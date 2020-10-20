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5 отличных новых винных баров в Петербурге

От итальянской чикеттерии до питейного двора у Эрмитажа: редакция «Собака.ru» отобрала самые значимые моноконцептуальные винные открытия. Представляем номинантов нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучший новый винный бар».

Zazazu

Несмотря на легкомысленное название — «бабочки в животе», — к устройству своего винного бара брат и сестра Дмитрий и Анастасия Решетниковы подошли очень серьёзно. Редкие бутылки не только из Старого Света, но и из необычных регионов вроде чешской Моравии; если соте из креветок, то с соусом «Шампань», если крем-брюле, то из фуа-гра

Zazazu
Адрес: ул. Рубинштейна, 23
   

«Луч»

Рядом с Мальцевским рынком команда бара Warszawa открыла заведение, подражающее итальянским чикеттериям. Чикетти — тапасы из-под ножа — делают с салями, с грушей и горгонзолой или с камамбером и персиком, из вина разливают классические европейские образцы, а еще спритцы, баскский сухой сидр и баварский лагер

«Луч»
Адрес: ул. Некрасова, 50
   

«Ласточки»

Артем Джараян, совладелец пивного «76», открыл новый винный бар «Ласточки», к винной карте которого приложил руку Евгений Шамов, один из лучших сомелье Петербурга. Подобранные им грюнер, вертлинеры и рислинги закусывают кальмаром с тыквой или тунцом с опятами, для противников гастроэкспериментов есть пицца из дровяной печи.

«Ласточки»
Адрес: ул. Воскова 31/20
   

«Невинный бар»

Шумный демократичный винный бар вдохнул новую жизнь в пространство «Третьего кластера». Модная питейная ловко опоясала двор балконами, где, пританцовывая, пьют апероль-спритц под колбасы, соленья и сыры. Внутри тоже многолюдно — там с бокалом совиньона или мерло слушают импровизированные фортепианные концерты

 

«Невинный бар»

Адрес: 8-я Советская ул., 4
   

«Мерула. Винный двор»

В пятизвездочной локации свой филиал открыл винный проект Merula, знакомый городу по заведениям на улице Маяковского и Яхтенной. Их третья точка — двор в шаговой доступности что к Эрмитажу, что к Мраморному дворцу. За атмосферу места отвечают винтаж и портреты чинквеченто, натуральные вина и проитальянская гастрономия 

«Мерула. Винный двор»
Адрес: пер. Мошков, 2
   

«Собака.ru» благодарит за поддержку ресторанной премии «Что Где Есть 2020»  - бренд Индилайт.

Дарья Павлюкевич,
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