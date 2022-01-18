Система здравоохранения Петербурга переведена в состояние повышенной готовности из-за «омикрон»-штамма

По заявлению губернатора Петербурга Александра Беглова, в условиях распространения «омикрон»-штамма в городе планируется поддерживать резерв коечного фонда в объеме не менее 20%. Также разработаны меры по привлечению дополнительного персонала. Однако главная нагрузка ложится на амбулаторное звено.

В связи с этим решено увеличить количество выездных инфекционных бригад в поликлиниках, организовать доставку лекарств и ПЦР-тестов силами немедицинских работников, за счет новой методики диагностики повысить производительность ПЦР-лабораторий более чем в три раза и увеличить количество КТ-исследований до 1 000-1 300 в сутки.

Вакцинацию лиц старшего возраста в Петербурге ускорят, а медиков, социальных работников и работников сферы образования вакцинируют повторно. В городе увеличат неснижаемый запас медикаментов для амбулаторных пациентов, нарастят мощности службы 122, расширят применение телемедицинских и дистанционных технологий. В аэропорту «Пулково» будет развернуто 20 дополнительных мест для тестирования прибывших из стран с высокой циркуляцией нового штамма.

«Также планируем создать дополнительные бригады скорой помощи, увеличить количество выездных бригад неотложной помощи, привлекать студентов старших курсов для работы в поликлиниках в качестве среднего медперсонала и помощников врачей, будем усиливать службы дистанционного мониторинга состояния пациентов за счет привлечения студентов-медиков», — добавил Беглов.

Напомним, на сегодняшний день официально «омикрон»-штамм коронавируса выявлен у 1,6 тысячи человек в 42 регионах России. Однако заражений может быть значительно больше. В Петербурге новый вариант вируса уже является доминирующим. Всего под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России на сегодняшний день находятся 495,5 тысяч россиян. Среди заразившихся «омикрон»-штаммом 27,9% прошли полный курс вакцинации.