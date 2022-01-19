«Будет поражать в больших количествах»: Смольный — о распространении «омикрон»-штамма в Петербурге

Рост заражений коронавирусом в Петербурге «взрывной», власти готовятся к тому, что «омикрон»-штамм «будет поражать в больших количествах». Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев.
Олег Эргашев
О распространении «омикрон»-штамма в Петербурге — цитата по 78.ru:
Такой рост [наблюдаемый сейчас в Петербурге] можно назвать взрывным вертикальным. Новый штамм будет поражать в больших количествах. Если раньше один человек заражал от 5 до 7, в новых условиях это будет исчисляться десятками, а может доходить и до сотен человек. Нагрузка будет на первичное и амбулаторное звено. Неделю назад было 20-22 тысячи амбулаторных заболевших, вчера — 25 тысяч, сегодня — 27 тысяч.
Напомним, на сегодняшний день официально «омикрон»-штамм коронавируса выявлен у 1,6 тысячи человек в 42 регионах России. Однако заражений может быть значительно больше. В Петербурге новый вариант вируса уже является доминирующим — по данным Роспотребнадзора, штаммом «омикрон» здесь заразились почти 600 человек. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности.
По прогнозу Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля. Ученые СПбГУ также считают, что максимальный суточный прирост заболевших придется на начало второго месяца 2022 года, когда коронавирус будет ежедневно выявляться у 65 000 человек.
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