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В Китайском дворце в Ораниенбауме отреставрированы первые залы половины Екатерины II

В Китайском дворце в Ораниенбауме отреставрированы первые залы половины Екатерины II, также в них обновилось мебельное убранство. Так, в Штофной опочивальне установлены кровать с навершием и два кресла французской работы XVIII столетия.

  • Управление информацией ПАО «Газпром»
  • Управление информацией ПАО «Газпром»
  • Управление информацией ПАО «Газпром»

Восточную часть парадной анфилады Китайского дворца, так называемую половину Екатерины II, открывает Штукатурный покой, называвшийся также Сиреневой гостиной. Он практически полностью сохранил отделку XVIII столетия, которая и отразилась в названии интерьера. Изящный орнамент в сложнейшей технике намазной лепки выполнил Альберто Джани, сподвижник Антонио Ринальди.

Этот интерьер предназначался для отдыха и светских бесед, о чем свидетельствуют сцены с участием мифологических и литературных героев, украшающих стены и потолок зала — плафон Цуньо «Орфей, встречающий Солнце», полотна Ротари, картины Торелли и Чиньроли. Декоративную отделку зала дополняют предметы мебели из исторической коллекции музея, среди которых подлинный предмет, принадлежащий этому интерьеру — бюро розового дерева французской работы 1760-х годов.

Облик Малого китайского кабинета создает сочетание шелка, расписанного затейливым растительным узором и сценками из китайской жизни, и контрастного геометрического орнамента. Паркет кабинета, набранный из ценных пород, сохранил редкий художественный набор XVIII века. В нем восточная орнаментика, изображения иероглифов и крылатого дракона расположены рядом с элементами европейского рококо, растительными побегами и листьями аканта. 

  • Управление информацией ПАО «Газпром»
  • Управление информацией ПАО «Газпром»

Цветовой акцент в интерьере создает плафон Дициани «Фортификация». В середине XIX века в этом интерьере появились портреты высокопоставленных вельмож елизаветинского времени, выполненные немецким художником Гроотом. На портретах изображены граф Отто Фридрих фон Брюммер и обер-камергер Фридрих Вильгельм фон Берхгольц, которые прибыли в Россию в 1742 году в составе свиты молодого голштинского герцога Карла-Петра-Ульриха, будущего императора Петра III.

Благодаря финансовой поддержке ПАО «Газпром» в Штофной опочивальне Китайского дворца установлены кровать с навершием и два кресла французской работы XVIII столетия. Кровать относится к типу «à la duchesse», где балдахин с навершием крепится к стене, без опор в изножье. О высоком художественном уровне предмета свидетельствуют резные композиции на изголовье и изножье кровати — лиры и лютни в обрамлении венков из листьев и цветов.

Пара кресел «а-ля рен» (от французского a la reine — королева) выполнены в парижской мастерской семьи Тийяр, знаменитой виртуозным исполнением резного декора и золочения. Для удобного расположения дам в модных платьях с фижмами мастерская выполнила кресла с прямой достаточно низкой спинкой, изогнутыми ножками и развернутыми в стороны локотниками. Кресла обиты гобеленом с иллюстрациями к басням Лафонтена «Лев и Мышь», «Две козы», «Обезьяна и кот», «Олень и его отражение».

Комплексный проект реставрации Китайского дворца реализуется при поддержке ПАО «Газпром»: в период с 2004 по 2009 годы выполнены работы по восстановлению фасада здания, c 2009 года осуществляется реставрация его внутренней части. В ноябре 2020 года стартовали работы по реставрации Большого Китайского кабинета в Китайском дворце, расположенного на половине Екатерины II — он был одним из любимых интерьеров императрицы и стал одним из самых сложных с точки зрения реставрации. После открытия Штукатурного покоя и Малого китайского кабинета для посетителей откроются 12 из 17 интерьеров. Планируемый срок завершения всего комплекса работ — декабрь 2024 года.

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