Учеников старших классов в Петербурге переводят на дистанционное обучение

Новые ограничения будут действовать со 2 по 13 февраля. В частности:

Учащиеся 7-11 классов переводятся на дистанционное обучение, очное посещение кружков в школах им также запрещается.

Несовершеннолетним запрещается посещение объектов общепита — за исключением общепита на территориях вокзалов, аэропорта, в помещениях образовательных организаций и при проживании в гостиницах.

Несовершеннолетним запрещается посещение объектов розничной торговли — за исключением аптек и продовольственных магазинов.

Несовершеннолетним запрещается заниматься спортом, за исключением этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также проживающих в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва в условиях закрытого контура.

Запрещается проведение спортивных и физкультурных мероприятий с участием несовершеннолетних, за исключением мероприятий в рамках этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также мероприятий на открытом воздухе.

Также новая редакция постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)» прописывает требование согласовывать проведение мероприятий с участием свыше 20 человек. Ранее предельное число посетителей составляло 40 человек.

При посещении торжественной регистрации рождения теперь потребуется предъявление документов, подтверждающих вакцинацию, противопоказания к вакцинации, либо перенесенный коронавирус. Данное требование не будет распространяться на родителей ребенка, чье рождение регистрируется.

Кроме того, исполнительным органам государственной власти предоставлено право утверждать при необходимости порядки посещения помещений государственных органов, государственных учреждений и многофункциональных центров предоставления государственных услуг. Данные порядки не будут распространяться на граждан, непосредственно обращающихся за получением государственных услуг.