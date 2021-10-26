Продюсер Александр Роднянский — об учениках Сокурова, «Игре в кальмара» и поддержке дебютантов

Про учеников Сокурова и умение говорить «нет»

Будете ли вы дальше работать с учениками Сокурова — Кирой Коваленко, Кантемиром Балаговым, Владимиром Битоковым?

Конечно. И с другими учениками Александра Николаевича готов. Кантемир сейчас заканчивает сценарий своего следующего фильма «Моника», который он пишет с Мариной Степновой (автор романа «Женщины Лазаря», получившего третью премию «Большой книги» и включенного The Guardian в список десяти лучших текстов, действие которых происходит в России. — Прим. ред.). Первый драфт я уже читал, мы его обсудили, работа продолжается.

Вы рассказывали, что часто тестируете молодых режиссеров, готовы ли они поступиться принципиальными для них вещами по просьбе продюсера.

Мне важно понять, во что они верят, как ведут себя в непростых обстоятельствах и «прогибаются ли под изменчивый мир». Быть твердым — не фокус, сопротивляться соблазнам — много сложнее.

С Балаговым было так. Мы уже общались, он принес замысел того, что позднее стало «Дылдой», но мы ни о чем еще не договорились. Тут мне звонит один из крупнейших российских предпринимателей и просит телефон Кантемира: ему понравилась «Теснота» и он хочет предложить ему экранизировать свою любимую книгу. Финансировать готов. Днем позже мне перезванивает Кантемир и спрашивает, не подведет ли он меня, если откажется от предложения, потому что хочет реализовать свой собственный замысел. Поверьте, далеко не каждый смог бы сказать «нет», если бы ему предложили несколько миллионов долларов на фильм по хорошей книге.

Недавно был подобный случай и с Владимиром Битоковым. Мой партнер Сергей Мелькумов захотел предложить ему сделать сериал. Спросил мое мнение, я говорю ему в ответ, мол, давай проверим парня. Проект достойный, но абсолютно конвенциональный, таких производится немало. Володя мог бы заработать хорошие деньги, купить квартиру.

Владимир Битоков же, сняв дебют «Глубокие реки», и до фильма «Мама, я дома» с Юрой Борисовым и Ксенией Раппопорт, который вы делали уже вместе, подрабатывал в Нальчике курьером.

Да, именно он. Тут важно сказать, что все они (ученики Сокурова. — Прим. ред.) живут в непростых обстоятельствах, скромно, на съемных квартирах. Деньги им точно бы пригодились. Но Володя тоже позвонил мне с тем же вежливым вопросом про то, не обижусь ли я, но с той же твердой позицией — отказался. Ребята знают, чего хотят. Так же и Кира, которой я сам предлагал хороший драматический сериал с сильным женским характером и международным потенциалом.

Случайно не «Мерзлую землю» — детективную драму про хакасского маньяка?

Да, «Мерзлую землю». Это мощнейшая история, трагическая, парадоксальная. И с потенциалом международного резонанса – неслучайно у нас уже есть и американский, и немецкий партнеры. Но Кира отказалась, сказала, что это не ее проект. Я согласился с ее решением.