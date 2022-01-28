Утром 28 января в доме Коновалова в поселке «Белоостров» Всеволожского района прошли обыски, также правоохранители осмотрели его офис на улице Рылеева — по данным «Фонтанки», там изымаются телефоны и компьютеры. Обыски проводятся в рамках возбужденного уголовного дела о посредничестве во взятке.

По версии следствия, в сентябре 2021 года Коновалов предложил помощь антикафе «Пакман» на Вознесенском проспекте. Тогда у заведения в ходе рейда изъяли кальяны и табачные изделия, которые руководство захотело вернуть. Коновалов якобы обещал посодействовать, воспользовавшись своими связями в Адмиралтейском УМВД. За свои услуги он получил перевод на карту в размере 50 тысяч рублей.

Как сообщает РИА «Новости», Александра Коновалова уже задержали. «Фонтанка» пишет, что арест может продлится двое суток. Расследованием дела, фигурантом которого он является, занимается следователь Владимир Захарян. На его счету раскрытые убийства, похищения и расследование деятельности организованных преступных групп.