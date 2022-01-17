Внимание на прогноз исследователей Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета обратили «Ведомости». По подсчетам ученых, на пике пятой волны коронавируса, который придется на 4 февраля, официальная статистика заболевших в России может показывать до 85,8 тысячи инфицированных в сутки. Впоследствии, как следует из графика прогноза, число ежедневно регистрируемых случаев пойдет на спад и к концу февраля опустится до 30 тысяч.

Российские ученые согласны с прогнозом своих американских коллег. «У нас заболеваемость только набирает темп. Я думаю, наибольший рост будет в феврале и продержится весь месяц, потом ситуация стабилизируется», — заявил инфекционист и главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, уточнив, что из-за больших расстояний понятие «пик» в России довольно растяжимое. Генеральный директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов также считает, что рост заболеваемости будет стремительным — по его оценкам, пик может произойти в феврале или ближе к марту.