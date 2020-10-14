Мортаделла и фисташки, ежевика и мята, креветки и том ям — все это не стесняются (и правильно делают!) добавлять в начинки в новых пиццериях Петербурга. Представляем номинантов нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучшая новая пицца».
6 лучших новых пиццерий Петербурга
Pio al Porto
Приморский аутлет в Севкабель Порт открыл ресторан Pio Nero: оба в 2020 году возглавил Илья Бурнасов, ex-шеф Italy Group и «Ателье. Тапас & бар». Новый старт рванул со сверхзвуковой скоростью: «пионерскую» пиццу с грибами или с бурратой лучшей в Петербурге, например, считает строгий критик ресторатор Катя Бокучава
|Pio al Porto
Адрес: Кожевенная линия, 40
Bolla
Хозяева грузинской сети «Каха Бар» одно из своих заведений перепрофилировали на пиццу и принялись пускать пузыри: bolla на итальянском значит «пузырь» и именно они обеспечивают пышность теста. Кроме положенных «Маргариты» и «4 сыра» есть экспериментальные модели — с ежевикой и мятой или креветками и соусом том ям
|Bolla
Адрес: Садовая ул., 7-9-11
Pasto Fresco
Ренато Пинелли, шеф по пицце, как принято в родной ему Италии, никуда не торопится и настаивает тесто не 12, а целых 48 часов — так оно быстрее усвоится в организме. В меню курица с песто, тунец с луком, ветчина с грибами, парма с вялеными томатами и ставшая хитом авторская пицца с соусом из паприки и страчателлой
|Pasto Fresco
Адрес: Большая Пушкарская ул., 42
«Мастер и Маргарита»
Команда бургерных «Бюро» открыла пиццерию в неаполитанском стиле — дровяную печь они поставили в одном из помещений кластера «Ленполиграфмаш». В меню больше десятка профильных позиций, так что с начинками не мельчат и могут посвятить целую пиццу конкретному продукту — такие есть, например, с бурратой или с анчоусами
|«Мастер и Маргарита»
Адрес: Аптекарский пр., 2
R14
После ребрендинга своего панорамного ресторана Rыба Арам Мнацаканов на первое место с меню поставил пиццу. В дровяной печи делают неаполитанскую — на пышном тесте (хит — с мортаделлой и фисташками), но также пекут на тонком тесте, как это практикуют в Тоскане. Отдельной опцией предлагают пиццу сделать безглютеновой
|R14
Адрес: ул. Академика Павлова, 5
Amici
В пространство «Линии» въехала миниатюрная панинерия, и влюблённая в Италию молодая команда с таким трепетом подошла к делу, что их пицца стала заметна в масштабах города. Моцарелла, горгонзола, груша и грецкий орех, овощи-гриль, оливки и страчаттелла — в Amici держатся классических вкусов, но миксуют их очень элегантно
|Amici
Адрес: 8-я линия В.О., 25
«Собака.ru» благодарит за поддержку ресторанной премии «Что Где Есть 2020» бренд Индилайт.
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