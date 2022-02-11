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Репортажи

Лауреаты премии «Петербург будущего» — 2022

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Профессиональные петербуржцы каждый день словом и делом меняют наш город к лучшему, а «Собака.ru» ежегодно чествует их — авторов самых резонансных социокультурных проектов — на церемонии «Петербург будущего». В этом году на юбилейном гала-ужин в «Астории» мы наградили активистов, критиков, дизайнеров, кураторов, реставраторов, архитекторов, урбанистов, экологов, кураторов и девелоперов — тех, кто за прошедший год приблизил Петербург к будущему. Впрочем, они и есть будущее!

Лев Лурье, основатель ДК Лурье

Проект года

ДК Лурье 

Дмитрий Морозов, (глава Biocad), Нина Михайлюк (сооснователь фонда Alma Mater)

Коллаборация года

Фонд Alma Mater, режиссер Борис Павлович, фонд «Антон тут рядом», Новая сцена Александринского театра и Biocad — создатели инклюзивного мюзикла «Жаль, что тебя здесь нет» 

Семен Александровский, (основатель и режиссер POP-UP театра), Анастасия Ким

Мета-Петербург будущего

POP-UP театр и спектакль «Любовные письма»

Наталья Хвоенкова (и.о. руководителя Северо-Западного филиала ГЦСИ), Екатерина Холоднова (замдиректора Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив), Владимир Княгинин (вице-губернатор Петербурга)

Доклад года

«Новая культурная география»

Илья Киселев, Борис Семенов

Сообщество года

Добрососедство Коломны

Алексей Онацко, (идеолог «Севкабель Порт»), Ольга Вад и Лидия Гуменюк (кураторы выставки)

Экологический проект года

выставка Hydra

Андрей Карташов (куратор конкурса короткого метра МФДКНГ)

Событие «Петербург будущего»

Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии

Григорий Писаренко (основатель бюро Seriously Project)

Никита Явейн (основатель бюро Studio 44), Алексей Герман-младший

Библиотеки будущего

Библиотека Маяковского, арт-резиденция «Шкаф»

Анна Броновицкая (директор по исследованиям Института модернизма)

Книга года

Ленинград: архитектура советского модернизма

Мария Салтанова (куратор выставки «Вне истеблишмента»)

Инклюзивный проект года

выставка «Вне истеблишмента»

Даниил Петров

Граффити года

Портрет Хармса на фасаде дома на Маяковского, 11

Татьяна Сясина (хранитель Китайского дворца), Андрей Лузянин (заведующий филиалом «Ораниенбаум»)

Реставрация года

Китайский дворец

Петр Кабин (основатель компании «ПолиКап»)

Экологический стартап года

компания «ПолиКап»

«Собака.ru» благодарит за поддержку премии «Петербург будущего — 2022»:


город-курорт GATCHINA GARDENS

Королевская комиссия по развитию региона Аль-Ула

ЭР-Телеком Холдинг

отель «Астория»

Ауди Центр Петроградский, первый официальный дилер Ауди в Петербурге 

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Теги:
Петербург будущего 2022

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