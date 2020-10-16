За их выпечкой приезжают из других городов, одни запускают подписку на хлеб с пажитником, другие открывают семейное пекарное производство. Мы рассказываем о номинантах нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучший пекарь», а вы спешите проголосовать!
5 лучших пекарей Петербурга
Представить, что какую-то булочку станут бронировать заранее, до того, как Михаил отложил десятилетнюю карьеру повара и в «Футуре» взялся за тесто, невозможно. Но вуаля: следите за руками Бабича — ими он делает такие гипнотические улитки и ромовые бабы, что за ними приезжают из других городов и посвящают им релизы крафтового пива
Hytte, Смена
Яркий представитель пекарей новой волны пока совмещает хлебопечение с должностью топ-менеджера. Но скоро ему придётся выбирать между ними: подписки на его хлеб с пажитником и гречихой или из спельты с семечками под брендом Hytte (заказы через «Инстаграм», доставка на дом или в кафе «Смена») разбирают на старте их продаж
Cococo Bistro, Kuznya Café
Может ли пекарь быть блогером, коучером, мотиватором? Может! Если это — Иван Забавников. В своих аккаунте в «Инстаграме» и в книге «Pro хлеб и не только» он каждого научит испечь фокаччу или брецель и деятельно консультирует рестораны. Патроном лучшего хлеба в Петербурге — в Cococo Bistro и в Kuznya Café — был именно он
Polba
Мануфактура Игоря Артемьева Polba в Вырице точно выиграла бы на конкурсе аппетитных хлебных корочек, если бы такой был. Игорь поменял прописку в Барселоне на Ленобласть, построил семейное пекарное производство, и теперь к нему записываются на хлеб из органической полбяной муки и овсяный с низким содержанием глютена
Катерина Денилорер
Ôpetit
Кондитерские Ôpetit широкая публика знает по эталонным круассанам и макаронам, но знатоки крафтового хлеба ходят в них и за багетом, фугасом с прованскими травами или бриошетом с шевром. И выпечка, и хлеб — заслуга шеф-кондитера Катерины: на ноу-хау — микс из пекарских и кондитерских техник — её вдохновило обучение во Франции
«Собака.ru» благодарит за поддержку ресторанной премии «Что Где Есть 2020» - бренд Индилайт.
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