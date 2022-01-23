К бойкоту QR-кодов о вакцинации в Петербурге присоединились уже 176 заведений

Список заведений, отказывающихся принимать посетителей по QR-кодам, теперь опубликован на отдельном сайте. В понедельник, 10 января, таких насчитывалось 69. На следующий день, 11 января, список содержал 84 предприятия, еще 20 заявок находились на модерации. Сегодня, 12 января, в перечне бойкотирующих QR-коды числятся 115 организаций Петербурга. По словам предпринимателя Александра Коновалова, таких «героев, не боящихся открыто сопротивляться фашисткой сегрегации», с каждым днем становится «все больше».

По состоянию на 16 января, количество участников акции возросло до 150. «Блокаду пережил народ, не сдавшись ради живота. Наследники же Qr-код принять решают навсегда», — написал в своем Instagram ресторатор Александр Коновалов.

«Мы живем в страшное время сбывшихся утопий. «Скотный двор», «1984», «Атлант расправил плечи» — неполный список того, во что невозможно было поверить до 2020-го. Мы стерпели все: выборы на пеньке, новую «конституцию», условно-добровольную вакцинацию... Сейчас и QR-кода стерпим. А дальше что? Будем в собственный туалет по аусвайсу ходить? Отселим непривитых в резервации? Для меня куриные коды это последний рубеж, отделяющий нашу страну от цифрового концлагеря», — ранее объяснял бойкот предприниматель.

В разговоре с «Бумагой» Коновалов заявил, что предприниматели, участвующие в бойкоте QR-кодов, все-таки опасаются закрытий заведений. Правда, «не на столько штрафов, сколько какой-нибудь провокации, ареста за наркотики, например».



В ответ на бойкот прокуратура Петербурга напомнила предпринимателям об ответственности. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа от 500 до 700 тысяч рублей. В случае смерти людей предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

В декабре 2020 года Коновалов запустил «Карту сопротивления» с заведениями общепита Петербурга, продолжающими работать в условиях ограничений по коронавирусу. По его словам, «расчет простой» — если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к несогласному общепиту прислушаются. Спустя несколько дней после появления карты ее было решено закрыть. Тогда авторам удалось «достучаться», а власть «наконец услышала» бизнес.