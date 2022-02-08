Как обычная библиотека Петербурга превратилась в современный центр с арт-резиденцией? Рассказывает идеолог проекта «Шкаф» Анастасия Гусева

Правда, что вы стояли у истоков петербургской кофейной культуры нового времени?

Да, я занималась открытием первой сети петербургских кофеен «Идеальная чашка» и формированием российской концепции мастер-франшизы бренда австрийских кофеен Coffeeshop Company. Но однажды увидела вакансию руководителя отдела культурных программ библиотек Красногвардейского района (в их число входит «ШКАФ» — Прим.ред.). Вот уже с 2013-го при поддержке районной администрации мы преобразуем библиотеки Красногвардейского района — обновили и Центральную районную библиотеку имени Н.В. Гоголя. А четыре года назад дошла очередь до Пискаревского библиотечно-культурного центра.

Как из Пискаревского библиотечно-культурного центра появилась арт-резиденция «ШКАФ»?

Здание библиотеки — часть экспериментального дома, построенного для рабочих завода «Красный Выборжец». В жилом доме на улице Маршала Тухачевского, 31 есть трехуровневые квартиры, а в двухэтажной пристройке по задумке архитекторов Фронтинского, Гайковича, Верюжской должны были располагаться столовая-кухня, а также культурно-досуговое пространство, которое позже стало Пискаревским библиотечно-культурным центром.

В 2018 году мы организовали архитектурный конкурс. Жюри во главе с заслуженным архитектором России и автором здания Святославом Гайковичем среди 11 предложений выделили одно — от архитектурного бюро Serious Project. Сам центр нам представлялся, как настоящая высокотехнологичная Нарния, формирующая культурный код будущего, — небольшое (но грамотно зонированное!) помещение, открывая дверь которого петербуржец оказывается в арт-резиденции с творческими лабораториями, местами для вдохновения и диалога. Казалось, что все не поместится, но у нас получилось!

Проект победителей не предполагал явных изменений снаружи: кирпичную кладку сохранили, отреставрировали зенитные фонари, заменили инженерные сети. На первом этаже у нас разместились два трансформируемых зала с поворотными шкафами, позволяющими создавать дополнительные (и шумоизолированные!) лектории, коворкинги, black box «Место» (зал для перформансов и арт-экспериментов) — с виртуальным оператором — в режиме реального времени он погружает актера и зрителя в медиаконтент. На втором — детский зал, творческие кабинеты-студии для архитекторов, урбанистов, дизайнеров и художников, кофейня. Это все удалось реализовать благодаря моей профессиональной команде, которую я очень ценю.