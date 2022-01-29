Петербургский суд арестовал Александра Коновалова. Он организовал движение против QR-кодов

Напомним, утром 28 января стало известно о том, что в Петербурге задержан предприниматель Александр Коновалов, организовавший в городе движение против QR-кодов о вакцинации. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве.

В декабре 2020 года Коновалов запустил «Карту сопротивления» с заведениями общепита Петербурга, продолжающими работать в условиях ограничений по коронавирусу. По его словам, «расчет простой» — если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к несогласному общепиту прислушаются. Спустя несколько дней после появления карты ее было решено закрыть. Тогда авторам удалось «достучаться», а власть «наконец услышала» бизнес.

В январе 2021-го, после введения в Петербурге системы QR-кодов для общественных мест и общепита, Коновалов стал идеологом бойкота проверки сертификатов о вакцинации. У движения появился свой сайт, который уже заблокирован. Всего к бойкоту присоединились 176 заведений Петербурга.