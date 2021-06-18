В Китайском дворце в Ораниенбауме отреставрированы первые залы половины Екатерины II

Цветовой акцент в интерьере создает плафон Дициани «Фортификация». В середине XIX века в этом интерьере появились портреты высокопоставленных вельмож елизаветинского времени, выполненные немецким художником Гроотом. На портретах изображены граф Отто Фридрих фон Брюммер и обер-камергер Фридрих Вильгельм фон Берхгольц, которые прибыли в Россию в 1742 году в составе свиты молодого голштинского герцога Карла-Петра-Ульриха, будущего императора Петра III.

Благодаря финансовой поддержке ПАО «Газпром» в Штофной опочивальне Китайского дворца установлены кровать с навершием и два кресла французской работы XVIII столетия. Кровать относится к типу «à la duchesse», где балдахин с навершием крепится к стене, без опор в изножье. О высоком художественном уровне предмета свидетельствуют резные композиции на изголовье и изножье кровати — лиры и лютни в обрамлении венков из листьев и цветов.

Пара кресел «а-ля рен» (от французского a la reine — королева) выполнены в парижской мастерской семьи Тийяр, знаменитой виртуозным исполнением резного декора и золочения. Для удобного расположения дам в модных платьях с фижмами мастерская выполнила кресла с прямой достаточно низкой спинкой, изогнутыми ножками и развернутыми в стороны локотниками. Кресла обиты гобеленом с иллюстрациями к басням Лафонтена «Лев и Мышь», «Две козы», «Обезьяна и кот», «Олень и его отражение».

Комплексный проект реставрации Китайского дворца реализуется при поддержке ПАО «Газпром»: в период с 2004 по 2009 годы выполнены работы по восстановлению фасада здания, c 2009 года осуществляется реставрация его внутренней части. В ноябре 2020 года стартовали работы по реставрации Большого Китайского кабинета в Китайском дворце, расположенного на половине Екатерины II — он был одним из любимых интерьеров императрицы и стал одним из самых сложных с точки зрения реставрации. После открытия Штукатурного покоя и Малого китайского кабинета для посетителей откроются 12 из 17 интерьеров. Планируемый срок завершения всего комплекса работ — декабрь 2024 года.