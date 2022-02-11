Лауреаты премии «Петербург будущего» — 2022

Профессиональные петербуржцы каждый день словом и делом меняют наш город к лучшему, а «Собака.ru» ежегодно чествует их — авторов самых резонансных социокультурных проектов — на церемонии «Петербург будущего». В этом году на юбилейном гала-ужин в «Астории» мы наградили активистов, критиков, дизайнеров, кураторов, реставраторов, архитекторов, урбанистов, экологов, кураторов и девелоперов — тех, кто за прошедший год приблизил Петербург к будущему. Впрочем, они и есть будущее!