Арт+терапия: Почему нужно увидеть инклюзивную выставку «Вне истеблишмента» в Русском музее?

Руководитель Отдела социокультурных коммуникаций Русского музея

Отдел социокультурных коммуникаций появился в Русском музее в 2015 году, но «корнями» уходит в девяностые: в 1991 году у нас прошла первая в России арт-терапевтическая выставка на тему страхов во снах, а ее авторами стали дети — сироты и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Так Русский музей в числе первых начал оказывать психологическую поддержку средствами изобразительного искусства в России: у нас появились методические разработки и школа волонтеров.

Сейчас в нашей команде 12 человек — психологи, арт-терапевты, художники и искусствоведы. Мы решаем разные задачи, от создания аудиогидов на жестовом языке и тактильных макетов до проведения адаптированных занятий и экскурсий, консультируем другие музеи России.

На выставку «Вне истеблишмента» мы отобрали шесть ­совершенно разных художников, имеющих ментальные особенности или психиатрический опыт. Алексея Сахнова, например, увлекает изолированное пространство, линейность и геометрия домов и дорог. Рисование для него — целый ритуал: он всегда тщательно переодевается для работы в мастерской. Алексей Баров часами ­создает ­немыслимые и уникальные предметы из пластилина вроде «Инструмента для починки пальцев».

Работа нашего отдела — про доступность для всех. Мы попытались создать максимально комфортные условия для посетителей выставки — здесь есть адаптированные тексты easy-to-read, тифлогид (тактильная схема пространства), а инфраструктурой для нас занималось бюро Genius Loci — это команда Марка Калинина, который создал арт-пространство «Тайга».

В рамках выставки пройдет обширная образовательная программа: лекции, семинары, ридинг-группы, медиации. Инклюзия — сложная тема, и мы просвещаем аудиторию в рамках таких проектов. До сих пор наша главная проблема — нехватка осведомленности среди самих работников музеев: увы, многие боятся подступиться к работе с особыми посетителями. Все-таки музей — то пространство, которое первым должно реагировать на любые изменения, будь то вопрос здравоохранения или социальная реформа. Мы стараемся сделать все, чтобы музей стал тем местом, где каждый может чувствовать себя в безопасности.