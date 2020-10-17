Террасы этим летом носили скорее сакральный, нежели увеселительный смысл: после весеннего локдауна они открылись первыми, возобновив привычную (оффлайн!) работу общепита.Знакомимся с номинантами ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Ресторанная терраса, где «были все».
Лучшие ресторанные террасы Петербурга, где этим летом «были все!»
«Чебуреки и рюмочная у Ларисы» в Комарово
Загородная «Ларисочная», так ласково принято называть сеть чебуречных Рината Умярова, в пандемию стала центром светского Петербурга. Вот уж где действительно были все: композитор Леонид Десятников, режиссер Алексей Герман, галеристка Кристина Березовская, ресторатор Эдуард Мурадян и телеведущая Дарья Александрова
|«Чебуреки и рюмочная у Ларисы» в Комарово
Адрес: Комарово, 2-я Дачная, 3
Cococo Bistro
Градус неймдроппинга среди гостей нового проекта Матильды Шнуровой на Новой Голландии и так был бы предсказуемо высок, но терраса к тому же стала первой ресторанной премьерой после карантина. На «Очень вкусный бургер» от Гришечкина ходят все — от примы Алины Сомовой до босса эрмитажного совриска Дмитрия Озеркова
|Cococo Bistro
Адрес: наб. Адмиралтейского канала
«Сыроварня»/Nama
У ресторанов Nama и «Сыроварня» в Ковенском переулке объединенная терраса в зеленых клумбах и эффектных граффити почти на две сотни человек. Хендроллы из азиатской Nama и паста со страчателлой из «Сыроварни» стабильно привлекают тусовочный бомонд во главе с Алексеем Жидковским
|«Сыроварня»/Nama
Адрес: Ковенский пер., 5
«Сад»
Выдачу фотографий с террасы ресторана «Сад» по его геотегу можно легко спутать с репортажем светской хроники. Писательница Ирина Оганова, благотворитель Екатерина Смольникова, бизнесвумен Марина Железнова — и это только гест-лист обычного дня, а когда тут день рождения празднует Анна Семак, то концентрация селебритис зашкаливает
|«Сад»
Адрес: ул. Большая Зеленина, 23А
Sight
Терраса Sight это то, что называют hidden gem — скрытое сокровище. Конечно, ведь она — мечта урбаниста: тихий зелёный двор посреди МФК «Грани» из стекла и металла. На стильном патио утром подают отличный скрембл с лососем, а вечером — крутые коктейли: гастроурбанист Артём Балаев, например, приходит и на первый, и на вторые
|Sight
Адрес: Большая Зеленина ул., 24
Kuznya House
Cад, разбитый студией дизайна «Мох» у террасы Kuznya House на Новой Голландии ,— вершина ландшафтного искусства. За арбузом с фетой или лепёшкой с трюфельной солью и полюбоваться, как друг за другом цветут шалфей и котовник, сюда приходят, в том числе, молодые мамы во главе с актрисой Полиной Толстун и моделью Галей Головановой
|Kuznya House
Адрес: наб. Адмиралтейского канала
Harvest
Шеф Duo Band Дмитрий Блинов так же уверенно, как руководит на кухне, ведёт и хозяйство: терраса в Harvest органично встроена в исторический индустриальный двор, увита плющом, обогрета и укрыта раздвигающейся крышей. Достижения местного ЖКХ ценят все — и дизайнер Сергей Бондарев, и путешественник Геннадий Йозефавичус
|Harvest
Адрес: пр. Добролюбова, 11
«Кафе танцующих огней»
Летнее кафе во дворах Конюшенной площади, где карри готовят повара из «Общества чистых тарелок», а музыку ставят диджеи, обеспечивающие кураж на танцполах в Mishka и «Танцплощадке». Позитивный вайб этого куража петербуржцам рекламировать не нужно: для торжества тут может собраться, скажем, даже команда Новой Голландии
|«Кафе танцующих огней»
Адрес: Конюшенная площадь, 2А
«Блок»
Терраса мясного ресторана Александра Раппопорта — очень умиротворённая для центра Петербурга: большой и тихий балкон выходит на кроны деревьев Таврического сада. Стабильность в виртуозности прожарки рибая и ти-бона за столами заведения позволяет тут застать что Евгения Петросяна, что Ильича и Софью Таюрскую из Little Big
|«Блок»
Адрес: Потёмкинская ул., 4
Il Lago dei Cigni
Ресторан итальянской кухни Il Lago dei Cigni расположен в самой живописной части Крестовского острова – на берегу Лебяжьего озера. В любое время года гости ресторана могут остановить бег времени и просто насладиться отменными блюдами, идеально приправленными тишиной природы и незабываемым видом
|Il Lago dei Cigni
Адрес: Крестовский пр., 21 лит. Б
Villa Zimaleto
Ресторан на Крестовском острове, спускающийся к воде шатрами, диванами и креслами-качелями, — излюбленное место для яхт-вотчинга. Ради фото с белоснежными лодками здесь сделать остановку готов даже авторский рок-тур, который придумал продюсер Михаил Козырёв, — часть этого маршрута, кстати, попала в выпуск к Юрию Дудю
|Villa Zimaleto
Адрес: Южная дорога, 8
Utopist
Кодворинг, как называют двор-колодец, куда выходят пиццерия Camorra и винный бар Utopist, показывают приезжим как ЧПХ. Еще бы! Штучную биодинамику тут запросто закусывают паштетами, каждый угол может разместить арт-выставку, а за любым столом — начаться стихийная презентация яблочного петната от «Токсовской сидрерии»
|Utopist
Адрес: Ковенский пер., 14
Multibrand SVCH
Школа обучения профессионалов общепита SVCH в особняке «Пальма» в локдаун стала местом онлайн-сбора ресторанного комьюнити. С открытием летних террас расходиться не хотелось, и шефы обустроили попап-террасу, где мясник Роман Редман жарит стейки, Евгений Викентьев — капусту, а Антон Исаков проводит шуточные свадьбы
|Multibrand SVCH
Адрес: пер. Пирогова, 18
«ФУТУРА»
Террасы в привычном её понимании у бистро в «Ленполиграфмаше» как будто бы и нет —только настилы, спускающиеся ступенями, с приставными подносами и пара столов с лавками под зонтом. Но по геотегу «ФУТУРА» собираются чуть ли не терабайты фото с этих самых ступенек — так популярны местная выпечка и бранчи с сэндвичами грилд-чиз
|«ФУТУРА»
Адрес: наб. реки Карповки, 5 к.36
«Собака.ru» благодарит за поддержку ресторанной премии «Что Где Есть 2020» - бренд Индилайт.
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