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У дома на Маяковской улице с портретом Хармса пройдет акция. Петербуржцы продолжают бороться за сохранение мурала

Активисты приглашают петербуржцев встать на защиту граффити с изображением Даниила Хармса на доме №11 на Маяковской улице. Они зовут всех неравнодушных приходить 4 ноября к портрету писателя и читать его произведения.

Фото: из петиции на сайте Change.org

Информация об этом появилась в группе «Центральный район за комфортную среду обитания». Команда неравнодушных активистов встретилась с жителями дома, которые выступают за сохранение изображения поэта.

«Подобное единение в наше время встретишь нечасто», — отметили они.

На встречу жителям готовы пойти и в администрации Центрального района. Если активисты по защите изображения Хармса захотят его согласовать, то скорее всего с властями заключат мировое соглашение. Пока идет юридическое согласование, активисты приглашают на флешмоб.

«Приглашаем вас забыть все политические и протестные настроения, а также соблюдая все необходимые меры защиты, заглянуть 4-го ноября в течение дня на Маяковского 11, чтобы зачитать небольшой отрывок из любого произведения Даниила Хармса.

Напомним, Дзержинский районный суд 26 октября постановил закрасить граффити. Иск к ТСЖ «Маяковского 11» подала администрация Центрального района. В компании должны устранить несанкционированный рисунок и надписи в течение месяца с момента вступления в силу решения суда. Когда именно планируют закрасить стрит-арт, пока не уточняется.

Стрит-арт с Хармсом на Маяковского закрасят по решению суда. Вспоминаем, как петербуржцы добивались его сохранения

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