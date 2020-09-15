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Ресторанная премия «Что где есть в Петербурге 2020»: «Собака.ru» объявила номинантов и запустила онлайн-голосование

«Собака.ru» опубликовала список номинантов ресторанной премии «Что где есть в Петербурге 2020» и открыла онлайн-голосование на ее официальном сайте. В этом году в лонг-лист вошло более ста лидеров — именно эти заведения, блюда и люди, по мнению редакции, делают ресторанную и барную индустрию города лучше.

ПРОЕКТЫ

Лучший новый ресторан 

Лучший новый ресторан на каждый день

Лучший новый винный бар

Лучший загородный ресторан  

Лучший антикризисный менеджмент

Ресторанная терраса, где «были все»

ЛЮДИ

Лучший шеф-повар

Прорыв года среди молодых профессионалов

Лучший вег-шеф и эко-активист 

Лучший кофейный энтузиаст

Лучший пекарь

БЛЮДА

Лучшая новая пицца

Лучший фирменный коктейль

Лучшие завтраки

Лучший стритфуд

Лучшее ЗОЖ-блюдо

Открытое голосование на сайте премии продлится до 20 октября. По его итогам будут сформированы тройки финалистов в каждой из номинаций. Главные петербургские фуди выберут лучших, а о результатах их закрытого голосования мы узнаем уже на самой церемонии  29 октября!

Напомним, что голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.

Подробнее о голосовании можно узнать на сайте, а за новостями премии удобно следить по хэштегу #чтогдеестьвпетербурге, на канале ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram и Яндекс.Мессенджер, а также в Instagram аккаунте

Дарья Гладких,
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