5 лучших пекарей Петербурга

Иван Забавников

Cococo Bistro, Kuznya Café

Может ли пекарь быть блогером, коучером, мотиватором? Может! Если это — Иван Забавников. В своих аккаунте в «Инстаграме» и в книге «Pro хлеб и не только» он каждого научит испечь фокаччу или брецель и деятельно консультирует рестораны. Патроном лучшего хлеба в Петербурге — в Cococo Bistro и в Kuznya Café — был именно он