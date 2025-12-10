29 главных выставок зимы в Петербурге: династия Бенуа, локальный фэшн-код и Уорхол в Эрмитаже и редкий стрит-арт

А также — шелкографии Максима Имы в Русском музее, абстракции Ивана Новикова в Anna Nova, живописная инсталляция Егора Федоричева в MYTH Gallery, возможность почувствовать себя арт-экспертом в Эрарте и криптомайнинг на Рождество в католической церкви. Рассказываем, какие временные экспозиции точно не стоит пропускать этой зимой.
ДЕКАБРЬ
Бюст императора Люция Вера. Древний Рим. 244–249 годы
«Искусство портрета. Личность и эпоха», Николаевский зал Зимнего дворца Эрмитажа (0+)
Более 750 произведений за 4,5 тысячи лет соберут в одну эрмитажную экспозицию, чтобы показать эволюцию жанра портрета в мировой культуре. Среди экспонатов — статуи фараонов, бюсты римских императоров, камеи, восточная и западная живопись, графика и фотография. А разброс авторов и изображаемых — от Перуджино и Рембрандта до Уорхола и Мамышева-Монро!
До 29 марта
Подробнее здесь
Геннадий Устюгов. Граница запрет. 2021
«Геннадий Устюгов. Букварь жизни», Восточный павильон Михайловского замка Русского музея (16+)
На выставке собраны графика и живопись иконы андеграунда и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» более чем за 65 лет творческого пути (художнику в этом году исполнилось 88). Основные темы в экспозиции (и искусстве Устюгова в целом) — дама, странники, музыка, птицы, лодки, природа, натюрморт, дом и ангелы. Через них кураторы показывают своеобразный «брендбук» Устюгова, в котором важен не хронологический порядок, а единая образная система, созданная чутким автором с очень непростой судьбой (в СССР жителей ПНИ не поддерживали модные кураторы!).
До 17 декабря
Подробнее здесь
Александр Колдер. Лес. 1970-е
«Литография: 20 век. От модернизма до наших дней», Eggz Gallery (12+)
На выставке — 16 образцов тиражной графики Пикассо, Матисса, Кандинского и Колдера! Все — из частной коллекции. Цель экспозиции — показать, как эта техника развивалась в ХХ веке и из средства массового воспроизведения картинок перешла в статус самобытного художественного приема.
До 14 декабря
Подробнее здесь
Фрагмент экспозиции «l’ébauche: Дымов в Париже»
«l’ébauche: Дымов в Париже», Французский институт (6+)
Выставка-мистификация арт-дуэта «Или и Павлов» (Анатолий Павлов и Кирилл Или). Произведения в технике «дымографики» складываются в спекулятивный сюжет о якобы когда-то случившемся путешествии писателя Осипа Дымова в Париж. Исторические факты смешиваются с выдумкой, протагонист вдруг встречается с французским драматургом Сашей Гитри, а воспоминания теряются и восстанавливаются при помощи специальной машины.
До 21 декабря
Подробнее здесь
Икона Премудрость Божия. Россия. XIX век
«Русские коллекционеры. От князя до купца», Государственный музей истории религии (6+)
В экспозиции около 70 предметов — иконы, гравюры, старообрядческие листы, книги, складни, старообрядческие намогильные доски, кресты и прочее. На их примере кураторы показывают разнообразие социальных статусов коллекционеров и принципиально разные подходы к собирательству: одни удовлетворяли страсть к приобретению красивых и редких предметов, другие подходили к составлению системно, стремясь к репрезентативности.
До 14 января
Подробнее здесь
Фрагмент экспозиции «Слишком долго, недостаточно быстро»
«Слишком долго, недостаточно быстро», Abramova Gallery (6+)
Пять художниц (Анна Канфер, Елизавета Вербицкая, Наталия Спечинская, Майя Харитонова, Кира Костина) под кураторством Елизаветы Закураевой создали псевдоархеологические артефакты в керамике, живописи и графике, чтобы порассуждать о природе времени (очень популярная в конце года тема!). Их вывод: искусство сегодня его все же отражает через бесконечные интертекстуальные отсылки, но при этом отчуждено от его естественного течения.
До 23 января
Подробнее здесь
Фрагмент экспозиции «Рождество»
«Рождество», Анненкирхе (0+)
Иммерсивные инсталляции от арт-группы «Зерно» и работы современных христианских художников расскажут об истории зимних праздников, их трансформации и сопровождающих традициях. Например, как связан Мартин Лютер и нарядная елка, что такое «комсомольское Рождество» и как религия вплетена в новогодние обращения глав государств.
До 1 февраля
Подробнее здесь
Даниэль Сегерс. Цветы на архитектурном украшении, в котором видно птичье гнездо с яйцами и щегленок. XVII век
«Класс зверей и птиц, цветов и плодов. Академические классы XVIII века», Музей Академии художеств (6+)
В Парадных залах музея покажут, как формировалось обучение живописи в России. Все это — на примерах натюрмортов и анималистических работ европейских и русских художников-преподавателей Академии, а также тех, чьи произведения копировали студенты. Среди авторов — Пауль де Вос, Иоганн Гроот, Карл Кнаппе, Даниэль Сегерс и другие.
До 29 марта
Подробнее здесь
Фрагмент экспозиции «Город π»
«Город π», Лахта Центр (16+)
Про петербургский миф, созданный великими литераторами прошлых двух веков, вы наверняка слышали. А в 2025-м к нему добавится выставка-инсталляция — вновь про миф, но на этот раз арте. Она состоит из четырех слоев, включающих уличное искусство, фотографию, графику и видеоарт современных авторов, среди которых Олег Хвостов, Ольга Васильева, Иван Чемакин, Максим Има, alesha, Базелевс и другие.
До конца марта
Подробнее здесь
Паша Варнавский. 2.11.25. 2025
Time notes, Sobo Gallery (6+)
Персональная выставка Паши Варнавского — молодого художника из Воронежа. В экспозиции — нежные абстрактные холсты, краска на которых лежит (хотя здесь это не очень удачное слово) не линией или пятном, а призрачной дымкой на их стыке: такого эффекта автор добивается с помощью аэрографа. Прием отлично рифмуется с вынесенной в заглавие концепцией, связанной с феноменом памяти: в ней моменты прошлого хоть и сохраняются, но становятся эфемерными.
С 4 декабря по 11 января
Подробнее здесь
Мария Траутвейн. Три грации. 2025
«Очки Канта», Арт-центр в «Брусницыне» (16+)
Новый взгляд на сюрреализм в версии молодых художников. В основу концепции выставки легло утверждение Иммануила Канта, что человек никогда не видит мир «сам по себе», а воспринимает сквозь априорные формы сознания: пространство, время, категории мышления. Авторы выводят эти «очки» в поле зрительского внимания, акцентируя, что восприятие реальности имеет больше общего с проекцией, чем с зеркалом.
До 8 марта
Подробнее здесь
Владимир Абих
«Автопортреты», «10.203» (12+)
Групповая выставка, в которой примет участие 81 (да-да, это не опечатка!) автор, пройдет в арт-пространстве и мастерской уличных художников (и лауреатов нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) «10.203» на «Исткабеле». Все они — члены комьюнити, сформировавшегося здесь за четыре года. В представленных селфи-работах «личная оптика превращается в способ говорить о времени, среде, самоощущении и культурных изменениях, делая "Автопортреты" не только художественной, но и своеобразной социокультурной антологией».
С 6 по 16 декабря
Подробнее здесь
Татьяна Парфенова
«Петербургский стиль», Реставрационно-хранительский центр Эрмитажа «Старая Деревня» (6+)
Обновленная экспозиция открытого хранения покажет, как развивалась локальная фэшн-сцена за три десятилетия — от позднесоветской эпохи до современности. Покажут переходный период петербургской моды — конец 1980-х был отмечен кризисом в Ленинградском доме моделей одежды, в 1994 году учреждение закрылось, а на смену ему пришли независимые кутюрье, постепенно вышедшие на международный уровень. Их дизайны и можно будет увидеть на выставке. Например, мемное платье с сурикатами Татьяны Парфеновой.
До марта 2027-го
Подробнее здесь
Объединение «Злые». Смысл жизни. 2021
«Осторожно! Хрупкое», «Стрит-арт хранение» (18+)
В экспозиции — редкие работы художников с уличным бэкграундом: артефакты, студийные работы, фотографии. Произведения, которые совсем недолго живут в городе, да и в хранении их можно увидеть нечасто. Среди них — картины из грязи и скотча, куски штукатурки, спилы дерева и живопись на страусиных яйцах. Одним словом, вещи, требующие особо деликатного климата. Зимой вынести их из запасников в залы безопаснее всего, так что возможность встречи — еще одно новогоднее чудо!
С 10 декабря по 8 февраля
Подробнее здесь
Андрей Карелин. Рыбная ловля. 1880-е
«Андрей Карелин и Максим Дмитриев — мастера светописи из Нижнего Новгорода», «Росфото» (0+)
Более 300 произведений двух представителей раннего периода российской фотографии Андрея Карелина и Максима Дмитриева впервые покажут в Петербурге. Оба учились фотографии в мастерской Михаила Настюкова, придворного фотографа Его Императорского Величества. Карелин известен как мастер портрета, создатель «комнатных групп» и постановочных снимков. Дмитриев под его влиянием усвоил художественную традицию в фотографии и занимался пейзажами, но позже обратился к документальной съемке.
С 12 декабря
Подробнее здесь
Миша Маркер. Love Love. 2025
«Сообщество печати», Центр мультимедиа Русского музея (12+)
Совместный проект мастерской Community print & gallery и Молодежного сообщества Русского музея. Идея экспозиции — показать многогранность шелкографии, актуальной и для академистов, и для стрит-артистов. Работы уже известных современных художников (среди них — Елена Филаретова, Миша Маркер, Максим Има, Маша Янковская) покажут рядом с молодыми авторами из секции «Оммаж-ХХ» Студенческого клуба музея.
С 12 декабря по 12 февраля
Подробнее здесь
Микеланджело Караваджо. Вакх. 1620-е годы. Эрмитаж
«Все Бенуа — Всё Бенуа», «Манеж» (6+)
Выставка посвящена одной из самых (если не самой!) известных артистических династий страны. Центральная фигура — Александр Николаевич Бенуа, историк и теоретик искусства, художник, сценограф, куратор и арт-критик. Вокруг — остальные члены семьи и великие мастера-современники. Экспонаты, а их более 600 (!) разбили на группы. Среди них, например, «Азбука Бенуа» — лабиринтоподобный нарратив о представителях фамилии, формой для которого стал созданный самим Александром Николаевичем букварь с иллюстрациями. А конкретное наполнение разделов — живопись, графика, архитектурные чертежи, театральные эскизы, скульптуры, книги, игрушки и личные реликвии.
Также на выставке покажут «кабинет» с мемориальными предметами и восстановленные с помощью искусственного интеллекта балетные постановки Дягилева, соавтором которых выступал Бенуа.
С 13 декабря по 19 апреля
Подробнее здесь
Егор Федоричев. Из проекта «Утро неспящих». 2025
«Утро неспящих», MYTH Gallery (16+)
Персональная выставка участника нашего пула художников из первого арт-дропа «Коллекционировать искусство» Егора Федоричева. Живопись (не на холсте, а на ветоши!) в экспозиции обратится в тотальную инсталляцию. На мятых, небрежно прикрепленных к стенам кусках ткани развернутся полуфигуративные полуабстрактные сцены охоты. И это не про выставку трофеев, а про природу человеческой жестокости.
С 13 декабря по 15 февраля
Подробнее здесь
Ксения Воскобойникова. Из проекта «Где начинается речь дерева». 2025
«Где начинается речь дерева», FLUX (16+)
Персональная выставка Ксении Воскобойниковой. Художница покажет art&science-скульптуру. Для ее создания она изучила изменения годичных колец клена, росшего на месте массового захоронения времен Второй мировой войны. В период с 1941 по 1945 год дерево пережило экстремальный скачок роста. Переводя эту информацию в пластическую форму, автор предлагает задуматься о последствиях коллективной травмы, существующей в том числе на уровне нечеловеческих агентностей.
С 17 декабря по 8 мая
Подробнее здесь
Маяна Насыбуллова. Рамка для утопии ГОИ. 2021
«Маленькие и милые», Pop-Up Gallery (6+)
Персональная выставка Маяны Насыбулловой. Известная своими скульптурами и инсталляциями художница в новом проекте обращается к «городской археологии» и использует найденные предметы и фотографии. Из них она собирает керамические рамки и оклады, которые становятся поводом поговорить о личной и коллективной памяти, травме и природе художественного жеста, придающего повседневным предметам статус сакральных.
С 18 декабря по 18 января
Подробнее будет здесь
Юрий Александров. Последний ужин. 2004
«Шкаф», NAMEGALLERY (18+)
Персональная выставка яркого представителя «ленинградского концептуализма» и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юрия Александрова. На время экспозиции пространство галереи превратится в импровизированную библиотеку, где разместят около 60 книг художника, сделанных, по выражению автора, «от бешенства» в 1980–1990-е. Издания (от стихов и рассказов до справочных материалов и сборников рецептов) созданы из подручных материалов — туалетной бумаги, старой одежды, дешевого картона и даже макарон.
С 19 декабря по 7 февраля
Подробнее будет здесь
Артем Максимов. Я дальше числовое значение. 2025
«Коллективное привлекательное», DiDi Gallery (6+)
Первая персональная выставка скульптора Артема Максимова. Для экспозиции тот создал серию фарфоровых фигур — безликих манекенов в ярких зипках-олимпийках, маркирующих общее коллективное прошлое. А в качестве аккомпанемента Максимов подготовил дебют в живописи — с ориентацией на Ротко и Ньюмана!
С 20 декабря по 22 февраля
Подробнее будет здесь
Амгалан Ринчинэ. Боги Древнего Мира. 2025
«Зимовье», «Фабрика Лимонной Кислоты» (18+)
Выставка «Сибирская готика», которую тут показывали почти полгода, закончилась, а интерес к мрачному и загадочному остался. В канун Нового года на «Фабрике» предлагают воспринимать зиму как метафизическую территорию, где можно укрыться, переждать и подготовиться к следующему циклу. Это демонстрируют через живопись, графику и масштабные инсталляции.
С 23 декабря по 1 марта
Подробнее здесь
Росток сада в крипте Храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы для экспозиции «Приглашение принято»
«Приглашение принято», крипта Храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы (16+)
Групповая выставка выпускников школы современного искусства «ШОВ» из разных городов. Экспозиция посвящена аспектам существования сообществ и включает инсталляции в разных медиумах (разброс — от живых растений до криптовычислительных систем!). Художники деконструируют конвенции, размышляют о необходимости строить горизонтальные связи за счет собственных усилий и призывают противостоять монополии на искусственный интеллект. К проекту обещают перформативную параллельную программу.
С 25 декабря по 25 января
Подробнее будет здесь
Надежда Эверлинг. Число удачи. 2005
«За Сценой», «Петербург-концерт» (новая площадка) (18+)
Второй акт исследования, посвященного творчеству Надежды Эверлинг. Если в первой итерации, показанной в Екатерининском собрании, можно было видеть театральные работы художницы, ее эскизы к декорациям и костюмам спектаклей и дипломный проект к опере «Князь Игорь», то здесь покажут произведения более позднего периода, связанные с поп-артом.
С 25 декабря по 25 января
Подробнее здесь
ЯНВАРЬ
Максим Савва. Фрагмент работы «Волшебный голос Джельсомино». 2025
«Лучшее время», Eggz Gallery (16+)
Персональный проект петербургского живописца и графика Максима Саввы — размышление о моментах, часто оказывающихся на периферии восприятия, хотя их значение может быть больше, чем у традиционно признанных важными.
«Лучшие встречи — те, что не состоялись, лучшее ощущение от выставки — когда выходишь на улицу, лучший момент вечеринки — дорога домой» — резюмирует автор.
С 10 января по 25 января
Подробнее будет здесь
Иван Новиков. Из проекта «Плоды забвения». 2025
«Плоды забвения», Anna Nova (16+)
Персональная выставка одного из главных молодых российских живописцев, мастера синего цвета Ивана Новикова. Художник работает с абстрактной формой и в своих полотнах (а также текстах и лекциях!) рефлексирует по поводу медиума, который все, кому не лень, хоронят последние сто с лишним лет.
Для выставки Иван создает новую серию работ. На их примере зритель сможет увидеть, как живопись может оставаться актуальной формой современного искусства.
С 24 января по 22 марта
Подробнее будет здесь
ФЕВРАЛЬ
Эрарта Премия 2024
Эрарта премия, Эрарта (6+)
В четвертый раз посетителям ежегодной выставки предлагают почувствовать себя экспертами в мире совриска и проголосовать за понравившуюся работу. Произведения для экспозиции отбирали по результатам опен-колла (он завершился 19 октября). Скоро кураторы объявят список из 40 участников, и начнется гонка за зрительское внимание. В течение четырех месяцев можно будет повлиять на судьбу трех с половиной миллионов рублей (именно столько составляет призовой фонд премии), а еще — купить понравившуюся работу.
С 6 февраля по 7 июня
Подробнее здесь
Виктория Кальватоне. Рим. II век
«Музейный детектив», Главный штаб Эрмитажа (6+)
Выставка посвящена позолоченной бронзовой статуе «Виктория Кальватоне». Та была обнаружена в первой половине XIX века в Италии, с начала 1840-х хранилась в Античном собрании Государственных музеев Берлина, а после Второй мировой войны была перемещена в СССР. Многочисленные вмешательства и ремонты сильно изменили внешний вид скульптуры, так что для понимания ее происхождения провели целое детективно-искусствоведческое расследование. Вокруг него и сосредотачивается экспозиция.
С 15 февраля по 31 мая
Подробнее здесь
