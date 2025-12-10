Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Поделиться:

29 главных выставок зимы в Петербурге: династия Бенуа, локальный фэшн-код и Уорхол в Эрмитаже и редкий стрит-арт

А также — шелкографии Максима Имы в Русском музее, абстракции Ивана Новикова в Anna Nova, живописная инсталляция Егора Федоричева в MYTH Gallery, возможность почувствовать себя арт-экспертом в Эрарте и криптомайнинг на Рождество в католической церкви. Рассказываем, какие временные экспозиции точно не стоит пропускать этой зимой.

Декабрь
Январь
Февраль

ДЕКАБРЬ

Бюст императора Люция Вера. Древний Рим. 244–249 годы
Изображение предоставлено Собака.ru Эрмитажем

Бюст императора Люция Вера. Древний Рим. 244–249 годы

«Искусство портрета. Личность и эпоха», Николаевский зал Зимнего дворца Эрмитажа (0+)

Более 750 произведений за 4,5 тысячи лет соберут в одну эрмитажную экспозицию, чтобы показать эволюцию жанра портрета в мировой культуре. Среди экспонатов — статуи фараонов, бюсты римских императоров, камеи, восточная и западная живопись, графика и фотография. А разброс авторов и изображаемых — от Перуджино и Рембрандта до Уорхола и Мамышева-Монро!

До 29 марта

Подробнее здесь

Геннадий Устюгов. Граница запрет. 2021
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Геннадий Устюгов. Граница запрет. 2021

«Геннадий Устюгов. Букварь жизни», Восточный павильон Михайловского замка Русского музея (16+)

На выставке собраны графика и живопись иконы андеграунда и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» более чем за 65 лет творческого пути (художнику в этом году исполнилось 88). Основные темы в экспозиции (и искусстве Устюгова в целом) — дама, странники, музыка, птицы, лодки, природа, натюрморт, дом и ангелы. Через них кураторы показывают своеобразный «брендбук» Устюгова, в котором важен не хронологический порядок, а единая образная система, созданная чутким автором с очень непростой судьбой (в СССР жителей ПНИ не поддерживали модные кураторы!).

До 17 декабря

Подробнее здесь

Александр Колдер. Лес. 1970-е
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Eggz Gallery

Александр Колдер. Лес. 1970-е

«Литография: 20 век. От модернизма до наших дней», Eggz Gallery (12+)

На выставке — 16 образцов тиражной графики Пикассо, Матисса, Кандинского и Колдера! Все — из частной коллекции. Цель экспозиции — показать, как эта техника развивалась в ХХ веке и из средства массового воспроизведения картинок перешла в статус самобытного художественного приема.

До 14 декабря

Подробнее здесь

Фрагмент экспозиции «l’ébauche: Дымов в Париже»
Изображение предоставлено «Собака.ru» Анатолием Павловым

Фрагмент экспозиции «l’ébauche: Дымов в Париже»

«l’ébauche: Дымов в Париже», Французский институт (6+)

Выставка-мистификация арт-дуэта «Или и Павлов» (Анатолий Павлов и Кирилл Или). Произведения в технике «дымографики» складываются в спекулятивный сюжет о якобы когда-то случившемся путешествии писателя Осипа Дымова в Париж. Исторические факты смешиваются с выдумкой, протагонист вдруг встречается с французским драматургом Сашей Гитри, а воспоминания теряются и восстанавливаются при помощи специальной машины.

До 21 декабря

Подробнее здесь

Икона Премудрость Божия. Россия. XIX век
Изображение предоставлено Собака.ru Государственным музеем истории религии

Икона Премудрость Божия. Россия. XIX век

«Русские коллекционеры. От князя до купца», Государственный музей истории религии (6+)

В экспозиции около 70 предметов — иконы, гравюры, старообрядческие листы, книги, складни, старообрядческие намогильные доски, кресты и прочее. На их примере кураторы показывают разнообразие социальных статусов коллекционеров и принципиально разные подходы к собирательству: одни удовлетворяли страсть к приобретению красивых и редких предметов, другие подходили к составлению системно, стремясь к репрезентативности.

До 14 января

Подробнее здесь

Фрагмент экспозиции «Слишком долго, недостаточно быстро»
Изображение предоставлено Собака.ru Abramova Gallery

Фрагмент экспозиции «Слишком долго, недостаточно быстро»

«Слишком долго, недостаточно быстро», Abramova Gallery (6+)

Пять художниц (Анна Канфер, Елизавета Вербицкая, Наталия Спечинская, Майя Харитонова, Кира Костина) под кураторством Елизаветы Закураевой создали псевдоархеологические артефакты в керамике, живописи и графике, чтобы порассуждать о природе времени (очень популярная в конце года тема!). Их вывод: искусство сегодня его все же отражает через бесконечные интертекстуальные отсылки, но при этом отчуждено от его естественного течения.

До 23 января

Подробнее здесь

Фрагмент экспозиции «Рождество»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Анненкирхе. Фотограф Анна Глебова

Фрагмент экспозиции «Рождество»

«Рождество», Анненкирхе (0+)

Иммерсивные инсталляции от арт-группы «Зерно» и работы современных христианских художников расскажут об истории зимних праздников, их трансформации и сопровождающих традициях. Например, как связан Мартин Лютер и нарядная елка, что такое «комсомольское Рождество» и как религия вплетена в новогодние обращения глав государств.

До 1 февраля

Подробнее здесь

Даниэль Сегерс. Цветы на архитектурном украшении, в котором видно птичье гнездо с яйцами и щегленок. XVII век
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея Академии художеств

Даниэль Сегерс. Цветы на архитектурном украшении, в котором видно птичье гнездо с яйцами и щегленок. XVII век

«Класс зверей и птиц, цветов и плодов. Академические классы XVIII века», Музей Академии художеств (6+)

В Парадных залах музея покажут, как формировалось обучение живописи в России. Все это — на примерах натюрмортов и анималистических работ европейских и русских художников-преподавателей Академии, а также тех, чьи произведения копировали студенты. Среди авторов — Пауль де Вос, Иоганн Гроот, Карл Кнаппе, Даниэль Сегерс и другие. 

До 29 марта

Подробнее здесь

Фрагмент экспозиции «Город π»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Лахта Центра

Фрагмент экспозиции «Город π»

«Город π», Лахта Центр (16+)

Про петербургский миф, созданный великими литераторами прошлых двух веков, вы наверняка слышали. А в 2025-м к нему добавится выставка-инсталляция — вновь про миф, но на этот раз арте. Она состоит из четырех слоев, включающих уличное искусство, фотографию, графику и видеоарт современных авторов, среди которых Олег Хвостов, Ольга Васильева, Иван Чемакин, Максим Има, alesha, Базелевс и другие.

До конца марта

Подробнее здесь

Паша Варнавский. 2.11.25. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Sobo Gallery

Паша Варнавский. 2.11.25. 2025

Time notes, Sobo Gallery (6+)

Персональная выставка Паши Варнавского — молодого художника из Воронежа. В экспозиции — нежные абстрактные холсты, краска на которых лежит (хотя здесь это не очень удачное слово) не линией или пятном, а призрачной дымкой на их стыке: такого эффекта автор добивается с помощью аэрографа. Прием отлично рифмуется с вынесенной в заглавие концепцией, связанной с феноменом памяти: в ней моменты прошлого хоть и сохраняются, но становятся эфемерными.

С 4 декабря по 11 января

Подробнее здесь

Мария Траутвейн. Три грации. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Марией Траутвейн

Мария Траутвейн. Три грации. 2025

«Очки Канта», Арт-центр в «Брусницыне» (16+)

Новый взгляд на сюрреализм в версии молодых художников. В основу концепции выставки легло утверждение Иммануила Канта, что человек никогда не видит мир «сам по себе», а воспринимает сквозь априорные формы сознания: пространство, время, категории мышления. Авторы выводят эти «очки» в поле зрительского внимания, акцентируя, что восприятие реальности имеет больше общего с проекцией, чем с зеркалом.

До 8 марта

Подробнее здесь

Владимир Абих
Скриншот из трейлера, предоставленного Собака.ru 10.203

Владимир Абих

«Автопортреты», «10.203» (12+)

Групповая выставка, в которой примет участие 81 (да-да, это не опечатка!) автор, пройдет в арт-пространстве и мастерской уличных художников (и лауреатов нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) «10.203» на «Исткабеле». Все они — члены комьюнити, сформировавшегося здесь за четыре года. В представленных селфи-работах «личная оптика превращается в способ говорить о времени, среде, самоощущении и культурных изменениях, делая "Автопортреты" не только художественной, но и своеобразной социокультурной антологией».

С 6 по 16 декабря

Подробнее здесь

Татьяна Парфенова
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

Татьяна Парфенова

«Петербургский стиль», Реставрационно-хранительский центр Эрмитажа «Старая Деревня» (6+)

Обновленная экспозиция открытого хранения покажет, как развивалась локальная фэшн-сцена за три десятилетия — от позднесоветской эпохи до современности. Покажут переходный период петербургской моды — конец 1980-х был отмечен кризисом в Ленинградском доме моделей одежды, в 1994 году учреждение закрылось, а на смену ему пришли независимые кутюрье, постепенно вышедшие на международный уровень. Их дизайны и можно будет увидеть на выставке. Например, мемное платье с сурикатами Татьяны Парфеновой. 

До марта 2027-го

Подробнее здесь

Объединение «Злые». Смысл жизни. 2021
Изображение предоставлено Собака.ru Стрит-арт хранением

Объединение «Злые». Смысл жизни. 2021

«Осторожно! Хрупкое», «Стрит-арт хранение» (18+)

В экспозиции — редкие работы художников с уличным бэкграундом: артефакты, студийные работы, фотографии. Произведения, которые совсем недолго живут в городе, да и в хранении их можно увидеть нечасто. Среди них — картины из грязи и скотча, куски штукатурки, спилы дерева и живопись на страусиных яйцах. Одним словом, вещи, требующие особо деликатного климата. Зимой вынести их из запасников в залы безопаснее всего, так что возможность встречи — еще одно новогоднее чудо!

С 10 декабря по 8 февраля

Подробнее здесь

Андрей Карелин. Рыбная ловля. 1880-е
Изображение предоставлено Собака.ru РОСФОТО

Андрей Карелин. Рыбная ловля. 1880-е

«Андрей Карелин и Максим Дмитриев — мастера светописи из Нижнего Новгорода», «Росфото» (0+)

Более 300 произведений двух представителей раннего периода российской фотографии Андрея Карелина и Максима Дмитриева впервые покажут в Петербурге. Оба учились фотографии в мастерской Михаила Настюкова, придворного фотографа Его Императорского Величества. Карелин известен как мастер портрета, создатель «комнатных групп» и постановочных снимков. Дмитриев под его влиянием усвоил художественную традицию в фотографии и занимался пейзажами, но позже обратился к документальной съемке.

С 12 декабря

Подробнее здесь

Миша Маркер. Love Love. 2025
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Елизаветой Орловой

Миша Маркер. Love Love. 2025

«Сообщество печати», Центр мультимедиа Русского музея (12+)

Совместный проект мастерской Community print & gallery и Молодежного сообщества Русского музея. Идея экспозиции — показать многогранность шелкографии, актуальной и для академистов, и для стрит-артистов. Работы уже известных современных художников (среди них — Елена Филаретова, Миша Маркер, Максим Има, Маша Янковская) покажут рядом с молодыми авторами из секции «Оммаж-ХХ» Студенческого клуба музея.

С 12 декабря по 12 февраля

Подробнее здесь

Микеланджело Караваджо. Вакх. 1620-е годы. Эрмитаж
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Манежа"

Микеланджело Караваджо. Вакх. 1620-е годы. Эрмитаж

«Все Бенуа — Всё Бенуа», «Манеж» (6+)

Выставка посвящена одной из самых (если не самой!) известных артистических династий страны. Центральная фигура — Александр Николаевич Бенуа, историк и теоретик искусства, художник, сценограф, куратор и арт-критик. Вокруг — остальные члены семьи и великие мастера-современники. Экспонаты, а их более 600 (!) разбили на группы. Среди них, например, «Азбука Бенуа» — лабиринтоподобный нарратив о представителях фамилии, формой для которого стал созданный самим Александром Николаевичем букварь с иллюстрациями. А конкретное наполнение разделов — живопись, графика, архитектурные чертежи, театральные эскизы, скульптуры, книги, игрушки и личные реликвии.

Также на выставке покажут «кабинет» с мемориальными предметами и восстановленные с помощью искусственного интеллекта балетные постановки Дягилева, соавтором которых выступал Бенуа.

С 13 декабря по 19 апреля

Подробнее здесь

Егор Федоричев. Из проекта «Утро неспящих». 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Myth Gallery

Егор Федоричев. Из проекта «Утро неспящих». 2025

«Утро неспящих», MYTH Gallery (16+)

Персональная выставка участника нашего пула художников из первого арт-дропа «Коллекционировать искусство» Егора Федоричева. Живопись (не на холсте, а на ветоши!) в экспозиции обратится в тотальную инсталляцию. На мятых, небрежно прикрепленных к стенам кусках ткани развернутся полуфигуративные полуабстрактные сцены охоты. И это не про выставку трофеев, а про природу человеческой жестокости.

С 13 декабря по 15 февраля

Подробнее здесь

Ксения Воскобойникова. Из проекта «Где начинается речь дерева». 2025
Изображение предоставлено Собака.ru FLUX

Ксения Воскобойникова. Из проекта «Где начинается речь дерева». 2025

«Где начинается речь дерева», FLUX (16+)

Персональная выставка Ксении Воскобойниковой. Художница покажет art&science-скульптуру. Для ее создания она изучила изменения годичных колец клена, росшего на месте массового захоронения времен Второй мировой войны. В период с 1941 по 1945 год дерево пережило экстремальный скачок роста. Переводя эту информацию в пластическую форму, автор предлагает задуматься о последствиях коллективной травмы, существующей в том числе на уровне нечеловеческих агентностей.

С 17 декабря по 8 мая

Подробнее здесь

Маяна Насыбуллова. Рамка для утопии ГОИ. 2021
Изображение предоставлено Собака.ru Pop-Up Gallery

Маяна Насыбуллова. Рамка для утопии ГОИ. 2021

«Маленькие и милые», Pop-Up Gallery (6+)

Персональная выставка Маяны Насыбулловой. Известная своими скульптурами и инсталляциями художница в новом проекте обращается к «городской археологии» и использует найденные предметы и фотографии. Из них она собирает керамические рамки и оклады, которые становятся поводом поговорить о личной и коллективной памяти, травме и природе художественного жеста, придающего повседневным предметам статус сакральных.

С 18 декабря по 18 января

Подробнее будет здесь

Юрий Александров. Последний ужин. 2004
Изображение предоставлено Собака.ru NAMEGALLERY. Фотограф Александр Куликов

Юрий Александров. Последний ужин. 2004

«Шкаф», NAMEGALLERY (18+)

Персональная выставка яркого представителя «ленинградского концептуализма» и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юрия Александрова. На время экспозиции пространство галереи превратится в импровизированную библиотеку, где разместят около 60 книг художника, сделанных, по выражению автора, «от бешенства» в 1980–1990-е. Издания (от стихов и рассказов до справочных материалов и сборников рецептов) созданы из подручных материалов — туалетной бумаги, старой одежды, дешевого картона и даже макарон.

С 19 декабря по 7 февраля

Подробнее будет здесь

Артем Максимов. Я дальше числовое значение. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru DiDi Gallery

Артем Максимов. Я дальше числовое значение. 2025

«Коллективное привлекательное», DiDi Gallery (6+)

Первая персональная выставка скульптора Артема Максимова. Для экспозиции тот создал серию фарфоровых фигур — безликих манекенов в ярких зипках-олимпийках, маркирующих общее коллективное прошлое. А в качестве аккомпанемента Максимов подготовил дебют в живописи — с ориентацией на Ротко и Ньюмана!

С 20 декабря по 22 февраля

Подробнее будет здесь

Амгалан Ринчинэ. Боги Древнего Мира. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Фабрикой Лимонной Кислоты

Амгалан Ринчинэ. Боги Древнего Мира. 2025

«Зимовье», «Фабрика Лимонной Кислоты» (18+)

Выставка «Сибирская готика», которую тут показывали почти полгода, закончилась, а интерес к мрачному и загадочному остался. В канун Нового года на «Фабрике» предлагают воспринимать зиму как метафизическую территорию, где можно укрыться, переждать и подготовиться к следующему циклу. Это демонстрируют через живопись, графику и масштабные инсталляции.

С 23 декабря по 1 марта

Подробнее здесь

Росток сада в крипте Храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы для экспозиции «Приглашение принято»
Изображение предоставлено Собака.ru ШОВ. Фотографка Софья Ткачук

Росток сада в крипте Храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы для экспозиции «Приглашение принято»

«Приглашение принято», крипта Храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы (16+)

Групповая выставка выпускников школы современного искусства «ШОВ» из разных городов. Экспозиция посвящена аспектам существования сообществ и включает инсталляции в разных медиумах (разброс — от живых растений до криптовычислительных систем!). Художники деконструируют конвенции, размышляют о необходимости строить горизонтальные связи за счет собственных усилий и призывают противостоять монополии на искусственный интеллект. К проекту обещают перформативную параллельную программу.

С 25 декабря по 25 января

Подробнее будет здесь

Надежда Эверлинг. Число удачи. 2005
Изображение предоставлено Собака.ru Полиной Слепенковой

Надежда Эверлинг. Число удачи. 2005

«За Сценой», «Петербург-концерт» (новая площадка) (18+)

Второй акт исследования, посвященного творчеству Надежды Эверлинг. Если в первой итерации, показанной в Екатерининском собрании, можно было видеть театральные работы художницы, ее эскизы к декорациям и костюмам спектаклей и дипломный проект к опере «Князь Игорь», то здесь покажут произведения более позднего периода, связанные с поп-артом.

С 25 декабря по 25 января

Подробнее здесь

ЯНВАРЬ

Максим Савва. Фрагмент работы «Волшебный голос Джельсомино». 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Eggz Gallery

Максим Савва. Фрагмент работы «Волшебный голос Джельсомино». 2025

«Лучшее время», Eggz Gallery (16+)

Персональный проект петербургского живописца и графика Максима Саввы — размышление о моментах, часто оказывающихся на периферии восприятия, хотя их значение может быть больше, чем у традиционно признанных важными.

«Лучшие встречи — те, что не состоялись, лучшее ощущение от выставки — когда выходишь на улицу, лучший момент вечеринки — дорога домой» — резюмирует автор. 

С 10 января по 25 января

Подробнее будет здесь

Иван Новиков. Из проекта «Плоды забвения». 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Иваном Новиковым

Иван Новиков. Из проекта «Плоды забвения». 2025

«Плоды забвения», Anna Nova (16+)

Персональная выставка одного из главных молодых российских живописцев, мастера синего цвета Ивана Новикова. Художник работает с абстрактной формой и в своих полотнах (а также текстах и лекциях!) рефлексирует по поводу медиума, который все, кому не лень, хоронят последние сто с лишним лет.

Для выставки Иван создает новую серию работ. На их примере зритель сможет увидеть, как живопись может оставаться актуальной формой современного искусства.

С 24 января по 22 марта

Подробнее будет здесь

ФЕВРАЛЬ

Эрарта Премия 2024
Изображение предоставлено Собака.ru Эрарта

Эрарта Премия 2024

Эрарта премия, Эрарта (6+)

В четвертый раз посетителям ежегодной выставки предлагают почувствовать себя экспертами в мире совриска и проголосовать за понравившуюся работу. Произведения для экспозиции отбирали по результатам опен-колла (он завершился 19 октября). Скоро кураторы объявят список из 40 участников, и начнется гонка за зрительское внимание. В течение четырех месяцев можно будет повлиять на судьбу трех с половиной миллионов рублей (именно столько составляет призовой фонд премии), а еще — купить понравившуюся работу.

С 6 февраля по 7 июня

Подробнее здесь

Виктория Кальватоне. Рим. II век
Изображение предоставлено Собака.ru Эрмитажем

Виктория Кальватоне. Рим. II век

«Музейный детектив», Главный штаб Эрмитажа (6+)

Выставка посвящена позолоченной бронзовой статуе «Виктория Кальватоне». Та была обнаружена в первой половине XIX века в Италии, с начала 1840-х хранилась в Античном собрании Государственных музеев Берлина, а после Второй мировой войны была перемещена в СССР. Многочисленные вмешательства и ремонты сильно изменили внешний вид скульптуры, так что для понимания ее происхождения провели целое детективно-искусствоведческое расследование. Вокруг него и сосредотачивается экспозиция.

С 15 февраля по 31 мая

Подробнее здесь

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: