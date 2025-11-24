В Русском музее открылась ретроспектива Геннадия Устюгова «Букварь жизни» с 100 работ из частных коллекций

В экспозиции собрали 9 ключевых образов из творческого арсенала андеграундной иконы и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Среди них: Дама, Странники, Музыка, Птицы, Лодки, Природа, Натюрморт, Дом и Ангелы.
Геннадий Устюгов
С 24 ноября в Восточном павильоне Михайловского замка открыта персональная выставка классика ленинградского искусства, художника и поэта Геннадия Устюгова. «Букварь жизни» — масштабная ретроспектива работ мастера, созданных за последние 70 с небольшим лет, с конца 1950-х по 2025 года. В экспозицию вошли произведения из частных собраний Ивана Третьякова, Юлии Горской, Юрия Молодковца, Максима Маруты, коллекций галерей «Матисс Клуб» и «BoyArt», а также дома социального обслуживания «Покровский».
Кураторами выступили Ольга Гончарова, Наталья Петухова, Марина Рудина, Карина Гафарова и Анна Леонтьева. Аудио-визуальный дизайн — режиссер (сокуровец!) и оператор Сергей Кальварский.
Куратор проекта:
Со временем все наносное и временное отпало, осталось лишь глубинно-смысловое, на чем строится его персональное высказывание. Поздние работы — это квинтэссенция устюговского стиля, чистый звук его голоса. Возможно, зрителю еще предстоит принять художественную ценность этих произведений наравне с более ранними, уже вошедшими в историю искусства. Эта выставка — попытка увидеть творчество Геннадия Устюгова как единый целостный путь, лишенный жесткой периодизации, и оценить его вклад в визуальный язык своего времени.
Художник-самоучка Геннадий Устюгов так и не получил профессионального образования (из СХШ его исключили за увлечение импрессионизмом), но был неотъемлемой частью ленинградского андеграунда и, в частности, «газаневской культуры». Он сформулировал уникальный стиль под впечатлением от работ классиков (Рублев, Грек, Ван Гог и Матисс) и нонкомформистских выставок, буквально вбирая визуальный язык разных стилей в авторский «букварь». Кураторы выставки различают 9 ассоциативных групп, фланирующих из одного в другое произведение художника на протяжении всего творческого пути: Дама, Музыка, Природа, Странники, Дом, Натюрморт, Птицы, Лодки, Ангелы.
Как отмечают кураторы проекта, «Букварь» рассматривает наследие художника не хронологически по периодам, а «как непрерывный путь», в который вплетены «темы человеческого одиночества, света, музыки, природы и духовного опыта».
В свои почетные 88 мастер все еще плодотворно работает. В Покровском доме социального обслуживания, где Устюгов живет с 2021 года, художник написал более 5 тысяч работ.
Геннадий Устюгов работал слесарем, сварщиком, маляром, грузчиком. Получив диагноз «шизофрения», вышел на пенсию, не разменяв еще пятый десяток. Ранних работ художника сохранилось мало: большинство он сжег в припадке умопомешательства. Картины Устюгова хранятся в Эрмитаже, в Русском музее, в американском Музее Циммерли, в частных коллекциях.
Выставка «Геннадий Устюгов. Букварь жизни» открыта с 24 ноября по 17 декабря 2025 года в Восточном павильоне Михайловского (Инженерного) замка на Садовой улице, 2.
16+
