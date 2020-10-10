Коротко и ясно: столпы гастрономической карты Петербурга. Представляем номинантов нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучший шеф-повар». Выбирайте любимых, ходите ко всем и знакомьтесь лично с теми, кто вас кормит и поит.
6 лучших шеф-поваров Петербурга
Капитан кухни Cococo второй раз за восемь лет уверенной рукой меняет её курс — теперь это comfort food c русским характером. Однако собственного русла Гришечкин держится неуклонно и традиции швартует только к инновациям — как, например, в его новом хите: салатная подлива у него стала милкшейком, поданным в бутылке и с картошкой фри.
Экс-шеф группы Probka Family выкупил c сомелье Андреем Мусихиным у Арама Мнацаканова ресторан Jerome, которым они давно занимаются самостоятельно, и теперь там печёт пиццу в дровяной печи и параллельно шефствует в израильском бистро Saviv, без конца совершенствуя и без того божественные салат с солёными лимонами и хумус.
Duo, Duo.Asia, Harvest, Тартарбар
Лидер Duo Band через кризис всех своих подопечных провёл с уверенной программой социальной поддержки и в ударные сроки реализовал новый нацпроект — Duo Delivery: одна часть которого — объединенная доставка из Duo, Duo.Asia и Harvest, а вторая — виртуальный суши-бар Sushi By Duo: роллы от Блинова осчастливили всех.
Шеф-повар Birch в начале карантина взял тайм-аут (ещё бы, лично принимать так много посадок, как меняется у Арслана в день, не просто) и, когда петербуржцы совсем затосковали без любимого ресторана, стал доставлять абсолютно новое меню по мотивам родной Бердиеву среднеазиатской кухни с пловом и пирогами с барашком.
Anna’s Secret Garden
Амбассадор дикоросов и главный вег-шеф Петербурга по состоянию на 2020 год с писательницей Анной Семак переделала свое кафе Grün в ресторан Anna’s Secret Garden, придав элегантного лоска подаче тофу-скрембла и raw-боула, и повела за собой в лес: на пленэре учит поваров из школы SVCH и устраивает пикники со сбором сныти и грибов.
Руслан Закиров
Шеф Закиров кроме поварского обладает талантом стилиста — настолько модным он делает ЗОЖ. В Kuznya House у его сезонных моделей из овощного меню всегда рекорды продаж, а теперь Петербург охотится за его новой коллекцией Dopamine Zone — это корнер Руслана на Василеостровском рынке с зелёными салатами, боулами и врапами.
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