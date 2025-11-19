Тиражную графику Матисса, Пикассо и Кандинского покажут на выставке «Литография: 20 век. От модернизма до наших дней» в Eggz Gallery

Серия работ из частного собрания призвана показать эволюцию метода печатной графики: от утонченного модернизма и послевоенного авангарда до более современных работ.
Пабло Пикассо «Плакат», 1959
С 21 ноября в камерной Eggz Gallery на Галерной улице открывается выставка «Литография: 20 век. От модернизма до наших дней». Куратор и основательница галереи Анастасия Семевская собрала 16 графических работ из частного собрания — имя владелец пожелал оставить тайной. Все литографии, шелкографии, гелиогравюры из экспозиции были опубликованы при жизни художников в культовых арт-изданиях — Maeght, Derrière le Miroir и VERVE.
Задача проекта — показать литографию не как тиражный копипаст, а подсветить в ключе самостоятельного художественного языка XX века. Именно литография объединила диаметрально разных по стилю мастеров — от модернистов до творцов поп-арта.
Среди авторов — громкие имена: Пьер Бонар, Соня Делоне, Альберто Джакометти, Василий Кандинский, Александр Колдер, Рой Лихтенштейн, Хуан Миро, Анри Матисс, Серж Поляков, Пабло Пикассо и Жан-Поль Риопель.
Eggz Gallery — новое выставочное пространство, которое открылось летом 2024 года на Галерной улице. Это место силы не-классического искусства, выходящего за рамки тривиальных форм и продолжающего традиции ленинградского андеграунда. Только панк, только чистое искусство! В прошлом сезоне в выставочном пространстве показали серию абстракций «Эдем» Марты Мартыновой, визуальное исследование предметного мира Екатерины Ермолаевой «Оставленные», а также заперли стрит-артиста Alesha на 21 день в рамках художественной акции. В 2025 году в сверхновом пространстве сверхуспешно прошла персональная выставка «петербургского Матисса» Владимира Загорова, а также экспонировалось частное собрание коллекционера Анна Кудряшевой с работами отца-основателя Собака.ru Анатолия Белкина, Сергея Бугаева-Африки и Леонида Борисова.
Выставка Eggz Gallery «Литография: 20 век. От модернизма до наших дней» открыта 21 ноября по 14 декабря 2025 года в Eggz Gallery на Галерной улице, 19, парадная 2.
