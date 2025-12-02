До 21 декабря в модернистском здании Французского института открыта выставка-мистификация «l’ébauche: Дымов в Париже» постироничного арт-дуэта «Или и Павлов» (Анатолий Павлов и Кирилл Или). Это спекулятивный рассказ на стыке истории и вымысла о путешествии петербургского писателя Осипа Дымова в Париж.

Проект миксует реальные факты о здании на Невском, 12 — в нем находился банк «Юнкеръ» и жил французский драматург, актер, а также крестник Александра III Саша Гитри — с вымышленным сюжетом. Согласно задумке, Дымов, обналичивая в банке чек перед поездкой на «Русские сезоны» Сергея Дягилева, встречает Гитри. Позже, запутавшись в воспоминаниях о Париже, он пытается восстановить их с помощью специальной машины времени.

Ключевым источником вдохновения стал кинематограф: картина 1962 года «Взлетная полоса» Криса Маркера подсказала идею прибора, а лента Вуди Аллена «Полночь в Париже» — тему временных смещений и ностальгии по непрожитым эпохам. Как рассказывают авторы, идея проекта выросла из случайности. Как-то вечером в баре «Хроники» речь зашла о писателе Осипе Дымове, созвучие его фамилии и техники работ и легло в основу сюжета. Их Французскому институту представил искусствовед Глеб Ершов. Последующий факт-чек и изучение истории здания сформировали окончательный нарратив.