Проект-история о том, как гениальные концепции рождаются из простого созвучия. Мистификаторы и сказочники Анатолий Павлов и Кирилл Или воплотили метафору забытого прошлого в саже и копоти и через полумифический сюжет связали два города — Петербург и Париж.
До 21 декабря в модернистском здании Французского института открыта выставка-мистификация «l’ébauche: Дымов в Париже» постироничного арт-дуэта «Или и Павлов» (Анатолий Павлов и Кирилл Или). Это спекулятивный рассказ на стыке истории и вымысла о путешествии петербургского писателя Осипа Дымова в Париж.
Проект миксует реальные факты о здании на Невском, 12 — в нем находился банк «Юнкеръ» и жил французский драматург, актер, а также крестник Александра III Саша Гитри — с вымышленным сюжетом. Согласно задумке, Дымов, обналичивая в банке чек перед поездкой на «Русские сезоны» Сергея Дягилева, встречает Гитри. Позже, запутавшись в воспоминаниях о Париже, он пытается восстановить их с помощью специальной машины времени.
Ключевым источником вдохновения стал кинематограф: картина 1962 года «Взлетная полоса» Криса Маркера подсказала идею прибора, а лента Вуди Аллена «Полночь в Париже» — тему временных смещений и ностальгии по непрожитым эпохам. Как рассказывают авторы, идея проекта выросла из случайности. Как-то вечером в баре «Хроники» речь зашла о писателе Осипе Дымове, созвучие его фамилии и техники работ и легло в основу сюжета. Их Французскому институту представил искусствовед Глеб Ершов. Последующий факт-чек и изучение истории здания сформировали окончательный нарратив.
В экспозиции в дубовой гостиной представлены «дымографики» — работы в авторской технике, вдохновленной сюрреалистическим фюмажом и наивными рисунками зажигалкой. Это и большие дымовые панорамы Парижа, и малые форматы — иллюстрации-воспоминания, «восстановленные» прибором. Его роль исполняет инсталляция из ретро-оборудования Оптического института и аутентичной мебели начала XX века, предоставленной реставратором Александром Матющенко.
6 декабря в рамках выставки состоится медиация, специальный показ фильма «Взлетная полоса» и его обсуждение с искусствоведом Александром Гачковым.
Художник, соавтор проекта:
История такова: в здании Французского института раньше находился банк «Юнкеръ». Наш герой, писатель Осип Дымов, перед поездкой на «Русские сезоны» Дягилева в Париж зашел туда обналичить командировочный чек. Там он встретил жившего в этом доме французского актера Сашу Гитри. Мы соединили эту сайт-специфику места с нашей историей. Далее сюжет развивается, как в тексте. А выставка — это воспоминания Дымова, в подлинности которых он сам сомневается. У Гитри в доме есть прибор, купленный на блошином рынке, который помогает восстанавливать яркие, но утерянные воспоминания. На выставке этот прибор будет представлен: что-то вроде катушек Тесла и тумблеров, создающих научную атмосферу. Маленькие работы-воспоминания будут связаны с ним, а большие дымовые панорамы Парижа — висеть на стенах.
Или и Павлов» — дуэт междисциплинарных художников Анатолия Павлова и Кирилла Или. Начали совместную деятельность в 2016 и с тех пор последовательно выставляются, как на локальной, так и на национальной сцене, принимали участие также в международных выставках. Постоянно расширяя используемые методы и техники своего творчества, авторы выработали собственный художественный лексикон, основанный на пересечении различных медиа, концептуального искусства и изобретении новых средств выразительности, что нашло отражение в их проекте «Лаборатория медиумов». Работы дуэта представлены в публичных и частных коллекциях, а также в различных интернет-изданиях. Участники арт-группы «Паразит». Бывшие участники группы «Цветы Джонджоли». Художники прошли обучение в следующих заведениях: школа интерпретации современного искусства «Пайдейя», лаборатория медиапоэзии «101», Школа Молодого Художника ProArte.
Выставка «l’ébauche: Дымов в Париже» арт-дуэта «Или и Павлов» открыта с 26 ноября по 21 декабря во Французском институте в Санкт-Петербурге на Невском проспекте, 12 (3 этаж).
