма Джима Джармуша «Отец мать сестра брат» («Золотой лев» в Венеции-2025!) на больших экранах можно посмотреть его дебютную работу. Рассказ о странноватом нью-йоркском бездельнике Олли (Крис Паркер), озвученный музыкой самого режиссера и джазмена Джона Лури, вполне наглядно подтверждает — почерк современного классика был хорошо виден уже тогда.

C 11 декабря

Cruise, Wagner Productions, Sogecine, Las Producciones del Escorpión, Dimension Films, Canal+, StudioCanal, Lucky Red, Miramax, 2001

«Другие» / The Others (2001) (18+)

Атмосферный мистический триллер испанца Алехандро Аменабара о встрече миров живых и мертвых в локации зловещего дома в Нормандии также возвращается в прокат спустя почти 25 лет. В касте блистают  Николь Кидман и юные актеры Алакина Манн и Джеймс Бентли, а детективный перевертыш в конце, хотя и вычисляется опытным зрителем довольно быстро, все равно не оставляет равнодушным. 

C 11 декабря

«Студия Метрафильмс» по заказу «СТС Медиа», 2025

«Три кота. Путешествие во времени» (0+)

Очередное предновогоднее приключение котят Коржика, Компота и Карамельки и их родителей — на этот раз они найдут старый диван, работающий как самая настоящая машина времени. Герои отправятся в путешествие по разным эпохам: от каменного века и Средневековья до дня, в который их папа и мама познакомились 10 лет назад.

Режиссером вновь выступил автор оригинального сериала Дмитрий Высоцкий.

С 11 декабря

Trouper Productions, Fresh Fish Films, Many Rivers Productions, Olive Hill Media, 2025

«Дело семейное» / Adulthood (18+)

Брат и сестра Ноа и Мэг (Джош Гэд из «Авеню 5» и Кая Скоделарио из «Молокососов») собираются продать родительский дом, но внезапно находят в подвале труп соседки. Ситуация усугубляются, когда на пороге появляется причастное к этому старшее поколение, которое не горит желанием попасть за решетку. В черной комедии также снялись Энтони Кэрриган («Барри»), Билли Лурд («Шоугерл») и другие. В режиссерском кресле — Алекс Уинтер («Дети шоу-бизнеса»).

C 11 декабря

Кинокомпания «Наше кино» при участии Okko, 2025

«Снеговик» (6+)

Новогодняя комедия Александра Бабаева («Сокровища гномов», «Семейный призрак»). В канун праздника злая ведьма Вьюга хочет превратить наш мир в ледяную пустыню — справиться с ней могут только девочка Варя (Катя Темнова из «Манюни») и слепленный ею волшебный снеговик. Также в семейном фэнтези снялись Карина Разумовская, Дмитрий Чеботарев и Полина Максимова.

C 11 декабря

C 18 ДЕКАБРЯ

Базелевс Продакшн, 2025

«Елки 12» (6+)

В очередной части новогодней франшизы история строится вокруг приключений девятилетнего Вани (Костя Каримов, «Лихие»«Тайны следствия»). Невероятно самостоятельный молодой человек отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза помешать разводу родителей.

В касте комедии традиционно много знакомых лиц: Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Андрей Рожков, Дмитрий Журавлев, Мария Камова (aka Маш Милаш) и другие. Сценарий написали Жора Крыжовников («Слово пацана») и Петр Внуков («Мир! Дружба! Жвачка!»).

С 18 декабря

A24, Star Thrower Entertainment, 2025

«Вечность» / Eternity (18+)

Ромком студии A24 о любовном треугольнике на том свете: Джоан (Элизабет Олсен, Ванда из киновселенной Marvel) приходится выбирать, с кем провести оставшуюся вечность — либо с мужем Ларри (Майлз Теллер из «Одержимости»), либо с первым романтическим увлечением Люком (Каллум Тернер из «Властелинов воздуха»).

Режиссер — Дэвид Фрейн, снявший «Третью волну зомби».

C 18 декабря

Nippon Television Network (NTV), Studio Chizu, Madhouse, Kadokawa Shoten Publishing Co., Video Audio Project (VAP), D.N. Dream Partners, Yomiuri-TV Enterprise, Toho Company, Dentsu, Digital Frontier, Sapporo Television Broadcasting Company, 2012

«Волчьи дети Амэ и Юки» / Okami kodomo no Ame to Yuki (2012) (12+)

Новая возможность познакомиться с творчеством живого классика аниме Мамору Хосоды в кино. Вслед за «Девочкой, покорившей время» и «Летними войнами» в прокат выходит его мультфильм «Волчьи дети Амэ и Юки» — трогательная сказка о брате и сестре, которые после гибели отца-оборотня живут в глуши и прячут от окружающих свою истинную сущность.

C 18 декабря

Studio DEEN, Tokuma Shoten, 1985

«Яйцо ангела» / Tenshi no tamago (1985) (16+)

Анимационный фильм автора дилогии «Призрак в доспехах» Мамору Осии выходит на экраны в отреставрированном виде. Сюрреалистический визуальный опыт из середины восьмидесятых, в котором девочка с загадочным яйцом в руках встречает воина в сновидческих декорациях, теперь можно пережить в кинотеатре в качестве 4K.

C 18 декабря

Gaumont, Pinewood Studios, 1997

«Пятый элемент» / The Fifth Element (1997) (18+)

Число людей, не смотревших классический комедийный сай-фай всенародного любимца Люка Бессона с Миллой Йовович и Брюсом Уиллисом стремится к нулю, однако увидеть его в кинотеатре в 2025 году — вполне любопытный челлендж.

C 18 декабря

Dust Bunny Productions, Entertainment One, Hero Squared, Living Dead Guy Productions, Thunder Road Pictures, 2025

«Поймать монстра» / Dust Bunny (18+)

Полнометражный режиссерский дебют сценариста сериалов «Американские боги» и «Ганнибал»  Брайана Фуллера. Восьмилетняя Аврора (Софи Слоун) знакомится со своим весьма подозрительным соседом (Мадс Миккельсен) и настоятельно просит его помочь справиться с монстром под кроватью, который якобы убил ее семью. Тонкость ситуации в том, что нелюдимый мужчина — бывший наемный убийца под псевдонимом Резидент 5B. Он быстро начинает подозревать, что родители ребенка погибли не из-за загадочного существа, а по вине его старых знакомых по опасному бизнесу. Также в картине снялись звезда «Чужих» Сигурни Уивер, Давид Дастмалчан из «Оппенгеймера» и Ребекка Хендерсон из «Жизней матрешки».

C 18 декабря

Capstone Studios, Gramercy Park Media, Jaguar Bite, Sugar Studios LA, Tea, 2025

«Ночь койота» / Coyotes (18+)

Комедийный хоррор Скотта Минихана («Искатели могил») о семейной парочке богачей, которая осталась один на один со стаей голодных и очень опасных койотов на Голливудских холмах. Главные роли сыграли Джастин Лонг («Варвар») и Кейт Босворт («Рубеж выживания»).

C 18 декабря

C 25 ДЕКАБРЯ

Студия анимационного кино «Мельница», СТВ, 2025

«Три богатыря и свет клином» (6+)

Новые приключения богатырей, которые находятся в ожидании прибавлений в своих семействах. Однако над царством нависает странная исполинская туча, а купец Колыван, пользуясь моментом, решил захватить княжество — так что отечество в который раз нужно спасать. Режиссером мультфильма вновь выступила создательница «Лунтика» Дарина Шмидт, уже работавшая над несколькими предыдущими частями франшизы.

С 25 декабря

прокатчик в России — Cinema Park Distribution, 2025

«Не слыша зла» / Yi fu qin zhi ming (18+)

Китайский триллер о полицейском (Чжан Ханьюй, «Во имя чести»), тот отправляется в США, чтобы расследовать убийство своей дочери — в процессе выясняется: некто пытается навести его на ложный след и подставить невиновного человека. За постановку отвечает Чэнь Дамин.

C 25 декабря

+Sixty Six, Kaos Entertainment, 2025

«Пуля навылет» /  Bang (18+)

Старорежимный боевик с Джеком Кеси («Хеллбой: Проклятие Горбуна») в главной роли: здесь он играет наемника, решившего отойти от дел, но оказавшегося под прицелом своей бывшей банды. Постановщик —  Вич Каосаянанда, до этого снявший несколько экшен-фильмов с Марком Дакаскосом вроде «Последнего заезда».

C 25 декабря

прокатчик в России — LOONAFILM, 2025

«Мечты сбываются» (6+)

Праздничный ромком о собирающейся пожениться паре, которая выиграла в лотерею миллиард рублей: однако Настя (Людмила Волкова из сериала «Принцип Хабарова») хочет устроить грандиозное торжество, а ее будущий муж Паша (Андрей Папанин, «Берлинская жара») мечтает на эти деньги продвинуть свою музыкальную карьеру. Режиссером и сценаристом выступил Александр Хаакана.

C 25 декабря

Выберите проект: