Шаверма с икрой, картошка-фри с трюфелем и мороженое с цыпленком: лучший стрит-фуд из Петербурга

Трюфельная картошка-фри

Хозяйка «Мечтателей» Людмила Иванова — эксперт в вине, и если она говорит, что лучшая пара к шампанскому — картошка-фри, то так и есть. Только их картошка: сначала её отваривают, потом жарят при низкой температуре, а уже после во фритюре делают её хрустящей и золотистой и подают с домашним айоли на основе пасты из белого трюфеля