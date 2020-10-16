Стритфуд в 2020 году — больше чем стритфуд! Бренд уличной еды перепридумал себя полностью: если шаверма — то с белугой и икрой, картошка фри — трюфельная, а рожок мороженого — с цыпленком. Знакомьтесь с номинантами ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучший стритфуд».
Шаверма с икрой, картошка-фри с трюфелем и мороженое с цыпленком: лучший стрит-фуд из Петербурга
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Кебаб c курицей в Yardy
Кебаб c курицей
Кебаб из нового кафе в стиле берлинских донеров стал знаменитой городской шавермой сразу с открытия места. Секрет, как говорят владельцы, в хрустскости квадрата лаваша, куда укладывают маринованное куриное бедро с вертела, два вида капусты, томаты, огурцы и морковь, и в щедрости заправки из двух соусов — йогуртового и томатного
|Yardy
Адрес: Лиговский пр., 33-35
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Куроженое с цыплёнком в The Coop BBQ
Куроженое с цыплёнком
В чикен-кафе мясника Романа Редмана (повар любит называть себя 0% Vegan) даже мороженое с курицей. Цыплёнка он максимально крупно рубит, засыпает специями, жарит во фритюре, заливает сырным соусом и до краев набивает всем этим вафельный рожок. Сверху — картошка фри и чистос, чтобы, как шутит Роман, «не на один зубок»
|The Coop BBQ
Адрес: Гороховая ул., д.34
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Шаверма с белугой и икрой в Art Caviar
Шаверма с белугой и икрой
Когда-то придуманное для гастрофестиваля блюдо в пандемию, когда всё работало на доставку, стало таким мегахитом, что в пост-карантинное меню вошло с грифом «легендарная». В лаваш заворачивают копчёную на березовой щепе белугу, привезенную из хозяйства Art Caviar, плюс овощи, васаби-соус и икра горбуши своего посола
|Art Caviar
Адрес: Большая Конюшенная ул., 10
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Грузинские пончики в Georgiani
Грузинские пончики
В Петербурге грузинские пончики — супертренд 2020-го года. В Georgiani их пекут по рецепту культового тбилисского ресторана «Фуникулёр»: тыквенное тесто, заварной сливочный крем и чуть-чуть сахарной пудры сверху. Рекомендуют разламывать пончики руками — занятие медитативное, а потому затягивающее
|Georgiani
Адрес: Большой проспект В.О., 16/14
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Ньюкки с уткой в ньоккерии Duo Band
Ньюкки с уткой
«Переобуваться», то есть на ходу менять своё мнение, в общепите 2020-го года стало новой нормой. Корнер Soft Shell Crab от Duo Band после карантина стал ньоккерией, посвященной итальянским картофельным шарикам. Дмитрий Блинов как на фаворита ставит на те, что с томлёной уткой, куриным соусом и муссом из пармезана и сливок
|Soft Shell Crab
Адрес: Большой проспект В.О., 16
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Чебурек с сыром из «Чебуреки и рюмочная у Ларисы»
Чебурек с сыром
Однажды чебурекам из «Ларисочных» (так сокращают название сети) в Петербурге поставят памятник: их любят все от студентов до богемы. Их делают всегда из-под ножа из теста по рецепту шеф-повара уйгурки Севиль Абаснии и жарят не во фритюре, а на сковороде. Самый сочный — с сулугуни, гаудой и прибавленным топингом помидором
|«Чебуреки и рюмочная у Ларисы»
Адрес: ул. Рубинштейна, 29/28
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Безглютеновая пицца из «Фермы Бенуа»
Безглютеновая пицца
В меню прогрессивного районного ресторана, принимающего, в первую очередь, семьи с детьми — большое лобби блюд без глютена. Блокбастер среди них — пицца из дровяной печи на сливочной основе с копчёной утиной грудкой и медовым инжиром: шеф-повар Николя Лорье готовит ее из теста на основе рисово-кукурузной муки
|«Ферма Бенуа»
Адрес: Тихорецкий пр., 17Г
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Хот-дог по-баварски из буфета «Щель» в отеле Astoria
Хот-дог по-баварски
В отеле Astoria на карантине вспомнили о буфете «Щель», который был в их здании при СССР, и обустроили магазин с хот-догами от шеф-повара Мариуса Акерманна. Лучший — баварский, придуманный как дань родине шефа Германии — с квашеной капустой, хрустящим соленым хлебом, беконом, медовой горчицей и зеленым луком
|Буфет «Щель» в отеле Astoria
Адрес: Большая Морская ул., 39
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Трюфельная картошка-фри в «Мечтателях»
Трюфельная картошка-фри
Хозяйка «Мечтателей» Людмила Иванова — эксперт в вине, и если она говорит, что лучшая пара к шампанскому — картошка-фри, то так и есть. Только их картошка: сначала её отваривают, потом жарят при низкой температуре, а уже после во фритюре делают её хрустящей и золотистой и подают с домашним айоли на основе пасты из белого трюфеля
|«Мечтатели»
Адрес: набережная реки Фонтанки, 11
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Вупи-пай из Love You So Matcha
Вупи-пай
Сразу несколько штатов в США борются за право называться родиной американских национальных печенек вупи-паев, но в Петербурге у них один родитель — проект, посвященный чаю матча. Десерт для to go сразу был в планах владельцев: два шоколадных печенья с матча-чизкремом они покрывают глазурью с солёной фисташкой
|Love You So Matcha
Адрес: ул. Декабристов, 5
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