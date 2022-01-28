В Петербурге задержан предприниматель Александр Коновалов, организовавший в городе движение против QR-кодов о вакцинации. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве.
Утром 28 января в доме Коновалова в поселке «Белоостров» Всеволожского района прошли обыски, также правоохранители осмотрели его офис на улице Рылеева — по данным «Фонтанки», там изымаются телефоны и компьютеры. Обыски проводятся в рамках возбужденного уголовного дела о посредничестве во взятке.
По версии следствия, в сентябре 2021 года Коновалов предложил помощь антикафе «Пакман» на Вознесенском проспекте. Тогда у заведения в ходе рейда изъяли кальяны и табачные изделия, которые руководство захотело вернуть. Коновалов якобы обещал посодействовать, воспользовавшись своими связями в Адмиралтейском УМВД. За свои услуги он получил перевод на карту в размере 50 тысяч рублей.
Как сообщает РИА «Новости», Александра Коновалова уже задержали. «Фонтанка» пишет, что арест может продлится двое суток. Расследованием дела, фигурантом которого он является, занимается следователь Владимир Захарян. На его счету раскрытые убийства, похищения и расследование деятельности организованных преступных групп.
Напомним, в декабре 2020 года Коновалов запустил «Карту сопротивления» с заведениями общепита Петербурга, продолжающими работать в условиях ограничений по коронавирусу. По его словам, «расчет простой» — если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к несогласному общепиту прислушаются. Спустя несколько дней после появления карты ее было решено закрыть. Тогда авторам удалось «достучаться», а власть «наконец услышала» бизнес.
В январе 2021-го, после введения в Петербурге системы QR-кодов для общественных мест и обещепита, Коновалов стал идеологом бойкота проверки сертификатов о вакцинации. У движения появился свой сайт, который уже заблокирован. Всего к бойкоту присоединились 176 заведений Петербурга.
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