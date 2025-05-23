Петербургское долголетие: почему сериал «Тайны следствия» держится в эфире уже 25 лет?

1 сентября 2000 года, когда вышел пилотный эпизод «Тайн» (причем, как ни странно, второй по хронологии — создатели опасались низких рейтингов и запустили проект в тестовом режиме), никто и предположить не мог, что один из многочисленных российских сериалов на тему криминала пропишется в эфире на 25 лет. Однако полноценной премьеры первого сезона на давно несуществующем канале «ТВ-6» пришлось ждать год — до 1 ноября 2001-го. Для сравнения: «Улицы разбитых фонарей» хоть и стартовали на два года раньше, но продержались лишь до 2019-го (хотя четверть века в масштабе мирового ТВ — показатель скромный: американский «Путеводный свет» выходил целых 57 лет). Тем не менее «Тайны следствия» — самый долгий сериал в истории нашего ТВ.

Структурно на старте все выглядело вдумчиво и неторопливо: раскрытие каждого дела занимало от двух до четырех серий. Режиссером первых двух сезонов выступил Илья Макаров — до «Тайн следствия» он снял один самых странных российских фильмов девяностых «Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь» по сценарию Константина Мурзенко, а в последнее время продюсирует сериалы с названиями вроде «Разведенка с прицепом» или «Чары любви». На главную роль утвердили 22-летнюю актрису театра им. Ленсовета Анну Ковальчук, на тот момент пребывавшую в уверенности, что надолго проект не затянется. Сценарий написала петербурженка Елена Топильская (суммарно в ее послужном списке около 100 серий) — не просто автор детективных романов, а самый настоящий следователь по особо важным делам. В ее экспертизе и внимательности к деталям и кроется первая причина успеха «Тайн».