В России новая (и стремительная!) волна коронавируса из-за «омикрона». Ждать локдаун? Сколько будет расти заболеваемость? Это конец пандемии?

В России резко растет заболеваемость коронавирусом. Всего за две недели количество ежедневно выявляемых новых случаев удвоилось: с 15 тысяч до 30 тысяч. Очередная волна, связанная с приходом в страну нового штамма «омикрон», может стать рекордной по интенсивности. Ждать ли жестких ограничений, насколько опасен новый вариант и как дальше будет развиваться пандемия? Собрали все, что известно к этому моменту.
Чего ждать от «омикрона»?
Когда ученые в конце 2021 года только обнаружили новый штамм, они сразу предположили, что он может быть более заразным, чем все ранее известные варианты коронавируса. Сейчас эти опасения подтвердились. Как утверждают некоторые врачи, человеку с «омикроном» при определенных условиях достаточно чихнуть один раз, чтобы передать болезнь 100 новым людям.
Также этот штамм, по-видимому, лучше способен обходить иммунитет у тех, кто перенес заболевание или получил прививку. «"Омикрон" хорошо распространяется даже в тех популяциях, где много переболевших и вакцинированных», — отмечает в беседе с «Собака.ru» эпидемиолог, научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Петрова и ЕУСПб Антон Барчук.
«Как будет распространяться этот вариант в нашем регионе предсказать сложно, — осторожно замечает инфекционист больницы им. С.П. Боткина и сети медицинских центров «Лахта клиника» Дарья Авдошина, — процент вакцинированных [в обществе] достаточно низкий, процент переболевших — высокий».
При этом маски в качестве дополнительной защиты для привитых (и основной меры для тех, у кого медотвод) уже не столь эффективны. Врачи рекомендуют вместо них использовать специальные респираторы. Впрочем, есть и хорошие новости. Главная из них: болезнь у зараженных новым штаммом, чаще проходит легче, а процент смертельных случаев меньше.
Насколько вырастет заболеваемость?
Именно с приходом в Россию «омикрона» связана очередная коронавирусная волна. В середине января на новый штамм приходилось порядка 40% случаев заболевания в стране, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. При этом в столичных регионах: Москве, Московской области и Петербурге новый вариант уже стал доминирующим, вытеснив «дельту». Как результат, 17 января суточный прирост новых случаев в Петербурге уже превысил отметку в 4 тысячи.
Эксперты уверены, что это не предел. Власти Петербурга ждут пика заболеваемости к концу января. «У нас первый пациент [с "омикроном"] был в середине декабря. Середина января-конец января — это тот пик, до максимального распространения "омикрона", который нас ждет. Об этом свидетельствует та статистика, за которой мы следим"», — предположил зампред комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.
«Делать прогнозы пока затруднительно, — говорит Алексей Куприянов, кандидат биологических наук, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru, создавший независимый портал с коронавирусной статистикой, — единственное, что мы можем делать, это сравнивать с другими странами, где уже прошла волна "омикрона". Исходя из этого опыта, можно сказать, что заболеваемость у нас будет продолжать расти еще минимум три-четыре недели. Возможно, больше. Каких значений при этом достигнет заболеваемость на пике волны, сказать сложно. Очевидно только, что это будет больше, чем мы видели до сих пор. Правда, когда мы достигнем потолка нас, вероятно, ждет такой же стремительный спад. Волна будет намного круче и быстрее, чем предыдущие».
Советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий в интервью РИА Новости предположил, что суточная заболеваемость в России в ближайшие недели может вырасти в почти в три раза достигнув показателей в 80-90 тысяч новых случаев ежедневно. Примерно такой же прогноз дает и группа ученых из Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета.
Справится ли медицинская система с нагрузкой?
Несмотря на то, что «омикрон» реже вызывает тяжелое течение, его нельзя назвать безобидным. Поэтому подъем заболеваемости неизбежно повысит нагрузку на медицинскую систему страны и отдельных регионов. Впрочем пока, в Петербурге оптимистичные прогнозы подтверждаются, и резкий рост количества новых случаев не привел к столь же ощутимому заполнению стационаров. «Госпитализация выросла за неделю незначительно — на 7 процентов», — пояснили редакции в пресс-службе Комздрава.
Сравнительно невысокую нагрузку на службу скорой помощи также подтвердил источник редакции в медицинских кругах города. Собеседник «Собака.ru» сообщил, что сейчас одна бригада за сутки делает по 16-18 выездов, что больше доковидной нормы (в 10-12 выездов), но не превышает показателей последних недель. В целом власти рассчитывают, что очередная волна не приведет к переполнению больниц.
«Свободных коек хватает — более 30 процентов мест свободно в развернутых стационарах. Поэтому нет смысла что-то сейчас разворачивать [дополнительный коечный фонд]. Доразвернуть койки в стационарах можно достаточно быстро — санпропускники в учреждениях никто не демонтировал, кислород протянут. Но мы ожидаем, что основная нагрузка в связи с омикроном придется на амбулаторную сеть, а не на стационарное звено», — объяснили в пресс-службе Комздрава.
Алексей Куприянов дает более пессимистичный прогноз. Он отмечает, что новый рост заболеваемости начался в условиях, когда еще не полностью была пройдена четвертая волна. Поэтому, по его данным, количество занятых коек выше, чем на начало предыдущих волн. «Мне кажется, что ничего хорошего ждать не приходится. Сейчас, когда в палатах интенсивной терапии остаются люди от прошлой волны, даже небольшая перегрузка системы здравоохранения может быть критической. Произойдет она ли в реальности неизвестно, но такие риски есть», — считает он.
А вот Антон Барчук из Европейского Университета полагает, что главная опасность перегрузки медицинской системы связана не с остающимися в больницах пациентами четвертой волны, но с тем, что на фоне рекордной заболеваемости, даже сравнительно небольшой процент тяжелых случаев может превысить количество госпитализаций в прошлом. Впрочем, он отмечает, что в других странах, где «омикрон»-волна пошла уже на спад, этого не произошло.
Ждать ли новых ограничений?
В начале новой волны глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что полный локдаун возможен в России, если суточная заболеваемость в стране существенно превысит 40 тысяч случаев. «Если мы вернемся к предыдущей волне, вот эта 41 с небольшим тысяча заболевших, по сути дела, — это пик, на который наша система здравоохранения... каждодневно рассчитана», — сказал тогда парламентарий, оговорившись, что сегодня введение таких ограничений вряд ли возможно (позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что введение локдауна на федеральном уровне также не обсуждается).
Хотя ученые СПбГУ полагают, что к началу февраля ежедневный прирост заболевших достигнет 65 тысяч человек, пока какие-то конкретные ограничительные меры на федеральном уровне публично не готовятся. Более того, нашумевший закон о введении QR-кодов был снят с рассмотрения Госдумой.
На уровне Петербурга новые ограничения могут быть введены в случае ухудшения обстановки. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Беглов, не уточнив, однако, о каких мерах может идти речь. Как отметила вице-губернатор города Ирина Потехина, также правительством города пока не планируется перевод на дистанционный формат обучения петербургских школ. «Но вспышки заболевания в отдельных классах будут автоматически отправлять их на удаленку. И если это явление станет массовым, дистанционный формат может «накрыть» школы — безо всякого централизованного решения», — добавила она.
Позднее, 19 января, вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что власти рассматривают варианты с переводом работников на дистанционный формат работы, отмену диспансеризации и другие меры. «мы должны подумать о переводе части работников предприятий на удаленный режим работы, запрете массовых мероприятий, отмене диспансеризации. И такие мероприятия, которые связаны с поддержанием свободного коечного фонда не менее 20%», — отметил чиновник.
«Омикрон» положит конец пандемии?
Вскоре после появления нового штамма, стали высказываться предположения, что он может завершить глобальную пандемию. Даже появилась версия, что вариант был искусственно создан для этого. Впрочем, большинство специалистов усомнились в этой версии.
Тем не менее считает Антон Барчук, действительно есть шанс, что заразность «омикрона» в какой-то мере обеспечит окончание пандемии. «После спада этой волны в Петербурге уже не останется людей, которые и не болели или не вакцинировались. На этом эпидемия у нас может закончиться, а может и нет, всегда может появиться сюрприз в виде нового штамма, но вероятность не так высока, скорее надо смотреть на длительность защиты после болезни и вакцинации», — говорит он.
Ректор МГУ Виктор Садовничий, ссылаясь на математическую модель исследования развития пандемии, также заявил, что к началу 2023 года коронавирус должен приобрести форму легкой инфекции.
А вот инфекционист Дарья Авдошина более скептически смотрит на предсказания окончания пандемии. «Как показывают эти два года пандемии - давать какие-то смелые прогнозы нерационально», — заключила она.
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