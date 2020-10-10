6 лучших шеф-поваров Петербурга

Игорь Гришечкин

Cococo bistro

Капитан кухни Cococo второй раз за восемь лет уверенной рукой меняет её курс — теперь это comfort food c русским характером. Однако собственного русла Гришечкин держится неуклонно и традиции швартует только к инновациям — как, например, в его новом хите: салатная подлива у него стала милкшейком, поданным в бутылке и с картошкой фри.