Петербургское долголетие: почему сериал «Тайны следствия» держится в эфире уже 25 лет?

В Петербурге сняли уже 25-й сезон «Тайн следствия» — сам факт, что первый эпизод проекта вышел в уже далеком 2000 году, как минимум впечатляет. Редакция Собака.ru решила разобраться в феномене самого долгого сериала в истории российского ТВ — почему шоу о буднях следователя Марии Швецовой в исполнении примы театра им. Ленсовета Анны Ковальчук востребован в телеэфире уже четверть века. Все улики — в нашем расследовании.
Кадр из 25-го сезона сериала «Тайны следствия»
1 сентября 2000 года, когда вышел пилотный эпизод «Тайн» (причем, как ни странно, второй по хронологии — создатели опасались низких рейтингов и запустили проект в тестовом режиме), никто и предположить не мог, что один из многочисленных российских сериалов на тему криминала пропишется в эфире на 25 лет. Однако полноценной премьеры первого сезона на давно несуществующем канале «ТВ-6» пришлось ждать год — до 1 ноября 2001-го. Для сравнения: «Улицы разбитых фонарей» хоть и стартовали на два года раньше, но продержались лишь до 2019-го (хотя четверть века в масштабе мирового ТВ — показатель скромный: американский «Путеводный свет» выходил целых 57 лет). Тем не менее «Тайны следствия» — самый долгий сериал в истории нашего ТВ.
Структурно на старте все выглядело вдумчиво и неторопливо: раскрытие каждого дела занимало от двух до четырех серий. Режиссером первых двух сезонов выступил Илья Макаров — до «Тайн следствия» он снял один самых странных российских фильмов девяностых «Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь» по сценарию Константина Мурзенко, а в последнее время продюсирует сериалы с названиями вроде «Разведенка с прицепом» или «Чары любви». На главную роль утвердили 22-летнюю актрису театра им. Ленсовета Анну Ковальчук, на тот момент пребывавшую в уверенности, что надолго проект не затянется. Сценарий написала петербурженка Елена Топильская (суммарно в ее послужном списке около 100 серий) — не просто автор детективных романов, а самый настоящий следователь по особо важным делам. В ее экспертизе и внимательности к деталям и кроется первая причина успеха «Тайн».
Кадр из 1-го сезона сериала «Тайны следствия»
Как рассказывает в своих интервью Топильская, она родилась в максимальной далекой от юриспруденции семье (родители были инженерами), однако просмотр советского многосерийного детектива «Следствие ведут ЗнаТоКи» с Леонидом Каневским, а также чтение Агаты Кристи, Артура Конан-Дойля и сборника Льва Шейнина «Записки следователя» сделали свое дело. После школы Елена пошла работать секретарем в народном суде, поступила на вечернее отделение юрфака Ленинградского государственного университета и стажировалась в прокуратуре. В итоге она дослужилась до следователя по особо важным делам: в частности, вела дело серийного педофила Иртышова и расследовала другие резонансные преступления.
Такой бэкграунд и привел ее в писательство — в сухие протоколы не вписывались многие эмоциональные детали («Прокурор однажды деликатно спросил: "А можно менее художественно"?»). В конце девяностых вовсю набирал обороты жанр «профессионалы пишут о том, что знают»: следователь Данил Корецкий уже сделал себе громкое имя на «Антикиллере», а оперативник Андрей Кивинов — на серии рассказов, по которым снимут «Улицы разбитых фонарей». Одним словом, Мария Швецова стала в каком-то смысле альтер эго Топильской — с первой книги из цикла о женщине на сложной работе «Жизнь честных и нечестных» в 1999-м до появления «Тайн следствия» прошло около года.
Обложка одной из книг Елены Топильской, изданная в 2002 году
На этом месте мы приходим к еще одному фактору популярности сериала — назовем его «гендерным реваншем». Корецкий и Кивинов все-таки воплощали маскулинность силовиков (хотя у героев их подвиги на службе шли рука об руку с бытовым аутсайдерством и ощущением безнадеги), но параллельно с ними писали книги Топильская и Александра Маринина (лейтенант — тогда еще — милиции, прославившаяся романами об оперативнице с Петровки Анастасии Каменской). Женщины-сотрудницы постоянно сталкивались с профессиональной дискриминацией: все та же Елена Топильская пересказывала классические случаи на работе — вроде шуточек коллег-мужчин во время звонков по телефону («Это что за "Пионерская зорька" в эфире?») или агрессии подследственных («Девочка, ты кто такая вообще?»).
В связи с этим у аудитории возник новый социальный запрос: сначала на литературу, а затем и на телесериалы — в противовес романтическим «розовым романам» условной Даниэлы Стил или латиноамериканским мыльным операм по типу «Богатые тоже плачут». Слабых женщин, которые через многочисленные страдания долго и мучительно добираются до своего счастья в виде замужества, сменили образы волевых дам в погонах с аналитическим складом ума — хотя ранимость и обычные проблемы в отношениях им все равно не чужды.
Кадр из 24-го сезона сериала «Тайны следствия»
«Каменская» и «Тайны следствия» в этом плане самые показательные примеры (хотя можно также вспомнить сериал «След» с главой целой выдуманной спецслужбы полковником Рогозиной в исполнении Ольги Копосовой). Проект «Каменская» продержался в эфире намного меньше — тем не менее между первым и последним сезонами прошло 11 лет (сериал выходил с 1999-го по 2011-й). «Тайны» продолжают снимать — уже вышло 412 серий: по суммарному эфирному времени получилось даже больше, чем у «Улиц разбитых фонарей». Причем на производстве не сказался уход сценариста Елены Топильской после восьмого сезона: она объяснила это банальной усталостью. Однако до сих пор в интервью признается, что события сериала иногда мистическим образом повторяются в ее жизни — были и развод, и свадьба, и даже пожар в парадной. Хотя поклонники стабильно жалуются на падение качества (вплоть до того, что у героя в четырех разных сезонах может быть четыре разных отчества), съемкам новых эпизодов это не мешает.
Кадр из 25-го сезона сериала «Тайны следствия»
Дискуссия фан-базы обычно строится на двух аргументах. Одни называют происходящее застоем и деградацией — «раньше было лучше» (сериал действительно хвалили за проработанность и достоверность — вплоть до соблюдения всех процедур). Другие — ценят за терапевтический эффект. Возраст аудитории растет вместе с количеством сезонов: тем, кому было 25 на старте, сейчас вообще-то уже 50 и многие относятся к героям практически как к родственникам (отдельный предмет обсуждения — любовная линия в формате «с кем же все-таки будет Маша»), которых почему-то периодически показывают по телевизору. Вполне логичный запрос на стабильность — особенно в турбулентные времена.
Плюс к этому практически никто не ставит под сомнение актерское обаяние Анны Ковальчук, без которой сериал давно бы не имел смысла. Чтобы понять, насколько личной историей стал для нее проект, достаточно вспомнить первый сезон: уже будучи беременной актриса не сказала об этом съемочной группе, а когда все выяснилось, сценарий пришлось переписывать. Дошло до того, что в итоговый монтаж вошли реальные кадры из роддома. После этого дочь Анны Злата до сих пор периодически появляется в «Тайнах» и играла в театре Ленсовета вместе с мамой и Александром Новиковым, исполнившим роль Федора Курочкина. Причем параллельно с учебой на юрфаке, как Елена Топильская, — история закольцевалась.
В любом случае, феномен в российском сериалостроении налицо — и это не хорошо, не плохо, а просто факт. И никаких особенных тайн следствия здесь нет.
18+
Комментарии (0)