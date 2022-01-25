В Петербурге ужесточают антиковидные ограничения из-за «омикрона»

Так с 28 января по 13 февраля на дистанционный формат переходят все дополнительные занятия, которые проходят за стенами школ. Это касается и государственных, и частных программ.

Для несовершеннолетних приостанавливаются очные занятия в секциях, кружках и студиях для несовершеннолетних. Подросткам, которым не исполнилось 18 лет, на обозначенный период запретили вход в зоопарки, музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые ледовые катки, океанариумы, а также на досуговые и развлекательные объекты и спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия.

Также запретили проводить физкультурные и спортивные мероприятия с участием подростков младше 18 лет. Исключения составят те события, которые стоят в календарном плане.

Напомним, в Ленинградской области 24 января внесли изменения в антиковидное постановление. Так, все массовые мероприятия будут ограничены по численности до 50 человек. На 50% сократили заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий, бань с «ковид-паспортами».

в Петербурге на дистанционное обучение перевели более 1 000 классов из 253 школ из-за распространения штамма «омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города.