Они запускают свои большие проекты, им доверяют лучшие рестораны города. Представляем номинантов нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Прорыв года среди молодых профессионалов». Настоятельно рекомендуем следить за их работами!
6 новых звезд гастрономического Петербурга, о которых скоро будут говорить все
Кристина Веселова
Сомелье ресторана Harvest Кристину Веселову, также отвечающую за винные карты остальных заведений Duo Band, ее глава Дмитрий Блинов считает лучшей в Петербурге ,и её богатый призовой фонд это подтверждает: в 2020 году она занимала места на пьедестале мировых конкурсов International Young Sommelier и Chaîne des Rôtisseurs.
Роман Клюквин
Бистро «Футура»
Идеологи «Футуры» Илья Литвяк и Дмитрий Рощин фонтанируют идеями. Сегодня это ежедневная подписка на всегда разные обеды, завтра — Fried Chicken Club с куриными стрипсами. Виртуозно всё это воплощает в жизнь шеф-повар Роман Клюквин (The Safe), успевая каждые два дня обновлять меню щавелевой панакотой или хачапури с черемшой.
Дмитрий Решетников
Петербуржцы давно ценят Решетникова — за участие в 22.13 с Barbaresco и за службу бренд-шефом ресторанов «Счастье». На счастье фуди, в 2020 году он с сестрой Анастасией открыл свой бар Zazazu, где талант шефа раскрылся по-новому — в тонких и элегантных сочетаниях вроде бурраты с клубникой или куриной грудки с красным базиликом.
Михаил Кучма
Ресторан «12»
Повар, у которого в CV Jerome, «Банщики» и Ezo, этот пестрый опыт реализовал в шефстве над рестораном «12», где эта цифра означает величины от Джулии Чайлд до Рене Редзепи — им посвящены блюда меню. Только робюшоновское пюре у Михаила морковное, а паста а-ля Джейми Оливер делается с бастурмой и смородиной.
Евгений Зубов
Ресторатор Александр Раппопорт не раз говорил, что вырастить шеф-повара лучше, чем звать звезду, и Евгений заслужил его кредит доверия. Придя в 2017 году в «Блок» с опытом работы на «Летучем Голландце» и в Mad Max, в 2020-м Зубов возглавил кухню мясного ресторана и теперь карпаччо подаёт горячим, а стейк фланк — копчёным и холодным.
Александр Плеханов
Попробовав силы даже в рецептах для доставки, повар Плеханов нашёл себя в жанре кухни при коктейльном баре. И границы этого жанра раздвинул! В «Полутора комнатах» на «Экспериментальных четвергах» гимлеты и хайболы Владимира Николаева он обыгрывает тунцом с мандарином или поддерживает штруделем из китайской капусты.
«Собака.ru» благодарит за поддержку ресторанной премии «Что Где Есть 2020» - бренд Индилайт.
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