Заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ — цитата по ТАСС:

Наша модель прогнозирует, что к 1 февраля количество новых выявляемых ежедневных случаев заражения коронавирусом в России может достичь 65 тысяч. При этом общее количество выявленных заболевших превысит порог 11,5 миллионов человек.

Темпы роста заболеваемости вполне могут сохраниться до середины февраля. В этом случае в середине второй декады февраля число новых случаев в сутки может превысить 110 тысяч, а число активных случаев болезни достигнет уровня 1 миллион 800 тысяч.

После этого рост числа новых случаев заболевания замедлится или ежедневная заболеваемость начнет убывать.