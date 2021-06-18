В Китайском дворце в Ораниенбауме отреставрированы первые залы половины Екатерины II, также в них обновилось мебельное убранство. Так, в Штофной опочивальне установлены кровать с навершием и два кресла французской работы XVIII столетия.
Восточную часть парадной анфилады Китайского дворца, так называемую половину Екатерины II, открывает Штукатурный покой, называвшийся также Сиреневой гостиной. Он практически полностью сохранил отделку XVIII столетия, которая и отразилась в названии интерьера. Изящный орнамент в сложнейшей технике намазной лепки выполнил Альберто Джани, сподвижник Антонио Ринальди.
Этот интерьер предназначался для отдыха и светских бесед, о чем свидетельствуют сцены с участием мифологических и литературных героев, украшающих стены и потолок зала — плафон Цуньо «Орфей, встречающий Солнце», полотна Ротари, картины Торелли и Чиньроли. Декоративную отделку зала дополняют предметы мебели из исторической коллекции музея, среди которых подлинный предмет, принадлежащий этому интерьеру — бюро розового дерева французской работы 1760-х годов.
Облик Малого китайского кабинета создает сочетание шелка, расписанного затейливым растительным узором и сценками из китайской жизни, и контрастного геометрического орнамента. Паркет кабинета, набранный из ценных пород, сохранил редкий художественный набор XVIII века. В нем восточная орнаментика, изображения иероглифов и крылатого дракона расположены рядом с элементами европейского рококо, растительными побегами и листьями аканта.
Цветовой акцент в интерьере создает плафон Дициани «Фортификация». В середине XIX века в этом интерьере появились портреты высокопоставленных вельмож елизаветинского времени, выполненные немецким художником Гроотом. На портретах изображены граф Отто Фридрих фон Брюммер и обер-камергер Фридрих Вильгельм фон Берхгольц, которые прибыли в Россию в 1742 году в составе свиты молодого голштинского герцога Карла-Петра-Ульриха, будущего императора Петра III.
Благодаря финансовой поддержке ПАО «Газпром» в Штофной опочивальне Китайского дворца установлены кровать с навершием и два кресла французской работы XVIII столетия. Кровать относится к типу «à la duchesse», где балдахин с навершием крепится к стене, без опор в изножье. О высоком художественном уровне предмета свидетельствуют резные композиции на изголовье и изножье кровати — лиры и лютни в обрамлении венков из листьев и цветов.
Пара кресел «а-ля рен» (от французского a la reine — королева) выполнены в парижской мастерской семьи Тийяр, знаменитой виртуозным исполнением резного декора и золочения. Для удобного расположения дам в модных платьях с фижмами мастерская выполнила кресла с прямой достаточно низкой спинкой, изогнутыми ножками и развернутыми в стороны локотниками. Кресла обиты гобеленом с иллюстрациями к басням Лафонтена «Лев и Мышь», «Две козы», «Обезьяна и кот», «Олень и его отражение».
Комплексный проект реставрации Китайского дворца реализуется при поддержке ПАО «Газпром»: в период с 2004 по 2009 годы выполнены работы по восстановлению фасада здания, c 2009 года осуществляется реставрация его внутренней части. В ноябре 2020 года стартовали работы по реставрации Большого Китайского кабинета в Китайском дворце, расположенного на половине Екатерины II — он был одним из любимых интерьеров императрицы и стал одним из самых сложных с точки зрения реставрации. После открытия Штукатурного покоя и Малого китайского кабинета для посетителей откроются 12 из 17 интерьеров. Планируемый срок завершения всего комплекса работ — декабрь 2024 года.
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