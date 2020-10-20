Объявлен экспертный совет премии «Что Где Есть в Петербурге» 2020

Редакция «Собака.ru» с гордостью представляет вам экспертное жюри премии «Что где есть в Петербурге». В нашем списке тридцать один фуди — люди искусства, современной культуры и бизнеса. Это наши ньюсмейкеры, которые одновременно являются большой частью сферы гостеприимства. Это гости ресторанов и баров, которые следят за развитием гастрономической индустрии Петербурга.
Мы уже объявили лучшие заведения, отметили лучшие блюда и назвали самых выдающихся лиц общепита. Успевайте поддержать номинантов и отдать свой голос за тех, кто вам небезразличен!
Покрас Лампас
Каллиграф, придумавший свой алфавит, трепетно относится и к выбору вина, и к выбору локаций для нового арта: отдельный респект за роспись арки в «Скотном Дворе».
Аркадий Пекаревский
Основатель и экс-совладелец компании Sela сосредоточился на развитии кондитерской фабрики Ацтек по производству марципана и теперь может провести экспертизу и брауни с авокадо, и шоколадного эклера.
Мария Евневич
Кандидат экономических наук, доцент СПбГУ и член совета директоров компании «Максидом» не раздумывая идет по следам премии «Что Где Есть в Петербурге» и обозревает меню наших номинантов в своем профиле.
Ирина Складнова
Шапка профиля в инстаграме фэшн-фотографа четко определяет ее позицию в экспертном жюри премии: Gastronomy & Wine — это то, что нам всем нужно.
Екатерина Царькова
Блогер в 20 лет исколесила 33 страны и с легкостью расскажет, куда ходить позавтракать в Тбилиси, где лучшие сырники в Петербурге и почему Бали — это рисовый остров.
Антон Садчиков
Основатель проекта Brave Goodies с брутальными десертами успевает кататься на вейке, упаковывать торты и производить рекордное количество вупи кукис.
Ксения Дубяго
Видеопродюсер, стилист и основательница маркета «Они пожрать любят» проводит воскресные бранчи, рынки выходного дня и устраивает гастропикники в душевной компании.
Лиза Климко
Выпускница Sotheby’s Institute of Art и факультета свободных искусств и наук СПбГУ следит за открытиями новых заведений в родном Петербурге и ценит красивую подачу.
Ксения Сидорина
Одна из создательниц объединения «Гэнгъ» и соорганизатор фестиваля «Крайкон» — эксперт по домам и парадным Петербурга, а заодно и по заведениям в них.
Илья Живой
Хореограф и артист Мариинского театра творчески подходит и к перфомансам на мусорном полигоне и к инспектированию ресторанов Петербурга.
Лиза Серпова
Модель из Петербурга, основавшая Select Model School держит себя в потрясающей форме и знает, в каких заведениях отвечают ее гастрономическим запросам.
Полина Тамми
Непобедимая любовь к русской кухне помогает вышивальщице из Чувашии прививать людям страсть к визуальной эстетике русской культуры.
Кирилл Шаповалов
Героя стритстайла называют новым лицом в андеграудной музыке, а мы Кирилла идентифицируем как эксперта в самых шумных и тусовочных барах города.
Марина Краснова
Директор по продуктам «Видео», «Лента», «Дружба» в «Одноклассниках», а теперь и директор по продукту «ВКонтакте», делает ставку на технологии не только в своей среде, но и в ресторанной сфере.
Ольга Суркова
Директор ДЛТ отовсюду черпает вдохновение: из городского шума, из удивляющих вкусовых сочетаний или завораживающей атмосферы ресторана.
Данила Дюднев
Совладелец компании «Остров» (один из ключевых представителей рыбного рынка страны), Данила Дюднев — наш главный специалист по морепродуктам.
Ольга Слово
Основатель школы стилистов и профессиональных шоперов SELF MADE STUDIO выступает за осознанное потребление не только в вопросах одежды.
Ирина Оганова
Искусствовед, блогер и дипломированный тифлопедагог выпускает хитовые сборники новелл, а в перерывах изучает гастропотенциал города.
Евгения Мурашова
Фотограф и специалист по организации мероприятий рассматривает заведения не только с профессиональной точки зрения, но и с гедонистической.
Дмитрий Воробьев
Девелопер, отельер, владелец компании Desino, которая занимается управлением эксклюзивными частными стройками, приложил руку и реконструкции Никольских Рядов.
Ирада Вовненко
Организатор международных художественных выставок устраивает и ежегодные детские балы благотворительного фонда «Ренессанс» и как искусствовед знает, какие блюда достойны быть выставочными экспонатами.
Семен Александровский
Режиссер, в творческом портфеле которого уже три спектакля, проходивших на самых барных улицах страны: Некрасова, Белинского и Рубинштейна.
Виктория Портфолио
Кажется, единственный guilty pleasure ютуб-блогера и инстаграм-модели — кофе на кокосом молоке, на предмет которого Виктория инспектирует все заведения города.
Катя Смольникова
Основательница благотворительного проекта Play and help и супруга защитника «Зенита» следит за своим ЗОЖ-меню, и за ресторанами, в которых таковое имеется.
Дмитрий Озерков
Искусствовед, руководитель проекта «Эрмитаж 20/21» эксперт не только по арт-шедеврам в главном музее города, но и по умелым подачам и идеальным сочетаниям.
Екатерина Галанова
Режиссер, продюсер и руководитель Международного фестиваля балета Dance Open рассматривает ресторанный Петербург как социокультурный феномен.
Дмитрий Голубев
Коммерческий директор бюро "МОХ" профессионально разборчив не только в ландшафтной, но и в гастрономической архитектуре города.
Максим Има
Художник, журналист и стрит-артист не любит интернет-коммуникацию: проще высказаться на фасаде дома или выстроить конструктивный диалог с официантом.
Володя Абих
Медиа-художник делает громкие высказывания то через стрит-арт о коронавирусе, то через перфоманс, притворившись писателем. О ресторанах города тоже высказаться не прочь.
Соня Вартанян
Стилист, художник по костюмам, продюсер fashion-съемок всегда в поиске новых идей, а значит и мест, доставляющих эстетическое удовольствие.
Арсений Бродач
Основатель бренда Delo Design раньше проектировал дизайн кофеен, ресторанов и баров (красный мост Do immigration его рук дело), затем придумал свой барный стул и перешел к автономному производству.
«Собака.ru» благодарит за поддержку ресторанной премии «Что Где Есть 2020» - бренд Индилайт.
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