18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Петербурге ужесточают антиковидные ограничения из-за «омикрона»

Поделиться:

Правительство Петербурга изменило в «коронавирусное» постановление №121. В нем ужесточили некоторые ограничения из-за «омикрона». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Shutterstock.com

Так с 28 января по 13 февраля на дистанционный формат переходят все дополнительные занятия, которые проходят за стенами школ. Это касается и государственных, и частных программ.

Для несовершеннолетних приостанавливаются очные занятия в секциях, кружках и студиях для несовершеннолетних. Подросткам, которым не исполнилось 18 лет, на обозначенный период запретили вход в зоопарки, музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые ледовые катки, океанариумы, а также на досуговые и развлекательные объекты и спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия.

Также запретили проводить физкультурные и спортивные мероприятия с участием подростков младше 18 лет. Исключения составят те события, которые стоят в календарном плане.

Напомним, в Ленинградской области 24 января внесли изменения в антиковидное постановление. Так, все массовые мероприятия будут ограничены по численности до 50 человек. На 50% сократили заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий, бань с «ковид-паспортами».

в Петербурге на дистанционное обучение перевели более 1 000 классов из 253 школ из-за распространения штамма «омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: