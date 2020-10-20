Объявлен экспертный совет премии «Что Где Есть в Петербурге» 2020

Редакция «Собака.ru» с гордостью представляет вам экспертное жюри премии «Что где есть в Петербурге». В нашем списке тридцать один фуди — люди искусства, современной культуры и бизнеса. Это наши ньюсмейкеры, которые одновременно являются большой частью сферы гостеприимства. Это гости ресторанов и баров, которые следят за развитием гастрономической индустрии Петербурга.

Мы уже объявили лучшие заведения, отметили лучшие блюда и назвали самых выдающихся лиц общепита. Успевайте поддержать номинантов и отдать свой голос за тех, кто вам небезразличен!