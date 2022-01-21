В России новая (и стремительная!) волна коронавируса из-за «омикрона». Ждать локдаун? Сколько будет расти заболеваемость? Это конец пандемии?

Чего ждать от «омикрона»?

Когда ученые в конце 2021 года только обнаружили новый штамм, они сразу предположили, что он может быть более заразным, чем все ранее известные варианты коронавируса. Сейчас эти опасения подтвердились. Как утверждают некоторые врачи, человеку с «омикроном» при определенных условиях достаточно чихнуть один раз, чтобы передать болезнь 100 новым людям.

Также этот штамм, по-видимому, лучше способен обходить иммунитет у тех, кто перенес заболевание или получил прививку. «"Омикрон" хорошо распространяется даже в тех популяциях, где много переболевших и вакцинированных», — отмечает в беседе с «Собака.ru» эпидемиолог, научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Петрова и ЕУСПб Антон Барчук.

«Как будет распространяться этот вариант в нашем регионе предсказать сложно, — осторожно замечает инфекционист больницы им. С.П. Боткина и сети медицинских центров «Лахта клиника» Дарья Авдошина, — процент вакцинированных [в обществе] достаточно низкий, процент переболевших — высокий».

При этом маски в качестве дополнительной защиты для привитых (и основной меры для тех, у кого медотвод) уже не столь эффективны. Врачи рекомендуют вместо них использовать специальные респираторы. Впрочем, есть и хорошие новости. Главная из них: болезнь у зараженных новым штаммом, чаще проходит легче, а процент смертельных случаев меньше.