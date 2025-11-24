В Русском музее открылась ретроспектива Геннадия Устюгова «Букварь жизни» с 100 работ из частных коллекций

Как отмечают кураторы проекта, «Букварь» рассматривает наследие художника не хронологически по периодам, а «как непрерывный путь», в который вплетены «темы человеческого одиночества, света, музыки, природы и духовного опыта».

В свои почетные 88 мастер все еще плодотворно работает. В Покровском доме социального обслуживания, где Устюгов живет с 2021 года, художник написал более 5 тысяч работ.