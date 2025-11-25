Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

Более 600 артефактов покажут в «Манеже» на выставке-блокбастере «Все Бенуа — Все Бенуа»

А также построят настоящий дворец с Версальской лестницей и лабиринтом! Экспозиция не только раскрывает феномен Бенуа, но и показывает, как династия формировала культурное ДНК своей эпохи.

Александр Бенуа, "Эскиз занавеса к мистерии Сен-Жоржа де Буэлье на музыку А. Онеггера "Императрица в скалах"".
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Манежа"

Александр Бенуа, "Эскиз занавеса к мистерии Сен-Жоржа де Буэлье на музыку А. Онеггера "Императрица в скалах"".

Александр Бенуа, "Прогулка короля", 1897. Собрание семьи Палеевых.
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Манежа"

Александр Бенуа, "Прогулка короля", 1897. Собрание семьи Палеевых.

Микеланджело Караваджо, "Вакх", 1620-е годы
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Манежа"

Микеланджело Караваджо, "Вакх", 1620-е годы

«Наша выставка ставит перед собой амбициозную цель — представить феномен целого рода, проследить его корни, развитие и неиссякаемый творческий потенциал. Столь масштабный проект представлен впервые за длительное время и посвящен истории одной семьи, охватывая более полутора веков их блистательной деятельности», — говорит директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова. 

13 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж» открывается выставка «Все Бенуа — Все Бенуа». Масштабный межмузейный проект сосредоточен на истории и наследии одной из самых известных творческих династий России. В экспозиции — 600 объектов: живопись, графика, скульптура, костюмы, документальные материалы, личные вещи, предметы быта. Кураторами выступили художник и сценарист Павел Каплевич, а также руководитель выставочного отдела ЦВЗ «Манеж» Елизавета Павлычева.

В центре внимания — легенда Серебряного века, историк искусств и художник, сценограф и просветитель Александр Бенуа. Его работы дополнят произведения других известных членов династии: Леонтия, Николая и Альберта Бенуа, Евгения Лансере, Зинаиды Серебряковой. Также в экспозиции — произведения знаменитых современников: Константина Сомова, Ильи Репина, Константина Маковского, Ивана Айвазовского и многих других.

Александр Бенуа, "Вариант фронтисписа к поэме Александра Пушкина "Медный всадник"", 1905. Собрание семьи Куниных.
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Манежа"

Александр Бенуа, "Вариант фронтисписа к поэме Александра Пушкина "Медный всадник"", 1905. Собрание семьи Куниных.

Александр Бенуа, "Азбука в картинках", 1904 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Манежа"

Александр Бенуа, "Азбука в картинках", 1904 год

Елизавета Павлычева

сокуратор выставки, руководитель выставочного отдела ЦВЗ «Манеж»:

Бенуа сегодня - это своего рода «бренд»: знак традиции, качества, символ русской культуры. В подтверждение этих слов можно вспомнить про Мадонну Бенуа в Эрмитаже, корпус Бенуа в структуре Русского музея, Международный балетный приз «Бенуа де ла Данс», Дом Бенуа на Каменноостровском проспекте, Азбуку Бенуа и многие другие устоявшиеся смысловые категории, связанные со значимостью роли этой семьи для России и в мировом культурном пространстве.

Александр Бенуа, "Петрушка", 1911. Собрание семьи Куниных
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Манежа"

Александр Бенуа, "Петрушка", 1911. Собрание семьи Куниных

Александр Бенуа, "Арап", 1911 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Манежа"

Александр Бенуа, "Арап", 1911 год

Выставка, охватывающая все пространство «Манежа», тематически разделена на несколько ключевых зон. В пространстве-лабиринте «Азбука Бенуа» раскрываются хитросплетения семейного древа династии. Здесь представлены оригинальные эскизы ко всем листам редчайшей «Азбуки» Александра Бенуа, а также живопись, графика, архитектурные чертежи, театральные эскизы, скульптуры, книги, игрушки и личные реликвии семьи.

В «Кабинете Бенуа» воссоздали по документальным фотографиям рабочее пространство Александра Бенуа — с подлинными предметами мебели, личными вещами, документами и другими объектами. Хайлайтами этой части экспозиции стали шедевры искусства, вошедшие в собрание Эрмитажа по инициативе Бенуа.

В третьем разделе — «Оживших балетах Бенуа» — речь пойдет о знаменитых «Русских сезонах» Сергея Дягилева. Реконструкции балетов «Павильон Армиды», «Петрушка», «Сильфиды» воссозданы по архивным снимкам с помощью искусственного интеллекта при участии современных танцоров.

Заключительная глава, «Лабиринт и горизонты Бенуа», расположилась на всем втором этаже. Поднявшись по Версальской лестнице, зритель окажется в стеклянном лабиринте, в нишах которого показаны эскизы декораций и костюмов, а также сценографические концепции Бенуа.

Игорь Устинов, "Приз имени Бенуа"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Манежа"

Игорь Устинов, "Приз имени Бенуа"

Евгений Лансере, "Прогулка императрицы Елизаветы Петровны", 1905 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Манежа"

Евгений Лансере, "Прогулка императрицы Елизаветы Петровны", 1905 год

Тимур Новиков, "Петропавловская крепость", 1980 год. Архив семьи художника.
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Манежа"

Тимур Новиков, "Петропавловская крепость", 1980 год. Архив семьи художника.

Проект создан в партнерстве с Эрмитажем, музеем-заповедником «Петергоф», Русским музеем, Театральным музеем имени Бахрушина, Третьяковской галереей, Пушкинским музеем, Российским этнографическим музеем, Военно-морским музеем императора Петра Великого, галереей искусств KGallery. Всего приняли участие более 60 российских музеев и частных коллекционеров.

Выставка «Все Бенуа — Все Бенуа» открыта с 13 декабря 2025 года по 19 апреля 2026 года в Центральном выставочном зале «Манеж» на Исаакиевской площади, 1.

