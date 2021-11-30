Арт+терапия: Почему нужно увидеть инклюзивную выставку «Вне истеблишмента» в Русском музее?

Русский музей (первым из больших музейных институций!) показывает аутсайдерское искусство: инклюзивная выставка «Вне истеблишмента» — это актуальная живопись, графика и скульптура художников с ментальными особенностями. А еще это работы, которые очень хочется забрать к себе в коллекцию. Их можно увидеть в Мраморном дворце с 1 декабря и по 10 января.
Юлия Косульникова. Без названия
Проект Русского музея «Вне истеблишмента» — это коллаборация Отдела социокультурных коммуникаций и Отдела новейших течений. Выставка расширяет представление о «доступном музее»: он нужен не только посетителям, но и людям по ту сторону картины. «Вне истеблишмента» обращает внимание на творчество нейроотличных художников, которые вынуждены жить в изоляции. Организаторы выставки мечтают изжить разделение искусства на «нормальное» и «другое» и призывают оценивать творчество художников с особенностями наравне с конвенциональным искусством.
Ильгар Наджафов. «Чайная плантация»
Инклюзия для всех
Ольга Гончарова
Руководитель Отдела социокультурных коммуникаций Русского музея
Отдел социокультурных коммуникаций появился в Русском музее в 2015 году, но «корнями» уходит в девяностые: в 1991 году у нас прошла первая в России арт-терапевтическая выставка на тему страхов во снах, а ее авторами стали дети — сироты и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Так Русский музей в числе первых начал оказывать психологическую поддержку средствами изобразительного искусства в России: у нас появились методические разработки и школа волонтеров.
Сейчас в нашей команде 12 человек — психологи, арт-терапевты, художники и искусствоведы. Мы решаем разные задачи, от создания аудиогидов на жестовом языке и тактильных макетов до проведения адаптированных занятий и экскурсий, консультируем другие музеи России.
На выставку «Вне истеблишмента» мы отобрали шесть совершенно разных художников, имеющих ментальные особенности или психиатрический опыт. Алексея Сахнова, например, увлекает изолированное пространство, линейность и геометрия домов и дорог. Рисование для него — целый ритуал: он всегда тщательно переодевается для работы в мастерской. Алексей Баров часами создает немыслимые и уникальные предметы из пластилина вроде «Инструмента для починки пальцев».
Работа нашего отдела — про доступность для всех. Мы попытались создать максимально комфортные условия для посетителей выставки — здесь есть адаптированные тексты easy-to-read, тифлогид (тактильная схема пространства), а инфраструктурой для нас занималось бюро Genius Loci — это команда Марка Калинина, который создал арт-пространство «Тайга».
В рамках выставки пройдет обширная образовательная программа: лекции, семинары, ридинг-группы, медиации. Инклюзия — сложная тема, и мы просвещаем аудиторию в рамках таких проектов. До сих пор наша главная проблема — нехватка осведомленности среди самих работников музеев: увы, многие боятся подступиться к работе с особыми посетителями. Все-таки музей — то пространство, которое первым должно реагировать на любые изменения, будь то вопрос здравоохранения или социальная реформа. Мы стараемся сделать все, чтобы музей стал тем местом, где каждый может чувствовать себя в безопасности.
Алексей Баров. «Бензопила»
Сергей Федулов. «Встреча с товарищем Сталиным»
Художник я или нет — пусть каждый сам решает
Сергей Федулов
Художник выставки «Вне истеблишмента»
У меня нет особого образования. Я в реставрационном учился, но не закончил — много болел. А увлекся рисованием, когда врач отправил меня в мою первую художественную студию на Канонерской — там было хорошо. Сейчас я работаю в «Студии №6», и здесь мне тоже нравится.
Иногда я сильно галлюцинирую, лежу, и мне плохо. Включаю себе компьютер или телевизор, смотрю, а потом понимаю — бред, не могут там такого показывать, что я вижу. Бывает, просто не могу остановиться — и тогда рисую все, что в голову придет. Всякое мерещится. У меня есть картина: человек идет, а за ним следует бессознательное, и тот, кто идет, хочет спрятаться от самого себя в большом черном доме. Называется «Оно всегда рядом».
Есть у меня картины про вселенский коммунизм — должен же он однажды выйти в космос! Там товарищ Сталин путешествует по галактике, строит его на межпланетарном уровне. Этот человек — бессмертный дух, он может перевоплощаться в кого угодно. Космоса у меня много: раньше я часто читал научную фантастику — Роджера Желязны, Роберта Хайнлайна, Гарри Гаррисона, Айзека Азимова. Существует такая тема, что капитализм пожирает сам себя, но я не хочу ее изображать: сколько такого рисуют? Мне не нужны громкие слова и плакатность.
Я в разных стилях работаю, пишу акрилом, гуашью, мелками. Недавно маслом нарисовал кошек: у меня дома их 5 и все дурные, с характером. Масяня — главная, она хозяйка. Я ее часто рисую и в космосе, и на Земле: есть у меня «Астральная Масяня», например.
Когда есть вдохновение, я рисую — надо же чем-то заниматься. А художник я или нет — пусть каждый сам решает. Человек сам должен воспринимать мое творчество. Мои работы уже выставляли, но я мало куда ездил сам: в Москве вот был в 2018 году.
Наверное, хорошо, если на выставке люди что-то для себя найдут. А признание, конечно, любому художнику важно.
Сергей Федулов. «Товарищ Кащенко проводит лечение инопланетян по соглашению о взаимопомощи»
Юлия Косульникова. Без названия
Что такое outsider art?
Александр Боровский
Заведующий Отделом новейших течений Русского музея
В современном искусстве нет четких границ, однако традиция истеблишмента остается. При этом идея альтернативного сознания охватывает и «нормальное» искусство: волшебное безумие — любимая тема романтизма и встречается у Уильяма Блейка, Фернана Кнопфа или Арнольда Бёклина с его знаменитым «Островом мертвых».
Прицельно изучать искусство людей с альтернативным сознанием начали в Европе, в 1920-е. Большую роль в этом сыграл художник Жан Дюбюффе: он ездил в сумасшедшие дома и исследовал творчество душевнобольных. Он же ввел понятие «ар-брют», или «грубое искусство».
Сегодня в ходу термин outsider art, но его все понимают по-разному: в американской традиции он охватывает искусство любых уязвимых социальных групп — детей, малых народов, заключенных, душевнобольных. В Европе применим более избирательный подход, и к outsider art относят только примитивистов и наивистов.
В кругу художников-аутсайдеров царит большой раздрай: часть из них признана, входит в рамки contemporary art и оказывается внутри истеблишмента. Это и целые группы — югославские примитивисты, например, и отдельные художники, как Нико Пиросмани или Генри Дарджер.
Среди современных художников «вне истеблишмента» есть те, кто несостоятелен в поведенческом плане и кому нужна помощь: часть из них живет в госпиталях и специальных учреждениях, часть — самостоятельно, но обладает измененным сознанием. И наша выставка во многом посвящена им.
Цель музея и нашей выставки — позволить таким художникам высказаться наравне с другими, без ярлыков. Кроме того, она важна для профессионального сообщества: у современных художников в конвенциональном искусстве царит прагматизм, оно очень уж «интеллектуально», и им было бы полезно узнать о совершенно ином способе восприятия действительности.
Например, в нашей выставке «Вне истеблишмента» участвует художница Юля Косулина, изображающая интерьеры больниц: тема контролируемого пространства и наказания, которая известна в обществе благодаря Мишелю Фуко, для нее — повседневность. Все эти хромированные столы, грубые инструменты на ее картинах — мир, крайне тягостный для обывателя. Но искусство касается жизни в разных проявлениях, и сюжеты «не для розовых очков» отрезвляют социум.
Outsider art — это все еще часть искусства. Посетителям не стоит зацикливаться на ментальных особенностях и фактах судьбы художника: смотрите на его творения — они скажут достаточно.
Юлия Косульникова. Без названия
Текст: Анастасия Шевченко, Ольга Угарова
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