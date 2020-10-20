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Объявлен экспертный совет премии «Что Где Есть в Петербурге» 2020

Редакция «Собака.ru» с гордостью представляет вам экспертное жюри премии «Что где есть в Петербурге». В нашем списке тридцать один фуди — люди искусства, современной культуры и бизнеса. Это наши ньюсмейкеры, которые одновременно являются большой частью сферы гостеприимства. Это гости ресторанов и баров, которые следят за развитием гастрономической индустрии Петербурга. 

Мы уже объявили лучшие заведения, отметили лучшие блюда и назвали самых выдающихся лиц общепита. Успевайте поддержать номинантов и отдать свой голос за тех, кто вам небезразличен! 

Покрас Лампас

Каллиграф, придумавший свой алфавит, трепетно относится и к выбору вина, и к выбору локаций для нового арта: отдельный респект за роспись арки в «Скотном Дворе».   

Аркадий Пекаревский

Основатель и экс-совладелец компании Sela сосредоточился на развитии кондитерской фабрики Ацтек по производству марципана и теперь может провести экспертизу и брауни с авокадо, и шоколадного эклера.

 

Мария Евневич

Кандидат экономических наук, доцент СПбГУ и член совета директоров компании «Максидом» не раздумывая идет по следам премии «Что Где Есть в Петербурге» и обозревает меню наших номинантов в своем профиле.

Ирина Складнова

Шапка профиля в инстаграме фэшн-фотографа четко определяет ее позицию в экспертном жюри премии: Gastronomy & Wine — это то, что нам всем нужно.

Екатерина Царькова

Блогер в 20 лет исколесила 33 страны и с легкостью расскажет, куда ходить позавтракать в Тбилиси, где лучшие сырники в Петербурге и почему Бали — это рисовый остров.

Антон Садчиков

Основатель проекта Brave Goodies с брутальными десертами успевает кататься на вейке, упаковывать торты и производить рекордное количество вупи кукис.

Ксения Дубяго

Видеопродюсер, стилист и основательница маркета «Они пожрать любят» проводит воскресные бранчи, рынки выходного дня и устраивает гастропикники в душевной компании.

Лиза Климко

Выпускница Sotheby’s Institute of Art и факультета свободных искусств и наук СПбГУ следит за открытиями новых заведений в родном Петербурге и ценит красивую подачу.

Ксения Сидорина

Одна из создательниц объединения «Гэнгъ» и соорганизатор фестиваля «Крайкон» — эксперт по домам и парадным Петербурга, а заодно и по заведениям в них.

Илья Живой

Хореограф и артист Мариинского театра творчески подходит и к перфомансам на мусорном полигоне и к инспектированию ресторанов Петербурга.

Лиза Серпова

Модель из Петербурга, основавшая Select Model School держит себя в потрясающей форме и знает, в каких заведениях отвечают ее гастрономическим запросам. 

Полина Тамми

Непобедимая любовь к русской кухне помогает вышивальщице из Чувашии прививать людям страсть к визуальной эстетике русской культуры. 

Кирилл Шаповалов

Героя стритстайла называют новым лицом в андеграудной музыке, а мы Кирилла идентифицируем как эксперта в самых шумных и тусовочных барах города.

Марина Краснова

Директор по продуктам «Видео», «Лента», «Дружба» в «Одноклассниках», а теперь и директор по продукту «ВКонтакте», делает ставку на технологии не только в своей среде, но и в ресторанной сфере.

 

Ольга Суркова

Директор ДЛТ отовсюду черпает вдохновение: из городского шума, из удивляющих вкусовых сочетаний или завораживающей атмосферы ресторана. 

Данила Дюднев

Совладелец компании «Остров» (один из ключевых представителей рыбного рынка страны), Данила Дюднев — наш главный специалист по морепродуктам.

Ольга Слово

Основатель школы стилистов и профессиональных шоперов SELF MADE STUDIO выступает за осознанное потребление не только в вопросах одежды.

Ирина Оганова

Искусствовед, блогер и дипломированный тифлопедагог выпускает хитовые сборники новелл, а в перерывах изучает гастропотенциал города.

Евгения Мурашова

Фотограф и специалист по организации мероприятий рассматривает заведения не только с профессиональной точки зрения, но и с гедонистической.

Дмитрий Воробьев

Девелопер, отельер, владелец компании Desino, которая занимается управлением эксклюзивными частными стройками, приложил руку и реконструкции Никольских Рядов. 

Ирада Вовненко

Организатор международных художественных выставок устраивает и ежегодные детские балы благотворительного фонда «Ренессанс» и как искусствовед знает, какие блюда достойны быть выставочными экспонатами.

Семен Александровский

Режиссер, в творческом портфеле которого уже три спектакля, проходивших на самых барных улицах страны: Некрасова, Белинского и Рубинштейна.

Виктория Портфолио

Кажется, единственный guilty pleasure ютуб-блогера и инстаграм-модели — кофе на кокосом молоке, на предмет которого Виктория инспектирует все заведения города.

Катя Смольникова

Основательница благотворительного проекта Play and help и супруга защитника «Зенита» следит за своим ЗОЖ-меню, и за ресторанами, в которых таковое имеется. 

Дмитрий Озерков

Искусствовед, руководитель проекта «Эрмитаж 20/21» эксперт не только по арт-шедеврам в главном музее города, но и по умелым подачам и идеальным сочетаниям.

Екатерина Галанова

Режиссер, продюсер и руководитель Международного фестиваля балета Dance Open рассматривает ресторанный Петербург как социокультурный феномен.

Дмитрий Голубев

Коммерческий директор бюро "МОХ" профессионально разборчив не только в ландшафтной, но и в гастрономической архитектуре города.

Максим Има

Художник, журналист и стрит-артист не любит интернет-коммуникацию: проще высказаться на фасаде дома или выстроить конструктивный диалог с официантом.

Володя Абих

Медиа-художник делает громкие высказывания то через стрит-арт о коронавирусе, то через перфоманс, притворившись писателем. О ресторанах города тоже высказаться не прочь.

Соня Вартанян

Стилист, художник по костюмам, продюсер fashion-съемок всегда в поиске новых идей, а значит и мест, доставляющих эстетическое удовольствие.

Арсений Бродач

Основатель бренда Delo Design раньше проектировал дизайн кофеен, ресторанов и баров (красный мост Do immigration его рук дело), затем придумал свой барный стул и перешел к автономному производству.

«Собака.ru» благодарит за поддержку ресторанной премии «Что Где Есть 2020»  - бренд Индилайт.

Дарья Павлюкевич,
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