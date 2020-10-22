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Объявлены финалисты премии «Что где есть в Петербурге» 2020 года

«Собака.ru» поздравляет финалистов ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» в каждой номинации! Теперь к закрытому голосованию приступает экспертный совет фуди,  которые выберут победителей, чьи имена будут объявлены 29 октября на церемонии вручения премии. Следите за информацией в канале ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram, Яндекс.Мессенджер и в Instagram.

В номинациях, где у участников на конец голосования был незначительный — менее 1% голосов — разрыв, в финал прошли по четыре номинанта. 

Лучший новый ресторан

  • Cococo Bistro

  • Atlas

  • Eclipse

  • Bilbao

Cococo Bistro

Atlas

Eclipse

Bilbao

Лучший новый ресторан на каждый день

  • Branch Garage

  • «Мойка, 3» 

  • «Тихий ход» 

Branch Garage 

 «Мойка, 3» 

«Тихий ход»

Лучший винный бар

  • Zazazu

  • «Мерула. Винный двор»

  • «Невинный бар»

Zazazu

«Мерула. Винный двор»

«Невинный бар»

Лучший загородный ресторан

  • Stroganoff Bar & Grill

  • «Шаляпин»

  • «Рыба на даче»

Stroganoff Bar & Grill

«Шаляпин»

«Рыба на даче»

Лучший антикризисный менеджмент

  • #я/мыдоставка из Paloma Cantina

  • Kuznya Online

  • «Больше, чем доставка» от Commons

#я/мыдоставка из Paloma Cantina

Kuznya Online

«Больше, чем доставка» от Commons

Ресторанная терраса, где «были все»

  • Kuznya House

  • «ФУТУРА»

  • «Чебуреки и рюмочная у Ларисы» в Комарово

Kuznya House

«ФУТУРА»

«Чебуреки и рюмочная у Ларисы» в Комарово

Лучший шеф-повар

  • Антонио Фреза 

    Jerome, Saviv

  • Руслан Закиров 

    Kuznya House

  • Виктория Мосина 

    Anna’s Secret Garden

  • Дмитрий Блинов 

    Duo, Duo.Asia, Harvest, Тартарбар

Антонио Фреза (Jerome, Saviv)

Руслан Закиров (Kuznya House)

Виктория Мосина (Anna’s Secret Garden)

Дмитрий Блинов (Duo, Duo.Asia, Harvest, Тартарбар)

Прорыв года среди молодых профессионалов

  • Александр Плеханов 

    «Полторы комнаты»

  • Михаил Кучма 

    Ресторан «12»

  • Роман Клюквин

    «ФУТУРА»

Александр Плеханов («Полторы комнаты»)

Михаил Кучма (Ресторан «12»)

Роман Клюквин («ФУТУРА»)

Лучший пекарь

  • Максим Бабич

    «ФУТУРА» 

  • Иван Забавников  

    «Pro хлеб и не только»

  • Катерина Денилолер 

    Ôpetit

  • Станислав Шигаев 

    Бренд Hytte

Максим Бабич («ФУТУРА»)

Иван Забавников  («Pro хлеб и не только»)

Катерина Денилолер (Ôpetit)

Станислав Шигаев (Бренд Hytte)

Лучший вег-шеф и эко-активист

  • Анастасия Романова и Вячеслав Бурдуковский

    Fake Cheesecake , Fika Vegan Bistro Food & Bakery

  • Даниил Петухов 

    Daner Pizza Spot

  • Мария Грекова и Илья Келарев 

    веганское кафе "Огурцы"

Анастасия Романова и Вячеслав Бурдуковский (Fake Cheesecake, Fika Vegan Bistro Food & Bakery)

Даниил Петухов (Daner Pizza Spot)

Мария Грекова и Илья Келарев (веганское кафе "Огурцы")

Лучший кофейный энтузиаст

  • Ирина Шарипова 

    Mad Espresso Team

  • Николай Готко и Николай Яланский

    bolshecoffee roasters

  • Кирилл Иванов 

    кофейня "Смена"

Ирина Шарипова (Mad Espresso Team)

Николай Готко и Николай Яланский (bolshecoffee roasters)

Кирилл Иванов (кофейня "Смена")

Лучший стритфуд

  • Вупи-пай 

  • Чебурек с сыром

  • Шаверма с белугой и икрой 

Вупи-пай (Love You So Matcha)

Чебурек с сыром («Чебуреки и рюмочная у Ларисы»)

Шаверма с белугой и икрой (Art Caviar)

Лучшее ЗОЖ-блюдо

  • Салат с брокколи и кокосовым тахини

  • Raw-vegan чизкейк 

Салат с брокколи и кокосовым тахини (Dopamine)

Салат из разных томатов с хумусом (Kuznya House)

Raw-vegan чизкейк (кофейня 2aconcept)

Лучшая новая пицца

  • Amici 

  • Pasto Fresco 

  • R14

Amici 

Pasto Fresco 

R14

Лучший фирменный коктейль

  • Paloma

  • Borsch

  • «Кровавая Мэри» 

Paloma (Paloma Cantina)

Borsch (Imbibe) 

«Кровавая Мэри» («Полторы комнаты»)

Лучший завтрак

  • Rotonda Lounge

  • Saviv

  • «Банщики» 

Rotonda Lounge

Saviv

«Банщики» 

«Собака.ru» благодарит за поддержку ресторанной премии «Что Где Есть 2020»  - бренд Индилайт.

Дарья Павлюкевич,
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