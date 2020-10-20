5 отличных новых винных баров в Петербурге

Zazazu

Несмотря на легкомысленное название — «бабочки в животе», — к устройству своего винного бара брат и сестра Дмитрий и Анастасия Решетниковы подошли очень серьёзно. Редкие бутылки не только из Старого Света, но и из необычных регионов вроде чешской Моравии; если соте из креветок, то с соусом «Шампань», если крем-брюле, то из фуа-гра