Штамм «омикрон» стал доминирующим в Петербурге. Им болеет 70% горожан с положительными тестами на COVID-19

«В Санкт-Петербурге первые «находки» [«омикрона»] при проведении полногеномного секвенирования нас заставили достаточно оперативно разработать реал-тайм тест-систему для определения этого геноварианта. Ежедневная динамика доли среди всех положительных ПЦР-тестов «омикрона» отличается, но, если анализировать каждую неделю, в Санкт-Петербурге мы уже вышли на 70% циркуляции "омикрона"», — заявил специалист.

Тотолян отметил, что на 57% выросла доля выявления штамма «омикрон» с первой недели января по 25 января в Петербурге. Большинство пациентов с этим вариантом коронавируса находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, «омикрон»-штамм теперь доминирует в России, на прочите варианты приходится не более 52% новых заражений коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Также петербургские лаборатории начали проводить тестирование на конкретный штамм коронавируса — «омикрон» или «дельта». Анализ берется из ротоглотки и носоглотки.