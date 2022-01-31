В Сети появилась петиция в защиту Александра Коновалова. Он организовал бойкот QR-кодов и был арестован

Петиция написана от имени «жителей Санкт-Петербурга и всей России», которые «возмущены задержанием предпринимателя Александра Коновалова» и считают преследование предпринимателя «сфабрикованным и политическим процессом, актом личной мести губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за гражданскую позицию Коновалова».

По мнению авторов петиции, «QR-коды, против незаконного введения которых боролся Александр Коновалов, не имеют никакого отношения к здоровью и борьбе с распространением инфекции». Также они указывают на то, что «повод для преследования предпринимателя» — это «откровенный цинизм». «Дело заводится именно тогда, когда Коновалов выступил против дискриминации жителей его города», — заявляют авторы петиции.

К 16:30 петицию подписали 7 880 человек. Она обращена президенту России Владимиру Путину, генеральному прокурору Игорю Краснову, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, председателю Государственной думы Вячеславу Володину, а также ее депутатам.