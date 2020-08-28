Команда бюро «Футура» открывает двухэтажный бар в новом здании «Ленполиграфмаша»

Меню пока держится в тайне, однако как рассказали «Собака.ru» в «Футуре», здесь точно можно будет попробовать блюда из проекта Фрайд Чикен Клаб с переосмысленной жареной курицей, полюбившиеся петербуржцам во время карантина.

Строительством и интерьером занимается бюро Rhizome («Футура», пространство K-30, «Точка на карте»). В планах команды нового бара менять pop-up каждые три месяца, проводить лекции, кинопоказы и открытые дискуссии, а по вечерам — диджей-сеты и концерты.

Открытие нового двухэтажного бара от команды бистро «Футура» в тестовом режиме запланировано на начало сентября.

Напомним, нео-бистро «ФУТУРА» от Ильи Литвяка («Мечтатели«, GRДS, О Bistro) и Дмитрия Рощина («КоКоКо») открылось на территории «Ленполиграфмаша» в июне 2019 года. Формат сочетает в себе кухню в стиле «нео» — поют оду сезонным продуктам — и пекарню. Бистро занимает отдельное здание, которое выкрасили в черный цвет, интерьером занималась команда архитекторов из бюро RHIZOME — они сохранили индустриальное пространство и дополнили нотами Скандинавии.