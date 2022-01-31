В 56 странах мира выявили случаи заражения «скрытым омикроном». Он еще опаснее?

По состоянию на 30 января, случаи заражения мутацией BA.2 — так называемым «скрытым омикроном» — были зафиксированы в 56 странах мира. Новой разновидностью штамма болеют более 24 тысячи человек. Основная особенность BA.2 в том, что его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального «омикрона» — мутации BA.1. Тем не менее, ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты безошибочно показывают положительный результат.

По данным Британского агенства по здравоохранению (UKHSA), «скрытый омикрон» на 3 процентных пункта более заразен, чем обычный. Как прогнозирует датский научно-исследовательский институт Statens Serum Institut, «скрытый омикрон» может распространяться в 1,5 раза быстрее «омикрона». Несмотря на полученные данные, эксперты указывают на то, что их нужно интерпретировать с осторожностью — сведения быстро меняются при выявлении новых вариантов.

«Теперь мы знаем, что BA.2 [«скрытый омикрон»] имеет повышенную скорость распространения. Эта картина наблюдается во всех регионах Англии. Мы также выяснили, что у BA.2 несколько выше частота повторных случаев заражения, чем у BA.1 [«омикрона»]», — заявил главный медицинский советник Британского агенства по здравоохранению. Отдельно ученые отметили: эффективность существующих вакцин против «скрытого омикрона» на том же уровне, что и против обычного.