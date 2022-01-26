18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

«Омикрон» официально стал доминирующим штаммом COVID-19 в России

Поделиться:

«Омикрон»-штамм теперь доминирует в России, на прочите варианты приходится не более 52% новых заражений коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием Владимира Путина, пишет «Интерфакс».

«По состоянию на сегодняшний день случаи штамма «омикрон» зафиксированы в 72 регионах страны. В структуре выявленных случаев на уходящий вариант «дельта» приходится 47,9%, на «омикрон» и другие не доминирующие штаммы — 52,1%», — заявила Голикова.

Она отметила, что за прошедшую неделю уровень госпитализации россиян с коронавирусом вырос на 9,3% (39 человек на 100 тысяч населения). Заболеваемость увеличилась на 102,4% (231 человек на 100 тысяч населения).

Напомним, после новогодних праздников несовершеннолетние петербуржцы стали заболевать коронавирусом в восемь раз чаще. Об этом сообщила главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

Министерство здравоохранения России опубликовало памятку о действиях в случае бессимптомного или легкого течения коронавируса. Публикуем главные тезисы.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: