Беглов пригрозил закрыть бизнес, который не соблюдает ограничения по коронавирусу

В декабре 2020 года предприниматель Александр Коновалов запустил «Карту сопротивления» с заведениями общепита Петербурга, продолжающими работать в условиях ограничений по коронавирусу. По его словам, «расчет простой» — если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к несогласному общепиту прислушаются. Спустя несколько дней после появления карты ее было решено закрыть. Тогда авторам удалось «достучаться», а власть «наконец услышала» бизнес.

В январе 2021-го, после введения в Петербурге системы QR-кодов для общественных мест и обещепита, Коновалов стал идеологом бойкота проверки сертификатов о вакцинации. У движения появился собственный сайт, который уже ликвидирован. Всего к бойкоту присоединились 176 заведений Петербурга. В конце января бойкотирующие QR-коды планировали провести освободительный поход к закрытым ресторанам на Рубинштейна. К тому моменту вход в них в течение нескольких дней охраняли полицейские.

28 января Александр Коновалов был задержан по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Его арестовали до конца марта. В Сети требуют освободить предпринимателя.