Лучшие ресторанные террасы Петербурга, где этим летом «были все!»

«ФУТУРА»

Террасы в привычном её понимании у бистро в «Ленполиграфмаше» как будто бы и нет —только настилы, спускающиеся ступенями, с приставными подносами и пара столов с лавками под зонтом. Но по геотегу «ФУТУРА» собираются чуть ли не терабайты фото с этих самых ступенек — так популярны местная выпечка и бранчи с сэндвичами грилд-чиз