Объявлены финалисты премии «Что где есть в Петербурге» 2020 года

«Собака.ru» поздравляет финалистов ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» в каждой номинации! Теперь к закрытому голосованию приступает экспертный совет фуди, которые выберут победителей, чьи имена будут объявлены 29 октября на церемонии вручения премии. Следите за информацией в канале ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram, Яндекс.Мессенджер и в Instagram.
В номинациях, где у участников на конец голосования был незначительный — менее 1% голосов — разрыв, в финал прошли по четыре номинанта.
Лучший новый ресторан на каждый день
Лучший загородный ресторан
Лучший антикризисный менеджмент
Ресторанная терраса, где «были все»
Антонио Фреза (Jerome, Saviv)
Руслан Закиров (Kuznya House)
Виктория Мосина (Anna’s Secret Garden)
Дмитрий Блинов (Duo, Duo.Asia, Harvest, Тартарбар)
Прорыв года среди молодых профессионалов
Александр Плеханов («Полторы комнаты»)
Михаил Кучма (Ресторан «12»)
Роман Клюквин («ФУТУРА»)
Максим Бабич («ФУТУРА»)
Иван Забавников («Pro хлеб и не только»)
Катерина Денилолер (Ôpetit)
Станислав Шигаев (Бренд Hytte)
Лучший вег-шеф и эко-активист
Анастасия Романова и Вячеслав Бурдуковский (Fake Cheesecake, Fika Vegan Bistro Food & Bakery)
Даниил Петухов (Daner Pizza Spot)
Мария Грекова и Илья Келарев (веганское кафе "Огурцы")
Лучший кофейный энтузиаст
Ирина Шарипова (Mad Espresso Team)
Николай Готко и Николай Яланский (bolshecoffee roasters)
Кирилл Иванов (кофейня "Смена")
Вупи-пай (Love You So Matcha)
Чебурек с сыром («Чебуреки и рюмочная у Ларисы»)
Шаверма с белугой и икрой (Art Caviar)
Лучший фирменный коктейль
Paloma (Paloma Cantina)
Borsch (Imbibe)
«Кровавая Мэри» («Полторы комнаты»)
«Собака.ru» благодарит за поддержку ресторанной премии «Что Где Есть 2020» - бренд Индилайт.
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