Более 600 артефактов покажут в «Манеже» на выставке-блокбастере «Все Бенуа — Все Бенуа»

«Наша выставка ставит перед собой амбициозную цель — представить феномен целого рода, проследить его корни, развитие и неиссякаемый творческий потенциал. Столь масштабный проект представлен впервые за длительное время и посвящен истории одной семьи, охватывая более полутора веков их блистательной деятельности», — говорит директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова.

13 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж» открывается выставка «Все Бенуа — Все Бенуа». Масштабный межмузейный проект сосредоточен на истории и наследии одной из самых известных творческих династий России. В экспозиции — 600 объектов: живопись, графика, скульптура, костюмы, документальные материалы, личные вещи, предметы быта. Кураторами выступили художник и сценарист Павел Каплевич, а также руководитель выставочного отдела ЦВЗ «Манеж» Елизавета Павлычева.

В центре внимания — легенда Серебряного века, историк искусств и художник, сценограф и просветитель Александр Бенуа. Его работы дополнят произведения других известных членов династии: Леонтия, Николая и Альберта Бенуа, Евгения Лансере, Зинаиды Серебряковой. Также в экспозиции — произведения знаменитых современников: Константина Сомова, Ильи Репина, Константина Маковского, Ивана Айвазовского и многих других.