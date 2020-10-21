6 главных кофейных энтузиастов Петербурга

Владимир Ненашев

Voskhod Coffee

Став в 2019 году на мировом конкурсе World Coffee Roasting лучшим обжарщиком планеты, Ненашев из родной Самары переехал в Петербург, вооружился негласным лозунгом «Спешиалти кофе — в каждый дом» и работал в Verle Coffee Roasters на должности контроля качества, которая теперь завоёвывает лидерство в поставках зерна в петербургскую HORECA. А сейчас перешел в небольшую компанию Voskhod Coffee и сейчас занимается контролем и обжаркой.