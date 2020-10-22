Объявлены финалисты премии «Что где есть в Петербурге» 2020 года

«Собака.ru» поздравляет финалистов ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» в каждой номинации! Теперь к закрытому голосованию приступает экспертный совет фуди, которые выберут победителей, чьи имена будут объявлены 29 октября на церемонии вручения премии. Следите за информацией в канале ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram, Яндекс.Мессенджер и в Instagram.

В номинациях, где у участников на конец голосования был незначительный — менее 1% голосов — разрыв, в финал прошли по четыре номинанта.