Елена Филаретова, Владимир Абих, Максим Има (и еще 78 художников!) покажут «Автопортреты» современности в 10.203

6 декабря в 19:00 в галерее и творческом объединении 10.203. (лауреаты нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) открывается большая коллективная выставка «Автопортреты», завершающая 2025 год. Кураторы выбрали жанр автопортрета не случайно, а чтобы через авторский взгляд художника передать и осмыслить эстетические, социальные и эмоциональные особенности настоящего времени. Проект задуман не только как художественный, но и как социокультурный срез эпохи.

В выставке принимают участие рекордное число художников — 81: Женя Власова, ЛотаЛота, Алексей Партола, Humor, Peeks, Мария Ермоленко, Леонид Сорокин, Базелевс, Елена Филаретова, Akue, Алексей Бархан, Слуф, Ася Заславская, Анатолий Алексеев, Владимир Абих, Катя Герасименко, Дмитрий Гусар, Джон, Полина Сойреф, Никита Стопроцентов, Диана Григорьева, Тимур Нурсагомедов, Ваня Найнти, Матвей Кайф, Аня Ярды, Виталий Простов, Никита Номерз, Александр Эфрос, Надя О, Стас Багс, Елизавета Белова, Лиза Фикус, Гриша, Юлия Криктус, Саша Блот, Сергей RUSICH, Truue, Андрей Люблинский, Suer, Савва Макс, Даниил Деге, Миша Маркер, Маша Богатова, Лера Попова, Ману Стаф, Полина Майер, Вова Цыган, Alesha, Selone, Ерор, Всеволод Абазов, Тигран Костан, Павел Патс, Миша Никатин, Александр Демкин, Юра Забсе, Алексей и Антон Яковлевы, Леша Мелки, Виктор Семай, Герман Коваленков, Иван Бойко, Ялта 1970, Captek, Данила Вибров, Володимер, Giwe, Dianisiy, Эмилия Санги, Надежда Косинская, Юля Павлова, Алексей Лука, Саша Кокачева, Илья Кел, Никита Dusto, Сергей Хеато, Максим Има, Турбен, Сергей Красавин, Иван Ильинский.