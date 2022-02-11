Лауреаты премии «Петербург будущего» — 2022

Профессиональные петербуржцы каждый день словом и делом меняют наш город к лучшему, а «Собака.ru» ежегодно чествует их — авторов самых резонансных социокультурных проектов — на церемонии «Петербург будущего». В этом году на юбилейном гала-ужин в «Астории» мы наградили активистов, критиков, дизайнеров, кураторов, реставраторов, архитекторов, урбанистов, экологов, кураторов и девелоперов — тех, кто за прошедший год приблизил Петербург к будущему. Впрочем, они и есть будущее!
Коллаборация года
Фонд Alma Mater, режиссер Борис Павлович, фонд «Антон тут рядом», Новая сцена Александринского театра и Biocad — создатели инклюзивного мюзикла «Жаль, что тебя здесь нет»
Наталья Хвоенкова (и.о. руководителя Северо-Западного филиала ГЦСИ), Екатерина Холоднова (замдиректора Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив), Владимир Княгинин (вице-губернатор Петербурга)
Илья Киселев, Борис Семенов
Андрей Карташов (куратор конкурса короткого метра МФДКНГ)
Анна Броновицкая (директор по исследованиям Института модернизма)
Мария Салтанова (куратор выставки «Вне истеблишмента»)
Даниил Петров
Татьяна Сясина (хранитель Китайского дворца), Андрей Лузянин (заведующий филиалом «Ораниенбаум»)
Петр Кабин (основатель компании «ПолиКап»)
«Собака.ru» благодарит за поддержку премии «Петербург будущего — 2022»:
город-курорт GATCHINA GARDENS
Королевская комиссия по развитию региона Аль-Ула
отель «Астория»
Ауди Центр Петроградский, первый официальный дилер Ауди в Петербурге
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