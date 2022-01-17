Пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля. Ко второму месяцу 2022 года это станет очевидно и по официальной статистике. Такой прогноз дали исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета.
Внимание на прогноз исследователей Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета обратили «Ведомости». По подсчетам ученых, на пике пятой волны коронавируса, который придется на 4 февраля, официальная статистика заболевших в России может показывать до 85,8 тысячи инфицированных в сутки. Впоследствии, как следует из графика прогноза, число ежедневно регистрируемых случаев пойдет на спад и к концу февраля опустится до 30 тысяч.
Российские ученые согласны с прогнозом своих американских коллег. «У нас заболеваемость только набирает темп. Я думаю, наибольший рост будет в феврале и продержится весь месяц, потом ситуация стабилизируется», — заявил инфекционист и главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, уточнив, что из-за больших расстояний понятие «пик» в России довольно растяжимое. Генеральный директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов также считает, что рост заболеваемости будет стремительным — по его оценкам, пик может произойти в феврале или ближе к марту.
Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что более половины всего населения Европы заразится «омикрон»-штаммом коронавируса в течение ближайших 6-8 недель. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь предположила, что при неблагоприятном развитии ситуации с COVID-19 в России число заразившихся может достигнуть ста тысяч в сутки.
Президент Владимир Путин заявил, что страна находится «в очень сложной ситуации», связанной с распространением во всем мире нового штамма. Вариант «омикрон» уже может быть доминирующим в России. Официальные же данные говорят о почти 700 заболевших новой мутацией вируса. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, большая часть пациентов находится в Московском регионе.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.