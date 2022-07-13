Классик ленинградского искусства Геннадий Устюгов (есть в Эрмитаже и Русском музее) в свои 85 лет показал выставку в галерее Invalid House

Часть 1

Так, ну что, Геннадич, товарищ мой дорогой, давай начнем знаешь с чего? Первое, что… Геннадич, ты меня слышишь?

Что?..

Что я хочу сказать…

Говори!

Я поздравляю тебя с твоим юбилеем. 85 лет!

Спасибо.

18 марта. Правильно?

18 марта 1937 года.

Где ты родился?

Я родился в Киргизии! Киргизская ССР, Фрунзенская область, город Токмак, улица Луговая, дом 96. Мать работала портной. Отец — учителем русского языка, киргизов русскому учил. А потом отца забрали в армию, был артиллеристом он.

Когда вы в Ленинград перебрались?

Батька нас вывез после войны. 1946 год. Приехали в Петербург. Жили на Лиговке, потом на набережной реки Мойки, Институт академии (Бонч-Бруевича). Нас не прописали в Петербурге, предложили ехать на Карельский перешеек. Батька стал плотником. Мать работала с курами, кормила их, лечила, работала одна нечистую работу.

Когда же ты начал рисовать?

В школе, в Царской деревне. С 7-го класса пошел экзамен сдавать в СХШ.

Ты закончил СХШ?

Нет, отучился три года, и меня исключили по неуспеваемости по общеобразовательным предметам. Плохо знал историю, литературу, математику, физику, химию. Ничего не понимал, чему учили.

И куда пошел?

Работать, на завод «Большевик». Плакаты писал, стенгазеты делал, объявления вешал, карикатуры рисовал на рабочих, кто прогуливал, кто пьянствовал.

Скажи, а в какой момент, ты считаешь, ты стал художником?

С тобой познакомился.

Ну… это ладно. Ты до знакомства со мной был более чем…

До тебя не рисовал. А так да — натюрморты, в заповеднике, в зоопарке рисовал, пейзажи рисовал, как грустно в деревне.

Часть 2

Геннадич, вот ты когда первый раз в Эрмитаже оказался, какой художник тебя в самое сердце поразил, помнишь?

Рембрандт.

Что скажешь о Рембрандте?

Ему так тяжело было. Он, Рембрандт, похож на меня. Продал картины свои, потом покупал картины. И стал бедным.

Вот окажемся с тобой в Эрмитаже, кого из художников пойдем повидать?

Рафаэль, Лотто, Эль Греко, Леонардо.

А к французам, друзьям твоим?

Давай сходим. Чтобы работы их в памяти оживить. Увидим старые картины французских художников — и дадут они нам здоровья, помолодеем мы.

Ну а импрессионисты — есть у тебя чувство, что кто-то из них твой учитель?

Похоже, я немножко учился у Матисса. А так Дерен мне нравится, Марке, Руссо…

Есть в Петербурге любимые места?

Михайловский сад, Спас на Крови. Рисовал пейзажи я там, у Спаса.

Не помню ни одного пейзажа твоего у Спаса на Крови.

А я уничтожил их почему-то.

Действительно — почему?

А не знаю. Так тяжело было рисовать эти картины. И вот уничтожил.

Что же такое любовь?

«Небо, как полог ночной,

Брошенный высоко над землей.

Я рукой достаю

И тебе отдаю, как самое дорогое».