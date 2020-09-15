«Собака.ru» опубликовала список номинантов ресторанной премии «Что где есть в Петербурге 2020» и открыла онлайн-голосование на ее официальном сайте. В этом году в лонг-лист вошло более ста лидеров — именно эти заведения, блюда и люди, по мнению редакции, делают ресторанную и барную индустрию города лучше.
Ресторанная премия «Что где есть в Петербурге 2020»: «Собака.ru» объявила номинантов и запустила онлайн-голосование
ПРОЕКТЫ
Лучший новый ресторан
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Лучший антикризисный менеджмент
- Kuznya House Online
- Sushi By Duo
- Больше, чем доставка от Commons
- Доставка из Birch
- #я/мы Доставка из Paloma Cantina
- Забей холодильник с «Банщиками»
- Ивент-менеджмент Probka Family
- Коробка еды из «Общества чистых тарелок»
- Кулинария «Локалочка» от Animals
- Кулинария MindalCafe
- Кулинария от «Мечтателей»
- Онлайн-гестбартендинг от El Copitas
- Онлайн-ресторан Smoke BBQ
- Пицца из Meal
- Подписка на обеды из «Футуры»
- Проект «Той стороне»с блогом drinkhacker.ru от «Полторы комнаты»
- Проект SupportLocals Новой Голландии
- Тигрица. Seafood, rrr! Из Made In China
Ресторанная терраса, где «были все»
Прорыв года среди молодых профессионалов
Лучший кофейный энтузиаст
БЛЮДА
Лучшая новая пицца
Лучший фирменный коктейль
- Borsch в Imbibe
- Paloma в кантине Paloma
- Schlossgarten в «Архитекторе»
- Unusual Negroni в Bolshoybar
- Ахматова в лобби-баре Гранд Отеля Европа
- Безалкогольный Pisco Sour в El Copitas
- Кровавая Мэри в «Полторы комнаты»
- Лес в Orthodox
- Негрони в Xander
- Свободная Ингрия в «Хрониках»
- Тайный советник в Madlab Bar
Лучшие завтраки
Лучший стритфуд
- Вупи-пайиз Love You So Matcha
- Грузинские пончики в Georgiani
- Кебабc курицей в Yardy
- Куроженое с цыплёнком в The CoopBBQ
- Ньокки с уткой в ньоккерии Duo Band
- Пицца без глютена из «Фермы Бенуа»
- Трюфельная картошка-фри в «Мечтателях»
- Хот-доги из буфета «Щель» в отеле Astoria
- Чебурек с сыром из «Чебуреки и рюмочная у Ларисы»
- Шаверма с белугой и икрой в ArtCaviar
Лучшее ЗОЖ-блюдо
- Raw-veganчизкейк в кофейне 2aconcept
- Авокадо с томатами конкассе в Nama
- Арбуз с кремом из зелёного горошка в Hamlet+Jacks
- Большой фермерский салат в Animals
- Брассика из «Ботаники»
- Кимчи с морковью конфи в Anna’s Secret Garden
- Морская сосиска в BioMyBio
- Паста-салат с миндалём в кафе «Мир»
- Поке с брокколи и эдамаме в Jungle
- Салат из разных томатов с хумусом в Kuznya House
- Салат с брокколи и кокосовым тахини в Dopamine
- Тартар из цуккини в Commons
- Террин из корня сельдерея в Harvest
Открытое голосование на сайте премии продлится до 20 октября. По его итогам будут сформированы тройки финалистов в каждой из номинаций. Главные петербургские фуди выберут лучших, а о результатах их закрытого голосования мы узнаем уже на самой церемонии 29 октября!
Напомним, что голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.
Подробнее о голосовании можно узнать на сайте, а за новостями премии удобно следить по хэштегу #чтогдеестьвпетербурге, на канале ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram и Яндекс.Мессенджер, а также в Instagram аккаунте
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