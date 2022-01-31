В Сети появилась петиция в защиту Александра Коновалова. Он организовал бойкот QR-кодов и был арестован

В Сети появилась петиция в защиту предпринимателя Александра Коновалова — идеолога бойкота QR-кодов о вакцинации. Он был задержан накануне и является подозреваемым в посредничестве во взяточничестве. Арест предпринимателя продлится до конца марта.
Петиция написана от имени «жителей Санкт-Петербурга и всей России», которые «возмущены задержанием предпринимателя Александра Коновалова» и считают преследование предпринимателя «сфабрикованным и политическим процессом, актом личной мести губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за гражданскую позицию Коновалова».
По мнению авторов петиции, «QR-коды, против незаконного введения которых боролся Александр Коновалов, не имеют никакого отношения к здоровью и борьбе с распространением инфекции». Также они указывают на то, что «повод для преследования предпринимателя» — это «откровенный цинизм». «Дело заводится именно тогда, когда Коновалов выступил против дискриминации жителей его города», — заявляют авторы петиции.
К 16:30 петицию подписали 7 880 человек. Она обращена президенту России Владимиру Путину, генеральному прокурору Игорю Краснову, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, председателю Государственной думы Вячеславу Володину, а также ее депутатам.
Напомним, в декабре 2020 года предприниматель Александр Коновалов запустил «Карту сопротивления» с заведениями общепита Петербурга, продолжающими работать в условиях ограничений по коронавирусу. По его словам, «расчет простой» — если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к несогласному общепиту прислушаются. Спустя несколько дней после появления карты ее было решено закрыть. Тогда авторам удалось «достучаться», а власть «наконец услышала» бизнес.
В январе 2021-го, после введения в Петербурге системы QR-кодов для общественных мест и обещепита, Коновалов стал идеологом бойкота проверки сертификатов о вакцинации. У движения появился собственный сайт. Всего к бойкоту присоединились 176 заведений Петербурга. В конце января бойкотирующие QR-коды анонсировали освободительный поход к закрытым ресторанам на Рубинштейна. К тому моменту вход в них в течение нескольких дней охраняли полицейские.
28 января Александр Коновалов был задержан по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Его арестовали до конца марта.
Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 70% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». В городе уже введены так называемые «детские ограничения».
По прогнозу Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля. Ученые СПбГУ также считают, что максимальный суточный прирост заболевших придется на начало второго месяца 2022 года. Кроме того, появилась новая разновидность доминирующего в мире штамма. BA.2 называют «скрытым омикроном» ввиду того, что его трудно отличить от BA.1 — обычного «омикрона».
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.