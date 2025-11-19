Тиражную графику Матисса, Пикассо и Кандинского покажут на выставке «Литография: 20 век. От модернизма до наших дней» в Eggz Gallery

С 21 ноября в камерной Eggz Gallery на Галерной улице открывается выставка «Литография: 20 век. От модернизма до наших дней». Куратор и основательница галереи Анастасия Семевская собрала 16 графических работ из частного собрания — имя владелец пожелал оставить тайной. Все литографии, шелкографии, гелиогравюры из экспозиции были опубликованы при жизни художников в культовых арт-изданиях — Maeght, Derrière le Miroir и VERVE.

Задача проекта — показать литографию не как тиражный копипаст, а подсветить в ключе самостоятельного художественного языка XX века. Именно литография объединила диаметрально разных по стилю мастеров — от модернистов до творцов поп-арта.

Среди авторов — громкие имена: Пьер Бонар, Соня Делоне, Альберто Джакометти, Василий Кандинский, Александр Колдер, Рой Лихтенштейн, Хуан Миро, Анри Матисс, Серж Поляков, Пабло Пикассо и Жан-Поль Риопель.