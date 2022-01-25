Бойкотирующие QR-коды анонсировали освободительный поход к закрытым ресторанам на Рубинштейна

Сегодня, 25 января, на Рубинштейна должен пройти «освободительный поход» к заведениям общепита, которые были закрыты органами правопорядка в минувшие выходные за несоблюдение мер против коронавируса. Как пишет «Фонтанка», лидеру QR-сопротивления Александру Коновалову уже выдано предостережение о проведении массовой акции.

Сам предприниматель заявил журналистам, что не признает законным постановление Смольного о проверке QR-кодов в общепите и не собирается его исполнять. «Проверка QR-кода является сегрегацией. Мы этому не подчиняемся и подчиняться не будем. Понятия QR-код нет в правовом поле. Постановление губернатора — акт исполнительной власти», — заявил он.

На Рубинштейна сейчас столпились неравнодушные и журналисты, полицейские усилили свои посты. Также на улице припаркованы автобусы и автозаки.

«Полицейские пытаются сместить людей с проезжей части на тротуары, но там снег и лед. Прибывают машины Росгвардии, но группы росгвардейцев пока ходят мимо собравшихся. Собравшиеся сообщают корреспондентам «Фонтанки», что пришли просто попить кофе. Мало кто признается в своей принадлежности сопротивлению», — передает издание.