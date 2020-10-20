6 новых звезд гастрономического Петербурга, о которых скоро будут говорить все

Евгений Зубов

«Блок»

Ресторатор Александр Раппопорт не раз говорил, что вырастить шеф-повара лучше, чем звать звезду, и Евгений заслужил его кредит доверия. Придя в 2017 году в «Блок» с опытом работы на «Летучем Голландце» и в Mad Max, в 2020-м Зубов возглавил кухню мясного ресторана и теперь карпаччо подаёт горячим, а стейк фланк — копчёным и холодным.