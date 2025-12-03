Что смотреть в кинотеатрах России в декабре 2025-го: «Метод исключения» Пак Чхан-ука, Ткачук в ретро-экшене «Волчок» и «Поймать монстра» с Миккельсеном

А также — обладатель приза жюри Канн «Звук падения», хоррор Осгуда Перкинса «Крипер», фэнтезийное драмеди студии A24 «Вечность», повторный релиз «Стиляг» Валерия Тодоровского и «Пятого элемента» Люка Бессона, плюс новые «Три кота», «Елки» и «Три богатыря». Собака.ru рассказывает о главных фильмах, которые покажут в кинотеатрах России в декабре.
C 4 ДЕКАБРЯ
«Метод исключения» / No Other Choice (18+)
Новый фильм режиссера «Олдбоя» и «Решения уйти» Пак Чхан-ука участвовал в этому году в основном конкурсе Венецианского фестиваля. По сюжету сотрудника бумажной фабрики Ман-су увольняют с работы, которой мужчина отдал 25 лет. В отчаянии тот решает физически устранить конкурентов на его место.
В главных ролях — одна из звезд «Игры в кальмара» Ли Бен-хон и Сон Е-джин из «Любовного приземления». Картина основана на романе «Топор» американца Дональда Уэстлейка.
C 4 декабря
«Волчок» (16+)
Роуд- и бадди-муви о приключениях 13-летнего дворянина Вани (Марк-Малик Мурашкин, «Каруза»). На стыке XIX и XX веков он остается сиротой и вынужден спасаться от бандитов в компании кулачного бойца по прозвищу Волчок (Евгений Ткачук). По законам жанра им такое общение поначалу не понравится, но станет началом прекрасной дружбы.
Также в касте — Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев, Юлия Хлынина и другие. Режиссер — Константин Смирнов (сериалы «Жуки» и «Телохранители»).
С 4 декабря
«Звук падения» / In die Sonne schauen (18+)
Обладатель приза жюри в Каннах-2025 — фильм разделил третью по значимости награду фестиваля с картиной «Сират» Оливера Лаше. Медитативная история в режиссуре немки Маши Шилински связывает четыре поколения женщин, в разное время живших в одном поместье в Альтмарке — с Первой мировой войны и до наших дней.
C 4 декабря
«Крипер» / Keeper (18+)
Новый фолк-хоррор Осгуда Перкинса, режиссера «Собирателя душ». Загадочные и пугающие события разворачиваются после того, как Лиз (Татьяна Маслани из «Обезьяны») остается одна в загородном доме мужа Малкольма (Россиф Сазерленд, «Убийство в маленьком городке») — внезапный отъезд возлюбленного и сорванное празднование годовщины сталкивает ее лицом к лицу с демоническими силами.
C 4 декабря
«Выживший» / Not Without Hope (18+)
Триллер по мотивам реальной истории о четырех друзьях, попавших в сильный шторм на рыбацкой лодке в Мексиканском заливе и оказавшихся в ледяной воде с минимальными шансами на спасение. Документальная книга одного из выживших (спойлер!) участников событий стала бестселлером по версии New York Times.
В касте — Закари Ливай, Джош Дюамель, Квентин Плэр и Терренс Террелл, а режиссером выступил автор «Дня курка» и «Команды "А"» Джо Карнахан.
С 4 декабря
«Семьянин» (16+)
Комедия с Павлом Деревянко получила в этом году приз как лучший фильм на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Его персонаж — бизнесмен-холостяк по имени Георгий, мечтающий о семье. Внезапно желание, которое он загадал на день рождения, сбывается. Похмельным утром Георгий обнаруживает, что у него теперь есть жена (Юлия Снигирь) и двое детей (Александра Тихонова и Марк-Малик Мурашкин). Более того, все утверждают, что так было всегда, а он просто страдает амнезией.
За режиссуру ответственен Дмитрий Власкин, снявший «Я ничего не помню» и «Притворись моим мужем».
С 4 декабря
«Шальная императрица» (16+)
Комедия с отсылкой к поп-хиту Ирины Аллегровой в нейминге: три подруги (их играют Ангелина Стречина, Зоя Бербер и Алиса Стасюк) устраивают спиритический сеанс и опрометчиво вызывают в современный Петербург Екатерину II (звезда «Прогулки» Ирина Пегова). Первоначальное замешательство у всех участниц быстро сменяется нешуточным энтузиазмом к тусовкам и разного рода приключениям.
Режиссером выступила Радда Новикова, до этого работавшая над сериалами «Отмороженные» и «Девушки с Макаровым».
С 4 декабря
C 11 ДЕКАБРЯ
«Стиляги» (2008) (18+)
Когда-то резонансный для нулевых киномюзикл возвращается в прокат. В карнавальном фильме Валерия Тодоровского Оксана Акиньшина, Антон Шагин и Максим Матвеев разыгрывают трагикомическую историю о московских стилягах пятидесятых (под изобретательно подобранный саундтрек из песен девяностых) — вполне универсальная история и для ностальгирующих миллениалов, и для желающих оценить кино того времени зумеров.
С 11 декабря
«Невероятные приключения Шурика» (12+)
Новогодний спешл по мотивам легендарных советских фильмов: Шурика и Нину из гайдаевской «Кавказской пленницы» сыграли Тимур Батрутдинов и Марина Кравец, также в касте — россыпь известных лиц в диапазоне от Никиты Кологривого и Славы Копейкина до Ирины Горбачевой и Филиппа Киркорова.
Режиссерами проекта вновь выступили Роман Ким и Миша Семичев («СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет все», «Небриллиантовая рука»).
С 11 декабря
«Отпуск без конца» / Permanent Vacation (1980) (18+)
В преддверии скорой российской премьеры нового фильма Джима Джармуша «Отец мать сестра брат» («Золотой лев» в Венеции-2025!) на больших экранах можно посмотреть его дебютную работу. Рассказ о странноватом нью-йоркском бездельнике Олли (Крис Паркер), озвученный музыкой самого режиссера и джазмена Джона Лури, вполне наглядно подтверждает — почерк современного классика был хорошо виден уже тогда.
C 11 декабря
«Другие» / The Others (2001) (18+)
Атмосферный мистический триллер испанца Алехандро Аменабара о встрече миров живых и мертвых в локации зловещего дома в Нормандии также возвращается в прокат спустя почти 25 лет. В касте блистают Николь Кидман и юные актеры Алакина Манн и Джеймс Бентли, а детективный перевертыш в конце, хотя и вычисляется опытным зрителем довольно быстро, все равно не оставляет равнодушным.
C 11 декабря
«Три кота. Путешествие во времени» (0+)
Очередное предновогоднее приключение котят Коржика, Компота и Карамельки и их родителей — на этот раз они найдут старый диван, работающий как самая настоящая машина времени. Герои отправятся в путешествие по разным эпохам: от каменного века и Средневековья до дня, в который их папа и мама познакомились 10 лет назад.
Режиссером вновь выступил автор оригинального сериала Дмитрий Высоцкий.
С 11 декабря
«Дело семейное» / Adulthood (18+)
Брат и сестра Ноа и Мэг (Джош Гэд из «Авеню 5» и Кая Скоделарио из «Молокососов») собираются продать родительский дом, но внезапно находят в подвале труп соседки. Ситуация усугубляются, когда на пороге появляется причастное к этому старшее поколение, которое не горит желанием попасть за решетку. В черной комедии также снялись Энтони Кэрриган («Барри»), Билли Лурд («Шоугерл») и другие. В режиссерском кресле — Алекс Уинтер («Дети шоу-бизнеса»).
C 11 декабря
«Снеговик» (6+)
Новогодняя комедия Александра Бабаева («Сокровища гномов», «Семейный призрак»). В канун праздника злая ведьма Вьюга хочет превратить наш мир в ледяную пустыню — справиться с ней могут только девочка Варя (Катя Темнова из «Манюни») и слепленный ею волшебный снеговик. Также в семейном фэнтези снялись Карина Разумовская, Дмитрий Чеботарев и Полина Максимова.
C 11 декабря
C 18 ДЕКАБРЯ
«Елки 12» (6+)
В очередной части новогодней франшизы история строится вокруг приключений девятилетнего Вани (Костя Каримов, «Лихие», «Тайны следствия»). Невероятно самостоятельный молодой человек отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза помешать разводу родителей.
В касте комедии традиционно много знакомых лиц: Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Андрей Рожков, Дмитрий Журавлев, Мария Камова (aka Маш Милаш) и другие. Сценарий написали Жора Крыжовников («Слово пацана») и Петр Внуков («Мир! Дружба! Жвачка!»).
С 18 декабря
«Вечность» / Eternity (18+)
Ромком студии A24 о любовном треугольнике на том свете: Джоан (Элизабет Олсен, Ванда из киновселенной Marvel) приходится выбирать, с кем провести оставшуюся вечность — либо с мужем Ларри (Майлз Теллер из «Одержимости»), либо с первым романтическим увлечением Люком (Каллум Тернер из «Властелинов воздуха»).
Режиссер — Дэвид Фрейн, снявший «Третью волну зомби».
C 18 декабря
«Волчьи дети Амэ и Юки» / Okami kodomo no Ame to Yuki (2012) (12+)
Новая возможность познакомиться с творчеством живого классика аниме Мамору Хосоды в кино. Вслед за «Девочкой, покорившей время» и «Летними войнами» в прокат выходит его мультфильм «Волчьи дети Амэ и Юки» — трогательная сказка о брате и сестре, которые после гибели отца-оборотня живут в глуши и прячут от окружающих свою истинную сущность.
C 18 декабря
«Яйцо ангела» / Tenshi no tamago (1985) (16+)
Анимационный фильм автора дилогии «Призрак в доспехах» Мамору Осии выходит на экраны в отреставрированном виде. Сюрреалистический визуальный опыт из середины восьмидесятых, в котором девочка с загадочным яйцом в руках встречает воина в сновидческих декорациях, теперь можно пережить в кинотеатре в качестве 4K.
C 18 декабря
«Пятый элемент» / The Fifth Element (1997) (18+)
Число людей, не смотревших классический комедийный сай-фай всенародного любимца Люка Бессона с Миллой Йовович и Брюсом Уиллисом стремится к нулю, однако увидеть его в кинотеатре в 2025 году — вполне любопытный челлендж.
C 18 декабря
«Поймать монстра» / Dust Bunny (18+)
Полнометражный режиссерский дебют сценариста сериалов «Американские боги» и «Ганнибал» Брайана Фуллера. Восьмилетняя Аврора (Софи Слоун) знакомится со своим весьма подозрительным соседом (Мадс Миккельсен) и настоятельно просит его помочь справиться с монстром под кроватью, который якобы убил ее семью. Тонкость ситуации в том, что нелюдимый мужчина — бывший наемный убийца под псевдонимом Резидент 5B. Он быстро начинает подозревать, что родители ребенка погибли не из-за загадочного существа, а по вине его старых знакомых по опасному бизнесу. Также в картине снялись звезда «Чужих» Сигурни Уивер, Давид Дастмалчан из «Оппенгеймера» и Ребекка Хендерсон из «Жизней матрешки».
C 18 декабря
«Ночь койота» / Coyotes (18+)
Комедийный хоррор Скотта Минихана («Искатели могил») о семейной парочке богачей, которая осталась один на один со стаей голодных и очень опасных койотов на Голливудских холмах. Главные роли сыграли Джастин Лонг («Варвар») и Кейт Босворт («Рубеж выживания»).
C 18 декабря
C 25 ДЕКАБРЯ
«Три богатыря и свет клином» (6+)
Новые приключения богатырей, которые находятся в ожидании прибавлений в своих семействах. Однако над царством нависает странная исполинская туча, а купец Колыван, пользуясь моментом, решил захватить княжество — так что отечество в который раз нужно спасать. Режиссером мультфильма вновь выступила создательница «Лунтика» Дарина Шмидт, уже работавшая над несколькими предыдущими частями франшизы.
С 25 декабря
«Не слыша зла» / Yi fu qin zhi ming (18+)
Китайский триллер о полицейском (Чжан Ханьюй, «Во имя чести»), тот отправляется в США, чтобы расследовать убийство своей дочери — в процессе выясняется: некто пытается навести его на ложный след и подставить невиновного человека. За постановку отвечает Чэнь Дамин.
C 25 декабря
«Пуля навылет» / Bang (18+)
Старорежимный боевик с Джеком Кеси («Хеллбой: Проклятие Горбуна») в главной роли: здесь он играет наемника, решившего отойти от дел, но оказавшегося под прицелом своей бывшей банды. Постановщик — Вич Каосаянанда, до этого снявший несколько экшен-фильмов с Марком Дакаскосом вроде «Последнего заезда».
C 25 декабря
«Мечты сбываются» (6+)
Праздничный ромком о собирающейся пожениться паре, которая выиграла в лотерею миллиард рублей: однако Настя (Людмила Волкова из сериала «Принцип Хабарова») хочет устроить грандиозное торжество, а ее будущий муж Паша (Андрей Папанин, «Берлинская жара») мечтает на эти деньги продвинуть свою музыкальную карьеру. Режиссером и сценаристом выступил Александр Хаакана.
C 25 декабря
