Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В Русском музее открылась ретроспектива Геннадия Устюгова «Букварь жизни» с 100 работ из частных коллекций

В экспозиции собрали 9 ключевых образов из творческого арсенала андеграундной иконы и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Среди них: Дама, Странники, Музыка, Птицы, Лодки, Природа, Натюрморт, Дом и Ангелы.

Геннадий Устюгов
Фото Юрия Молодковца для Собака.ru

Геннадий Устюгов

С 24 ноября в Восточном павильоне Михайловского замка открыта персональная выставка классика ленинградского искусства, художника и поэта Геннадия Устюгова. «Букварь жизни» — масштабная ретроспектива работ мастера, созданных за последние 70 с небольшим лет, с конца 1950-х по 2025 года. В экспозицию вошли произведения из частных собраний Ивана Третьякова, Юлии Горской, Юрия Молодковца, Максима Маруты, коллекций галерей «Матисс Клуб» и «BoyArt», а также дома социального обслуживания «Покровский».

Кураторами выступили Ольга Гончарова, Наталья Петухова, Марина Рудина, Карина Гафарова и Анна Леонтьева. Аудио-визуальный дизайн — режиссер (сокуровец!) и оператор Сергей Кальварский.

Без названия, 2020-е гг. ДСО Покровский
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Без названия, 2020-е гг. ДСО Покровский

"Граница запрет". 2021 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

"Граница запрет". 2021 год

Наталья Петухова

Куратор проекта:

Со временем все наносное и временное отпало, осталось лишь глубинно-смысловое, на чем строится его персональное высказывание. Поздние работы — это квинтэссенция устюговского стиля, чистый звук его голоса. Возможно, зрителю еще предстоит принять художественную ценность этих произведений наравне с более ранними, уже вошедшими в историю искусства. Эта выставка — попытка увидеть творчество Геннадия Устюгова как единый целостный путь, лишенный жесткой периодизации, и оценить его вклад в визуальный язык своего времени.

"Орлы сидят на дереве", 2003
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

"Орлы сидят на дереве", 2003

"Человек курит трубку мира", 1993 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

"Человек курит трубку мира", 1993 год

"Я вырастила цветок", 1998
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

"Я вырастила цветок", 1998

"Девушка у окна", 2007 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

"Девушка у окна", 2007 год

Художник-самоучка Геннадий Устюгов так и не получил профессионального образования (из СХШ его исключили за увлечение импрессионизмом), но был неотъемлемой частью ленинградского андеграунда и, в частности, «газаневской культуры». Он сформулировал уникальный стиль под впечатлением от работ классиков (Рублев, Грек, Ван Гог и Матисс) и нонкомформистских выставок, буквально вбирая визуальный язык разных стилей в авторский «букварь». Кураторы выставки различают 9 ассоциативных групп, фланирующих из одного в другое произведение художника на протяжении всего творческого пути: Дама, Музыка, Природа, Странники, Дом, Натюрморт, Птицы, Лодки, Ангелы. 

"Одинокая лодка", 1998 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

"Одинокая лодка", 1998 год

"Пейзаж", 2025 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

"Пейзаж", 2025 год

"Натюрморт грустный очень", 2003 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

"Натюрморт грустный очень", 2003 год

Как отмечают кураторы проекта, «Букварь» рассматривает наследие художника не хронологически по периодам, а «как непрерывный путь», в который вплетены «темы человеческого одиночества, света, музыки, природы и духовного опыта».

В свои почетные 88 мастер все еще плодотворно работает. В Покровском доме социального обслуживания, где Устюгов живет с 2021 года, художник написал более 5 тысяч работ.

"Музыкант играет грустную мелодию", 1960 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

"Музыкант играет грустную мелодию", 1960 год

"Закат солнца, вечер", 1995 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

"Закат солнца, вечер", 1995 год

Геннадий Устюгов работал слесарем, сварщиком, маляром, грузчиком. Получив диагноз «шизофрения», вышел на пенсию, не разменяв еще пятый десяток. Ранних работ художника сохранилось мало: большинство он сжег в припадке умопомешательства. Картины Устюгова хранятся в Эрмитаже, в Русском музее, в американском Музее Циммерли, в частных коллекциях.

Выставка «Геннадий Устюгов. Букварь жизни» открыта с 24 ноября по 17 декабря 2025 года в Восточном павильоне Михайловского (Инженерного) замка на Садовой улице, 2.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: