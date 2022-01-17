К началу февраля суточный прирост заболевших коронавирусом в России может составить 65 тысяч человек. О этом говорит прогноз, составленный по математической модели CIR, разработанной группой исследователей из СПбГУ.
Виктор Захаров
Заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ — цитата по ТАСС:
Наша модель прогнозирует, что к 1 февраля количество новых выявляемых ежедневных случаев заражения коронавирусом в России может достичь 65 тысяч. При этом общее количество выявленных заболевших превысит порог 11,5 миллионов человек.
Темпы роста заболеваемости вполне могут сохраниться до середины февраля. В этом случае в середине второй декады февраля число новых случаев в сутки может превысить 110 тысяч, а число активных случаев болезни достигнет уровня 1 миллион 800 тысяч.
После этого рост числа новых случаев заболевания замедлится или ежедневная заболеваемость начнет убывать.
Прогноз ученых СПбГУ также говорит о том, что к 1 февраля число одновременно болеющих коронавирусом в стране достигнет 1 миллион человек. Сейчас количество так называемых активных случаев составляет 623 599.
Пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля. Ко второму месяцу 2022 года это станет очевидно и по официальной статистике. Такой прогноз дали исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета.
Президент Владимир Путин заявил, что страна находится «в очень сложной ситуации», связанной с распространением во всем мире нового штамма. Вариант «омикрон» уже может быть доминирующим в России. Официальные же данные говорят о более 700 заболевших новой мутацией вируса. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, большая часть пациентов находится в Московском регионе.
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