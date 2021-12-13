Ленинградский Хогвартс, масонский детский сад и другие дикие (!) здания советского модернизма в Петербурге

Архитекторы: С. Савин, Б. Артюшкин.

Конструкторы: Г. Драбкин, А. Мартьянов.

Где находится: м. «Академическая», Тихорецкий проспект, д. 21.

Самое популярное сооружение советского модернизма в Петербурге.

Институт робототехники и технической кибернетики создан в 1968-м году на базе кафедры автоматики и телемеханики Политехнического института как Особое конструкторское бюро, выполнявшее заказы космической отрасли, — одной из основных его задач была разработка систем мягкой посадки космических аппаратов. В 1971-м году бюро получило статус ЦНИИ, а деньги на строительство своего здания ему выделили в связи со стартовавшей в 1972-м году советско-американской программой «Союз — Аполлон». Именно для испытания механизмов безопасной стыковки кораблей в космосе и потребовалась высокая полая башня, где можно моделировать ускорение до 4 G.

Место для института нашли всего в двух километрах от Политеха, на скрещении Светлановского и Тихорецкого проспектов. Место живописное, рядом Сосновский парк и лесной участок дачи Бенуа — тогда считалось, что ученым для работы необходимо благоприятное окружение. Рядом строились жилые массивы, которые проектировала 2-я мастерская Ленпроекта.