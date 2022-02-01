Губернатор Петербурга Александр Беглов пригрозил закрыть бизнес, который не соблюдает ограничения по коронавирусу. Это крайние меры в условии напряженной ситуации с заболеваемостью — «омикрон»-штамм, по его словам, распространяется стремительно.
Александр Беглов
Из еженедельного радиообращения:
Ситуация с заболеваемостью напряженная. «Омикрон» распространяется стремительно. Болеют дети. Сейчас главное — обеспечить нормальную работу всех жизненно важных отраслей, не прибегая к дополнительным ограничениям. […] Многое зависит от ответственности бизнеса и самих горожан. […] Тех, кто не выполняет требования, принятые на законодательном уровне, ждет наказание — вплоть до закрытия предприятий.
Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 70% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». В городе уже введены так называемые «детские ограничения», ученики старших классов переведены на дистанционное обучение.
По прогнозу Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля. Ученые СПбГУ также считают, что максимальный суточный прирост заболевших придется на начало второго месяца 2022 года. Кроме того, появилась новая разновидность доминирующего в мире штамма. BA.2 называют «скрытым омикроном» ввиду того, что его трудно отличить от BA.1 — обычного «омикрона».
В декабре 2020 года предприниматель Александр Коновалов запустил «Карту сопротивления» с заведениями общепита Петербурга, продолжающими работать в условиях ограничений по коронавирусу. По его словам, «расчет простой» — если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к несогласному общепиту прислушаются. Спустя несколько дней после появления карты ее было решено закрыть. Тогда авторам удалось «достучаться», а власть «наконец услышала» бизнес.
В январе 2021-го, после введения в Петербурге системы QR-кодов для общественных мест и обещепита, Коновалов стал идеологом бойкота проверки сертификатов о вакцинации. У движения появился собственный сайт, который уже ликвидирован. Всего к бойкоту присоединились 176 заведений Петербурга. В конце января бойкотирующие QR-коды планировали провести освободительный поход к закрытым ресторанам на Рубинштейна. К тому моменту вход в них в течение нескольких дней охраняли полицейские.
28 января Александр Коновалов был задержан по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Его арестовали до конца марта. В Сети требуют освободить предпринимателя.
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