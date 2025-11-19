Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Тиражную графику Матисса, Пикассо и Кандинского покажут на выставке «Литография: 20 век. От модернизма до наших дней» в Eggz Gallery

Серия работ из частного собрания призвана показать эволюцию метода печатной графики: от утонченного модернизма и послевоенного авангарда до более современных работ. 

Пабло Пикассо «Плакат», 1959
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Eggz Gallery

Пабло Пикассо «Плакат», 1959

С 21 ноября в камерной Eggz Gallery на Галерной улице открывается выставка «Литография: 20 век. От модернизма до наших дней». Куратор и основательница галереи Анастасия Семевская собрала 16 графических работ из частного собрания — имя владелец пожелал оставить тайной. Все литографии, шелкографии, гелиогравюры из экспозиции были опубликованы при жизни художников в культовых арт-изданиях — Maeght, Derrière le Miroir и VERVE.

Задача проекта — показать литографию не как тиражный копипаст, а подсветить в ключе самостоятельного художественного языка XX века. Именно литография объединила диаметрально разных по стилю мастеров — от модернистов до творцов поп-арта. 

Среди авторов — громкие имена: Пьер Бонар, Соня Делоне, Альберто Джакометти, Василий Кандинский, Александр Колдер, Рой Лихтенштейн, Хуан Миро, Анри Матисс, Серж Поляков, Пабло Пикассо и Жан-Поль Риопель.

Александр Колдер «Лес», 1970-е годы
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Eggz Gallery

Александр Колдер «Лес», 1970-е годы

Хуан Миро «Плакат Art Graphique», опубликован в Impri Marie Nationale de France в 1959 году
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Eggz Gallery

Хуан Миро «Плакат Art Graphique», опубликован в Impri Marie Nationale de France в 1959 году

Eggz Gallery — новое выставочное пространство, которое открылось летом 2024 года на Галерной улице. Это место силы не-классического искусства, выходящего за рамки тривиальных форм и продолжающего традиции ленинградского андеграунда. Только панк, только чистое искусство! В прошлом сезоне в выставочном пространстве показали серию абстракций «Эдем» Марты Мартыновой, визуальное исследование предметного мира Екатерины Ермолаевой «Оставленные», а также заперли стрит-артиста Alesha на 21 день в рамках художественной акции. В 2025 году в сверхновом пространстве сверхуспешно прошла персональная выставка «петербургского Матисса» Владимира Загорова, а также экспонировалось частное собрание коллекционера Анна Кудряшевой с работами отца-основателя Собака.ru Анатолия Белкина, Сергея Бугаева-Африки и Леонида Борисова.

Выставка Eggz Gallery «Литография: 20 век. От модернизма до наших дней» открыта 21 ноября по 14 декабря 2025 года в Eggz Gallery на Галерной улице, 19, парадная 2.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: