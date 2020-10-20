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6 новых звезд гастрономического Петербурга, о которых скоро будут говорить все

Они запускают свои большие проекты, им доверяют лучшие рестораны города. Представляем номинантов нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Прорыв года среди молодых профессионалов». Настоятельно рекомендуем следить за их работами!

Кристина Веселова 

Harvest

Сомелье ресторана Harvest Кристину Веселову, также отвечающую за винные карты остальных заведений Duo Band, ее глава Дмитрий Блинов считает лучшей в Петербурге ,и её богатый призовой фонд это подтверждает: в 2020 году она занимала места на пьедестале мировых конкурсов International Young Sommelier и Chaîne des Rôtisseurs.

Роман Клюквин

Бистро «Футура»

Идеологи «Футуры» Илья Литвяк и Дмитрий Рощин фонтанируют идеями. Сегодня это ежедневная подписка на всегда разные обеды, завтра — Fried Chicken Club с куриными стрипсами. Виртуозно всё это воплощает в жизнь шеф-повар Роман Клюквин (The Safe), успевая каждые два дня обновлять меню щавелевой панакотой или хачапури с черемшой. 

Дмитрий Решетников 

Zazazu

Петербуржцы давно ценят Решетникова — за участие в 22.13 с Barbaresco и за службу бренд-шефом ресторанов «Счастье». На счастье фуди, в 2020 году он с сестрой Анастасией открыл свой бар Zazazu, где талант шефа раскрылся по-новому — в тонких и элегантных сочетаниях вроде бурраты с клубникой или куриной грудки с красным базиликом.

Михаил Кучма

Ресторан «12»

Повар, у которого в CV Jerome, «Банщики» и Ezo, этот пестрый опыт реализовал в шефстве над рестораном «12», где эта цифра означает величины от Джулии Чайлд до Рене Редзепи — им посвящены блюда меню. Только робюшоновское пюре у Михаила морковное, а паста а-ля Джейми Оливер делается с бастурмой и смородиной.

Евгений Зубов

«Блок»

Ресторатор Александр Раппопорт не раз говорил, что вырастить шеф-повара лучше, чем звать звезду, и Евгений заслужил его кредит доверия. Придя в 2017 году в «Блок» с опытом работы на «Летучем Голландце» и в Mad Max, в 2020-м Зубов возглавил кухню мясного ресторана и теперь карпаччо подаёт горячим, а стейк фланк — копчёным и холодным.

Александр Плеханов

«Полторы Комнаты»

Попробовав силы даже в рецептах для доставки, повар Плеханов нашёл себя в жанре кухни при коктейльном баре. И границы этого жанра раздвинул! В «Полутора комнатах» на «Экспериментальных четвергах» гимлеты и хайболы Владимира Николаева он обыгрывает тунцом с мандарином или поддерживает штруделем из китайской капусты.

«Собака.ru» благодарит за поддержку ресторанной премии «Что Где Есть 2020»  - бренд Индилайт.

Дарья Павлюкевич,
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