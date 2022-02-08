Как обычная библиотека Петербурга превратилась в современный центр с арт-резиденцией? Рассказывает идеолог проекта «Шкаф» Анастасия Гусева

Как амбициозный маркетолог, стоявший у истоков кофейной культуры Петербурга, за два года превратила Пискаревский библиотечно-культурный центр в современную библиотеку и арт-резиденцию «ШКАФ»: один зал с виртуальным оператором для театральных постановок и мультимедийный выставок чего стоит!
Правда, что вы стояли у истоков петербургской кофейной культуры нового времени?
Да, я занималась открытием первой сети петербургских кофеен «Идеальная чашка» и формированием российской концепции мастер-франшизы бренда австрийских кофеен Coffeeshop Company. Но однажды увидела вакансию руководителя отдела культурных программ библиотек Красногвардейского района (в их число входит «ШКАФ» — Прим.ред.). Вот уже с 2013-го при поддержке районной администрации мы преобразуем библиотеки Красногвардейского района — обновили и Центральную районную библиотеку имени Н.В. Гоголя. А четыре года назад дошла очередь до Пискаревского библиотечно-культурного центра.
Как из Пискаревского библиотечно-культурного центра появилась арт-резиденция «ШКАФ»?
Здание библиотеки — часть экспериментального дома, построенного для рабочих завода «Красный Выборжец». В жилом доме на улице Маршала Тухачевского, 31 есть трехуровневые квартиры, а в двухэтажной пристройке по задумке архитекторов Фронтинского, Гайковича, Верюжской должны были располагаться столовая-кухня, а также культурно-досуговое пространство, которое позже стало Пискаревским библиотечно-культурным центром.
В 2018 году мы организовали архитектурный конкурс. Жюри во главе с заслуженным архитектором России и автором здания Святославом Гайковичем среди 11 предложений выделили одно — от архитектурного бюро Serious Project. Сам центр нам представлялся, как настоящая высокотехнологичная Нарния, формирующая культурный код будущего, — небольшое (но грамотно зонированное!) помещение, открывая дверь которого петербуржец оказывается в арт-резиденции с творческими лабораториями, местами для вдохновения и диалога. Казалось, что все не поместится, но у нас получилось!
Проект победителей не предполагал явных изменений снаружи: кирпичную кладку сохранили, отреставрировали зенитные фонари, заменили инженерные сети. На первом этаже у нас разместились два трансформируемых зала с поворотными шкафами, позволяющими создавать дополнительные (и шумоизолированные!) лектории, коворкинги, black box «Место» (зал для перформансов и арт-экспериментов) — с виртуальным оператором — в режиме реального времени он погружает актера и зрителя в медиаконтент. На втором — детский зал, творческие кабинеты-студии для архитекторов, урбанистов, дизайнеров и художников, кофейня. Это все удалось реализовать благодаря моей профессиональной команде, которую я очень ценю.
Формат арт-резиденции — круто! Как пришла идея?
«ШКАФ» достаточно далеко находится от города — и это существенный минус. Поэтому на момент организации конкурса нам хотелось продумать проект так, чтобы жители других районов захотели приезжать сюда на целый день и чувствовать себя как дома. Пообщавшись с участниками архитектурного конкурса, я поняла, что в городе не так много пространств, где профессионалы разных профилей и уровней могли бы организовать одно большое комьюнити. Так и определился формат арт-резиденции, предполагающий междисциплинарность — когда художники, композиторы и сценаристы могут создать в рамках одной сессии классный и необычный проект.
Что меня, как жителя Гражданки, заинтересует в библиотеке и арт-резиденции «ШКАФ»?
Помимо большого книжного фонда, у нас есть открытая мастерская для работы архитекторов, урбанистов и художников «ФОРМА». Она подходит для выставок в формате work-in-progress — где посетители могут увидеть работы в процессе создания. Это интересный опыт не только для зрителя, но и для художника: такой формат не только помогает выйти специалистам из зоны комфорта, но и узнать мнение о творчестве, найти новые идеи. Актеров и лекторов заинтересует лаборатория экспериментов «Место», оснащенная камерой с дополненной реальностью и интеллектуальным захватом движений, которая позволяет ставить театральные постановки, создавать визуальные инсталляции и digital-перформансы оффлайн и онлайн. Для медиахудожников, дизайнеров мы создали отдельный кабинет, оснащенный программами Adobe, мощными компьютерами, плоттером и мини-типографией. Для детей и подростков организована зона с творческой мастерской, игровым модулем «Остров», развивающим насмотренность с малых лет. Здесь мы проводим занятия по профориентации, где каждый ребенок может пообщаться с профессионалом, узнать особенности профессий. Еще у нас есть центр рефлексирования, привлекающий аудиторию даже из других городов своим названием, — кабинет бездельника. Интересующимся архитектурным наследием и урбанистикой будет любопытно посетить первую в России архитектурную галерею «ТОЧКА». Здесь регулярно проходят профильные выставки и фотопроекты. Достаточно аргументов, чтобы приехать к нам? (Смеется.)
Как работа резидентов устроена на практике?
Арт-резиденция работает в четырех направлениях: литература, архитектура, дизайн и исполнительское искусство. Люди могут делать свои проекты в наших кейсах — арт-фестивалях, конференциях, выставках, спектаклях. Например, резиденты уже представили свои первые работы в кейсе «Музыка», где sound-дизайнеры по творческому заданию писали произведения для озвучивания пространства «ШКАФ». Жюри выделили лучшие работы — теперь композиции победителей регулярно играют в библиотеке. Еще мы создали кейс «RECORD» — участники озвучивали рассказы сатирика Ярослава Гашека и рассказы Ирины Даниловой. Благодаря проекту мы хотим создать собственную базу аудиокниг, поэтому будем продолжать его и в этом году.
Как стать резидентом?
Следите за нашим сайтом и соцсетями: здесь мы выкладываем проекты, куда отбираем резидентов (необязательно с профильным образованием!). Чтобы участвовать в конкурсе, заполните анкету на сайте и приложить к ней портфолио. А дальше — ждите ответа от наших экспертов. Если получите положительный ответ, то вы становитесь участником программы и осуществляете проект на придуманную нами тему. После завершения проекта вы автоматически становитесь нашим резидентом. Мы практикуем такой формат, но вы можете предложить нам воплотить идею вне какого-то конкретного кейса.
Что интересного нам ждать от «ШКАФа» в 2022-м?
Мы запускаем большой исследовательский проект под рабочим названием «Пересборка», призванный разрушить стереотипы о народном искусстве. Это попытка заново «пересобрать» понятие народного сейчас. Он завершится в конце года масштабной выставкой в пространстве «ШКАФ». На ней будут представлены как традиционные предметы русского народного искусства, так и произведения современных художников, работающих с народной эстетикой. В конце августа-начале сентября проведем арт-форум #ПРИМЕРНОМЕСЯЦ, где наши резиденты — художники, актеры, музыканты — проведут для посетителей арт-резиденции лекции и мастер-классы.
Фото: Яна Булгакова.
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