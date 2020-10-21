Благодаря кому третья волна кофе накрыла Петербург? Представляем номинантов нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучший кофейный энтузиаст».
6 главных кофейных энтузиастов Петербурга
Ирина Шарипова
Mad Espresso Team
Впервые став лучшим бариста Петербурга в 2014 году, Ирина не прекращает собирать трофеи, один из последних — чемпионство в международном чемпионате The Barista League в 2019 году. Шарипова — судья, тренер и вообще авторитет: не удивительно, что именно она создает концепцию кофейного меню и руководит подготовкой бариста в одной из лучших кофеен Петербурга Mad Espresso Team.
Василий Ладыгин
ReSource Coffee Hunters
С первой ступени карьерной лестницы — помощника бариста — Ладыгин поднялся до верхней видовой площадки: в горах Эфиопии и Танзании он ищет лучшие микролоты кофе для своей компании ReSource Coffee Hunters. По дороге к ней Василий был бренд-бариста в «Северо-Западной кофейной компании» и вместе с командой участвовал в запуске проекта Mad Espresso Team.
Николай Готко и Николай Яланский
Отцы-основатели, пионеры, евангелисты — любой из этих эпитетов в адрес Готко и Яланского уместен: именно они в 2012-м в Петербурге подняли как цунами популярность кофе третьей волны. Из кофейни «Больше кофе» они вырастили компанию bolshecoffee roasters c пятью заведениями, включая профильный шоурум, и своей линейкой кофе.
Кирилл Иванов
Полный тезка фронтмена «СБПЧ» бариста из «Даблби» свой релиз в сфере общепита выпустил в 2017 году — открыл с командой кофейню «Смена». Она сразу стала шлягером благодаря сильной гастрономической партии: широко звучат по городу их сеты выходного дня, а завтраки лейтмотивом входят в лучшие на «Что где есть в Петербурге»
Владимир Ненашев
Voskhod Coffee
Став в 2019 году на мировом конкурсе World Coffee Roasting лучшим обжарщиком планеты, Ненашев из родной Самары переехал в Петербург, вооружился негласным лозунгом «Спешиалти кофе — в каждый дом» и работал в Verle Coffee Roasters на должности контроля качества, которая теперь завоёвывает лидерство в поставках зерна в петербургскую HORECA. А сейчас перешел в небольшую компанию Voskhod Coffee и сейчас занимается контролем и обжаркой.
«Собака.ru» благодарит за поддержку ресторанной премии «Что Где Есть 2020» - бренд Индилайт.
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