6 лучших новых пиццерий Петербурга

Pasto Fresco

Ренато Пинелли, шеф по пицце, как принято в родной ему Италии, никуда не торопится и настаивает тесто не 12, а целых 48 часов — так оно быстрее усвоится в организме. В меню курица с песто, тунец с луком, ветчина с грибами, парма с вялеными томатами и ставшая хитом авторская пицца с соусом из паприки и страчателлой