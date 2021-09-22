Что стало с креативными пространствами и как это влияет на Петербург? Отвечают авторы доклада о новой культурной географии

Согласно исследованию Qullab, средняя продолжительность жизни креативных пространств в Петербурге — менее четырех лет. При этом количество резидентов в кластерах увеличивается. Как пишут авторы доклада о новой культурной географии, за четыре года количество научных и учебных организаций на территории кластеров возросло в 5 раз — это самое большое изменение. Как это и другие преобразования влияют на город и к чему это может привести? «Собака.ru» кратко пересказала доклад, подготовленный Фондом поддержки инноваций и молодежных инициатив Петербурга совместно с Центром стратегических разработок «Северо-Запад» и командой ГЦСИ Санкт-Петербург, и узнала у авторов исследования, как креативная индустрия преобразует город.
Что происходит с креативной индустрией в Петербурге?
Для традиционных музеев средняя продолжительность жизни значительно выше, чем для объектов новой культуры. Это связано с тем, что они, как правило, находятся на бюджетном финансировании и проверены временем. Лаборатория качества городской жизни Института дизайна и урбанистики университета ИТМО в 2018 году на основе полученных данных зафиксировала средний период жизни креативных пространств: арт-галереи — 5 лет, коворкинги — 2 года, креативные кластеры — 3,8 года. А средняя продолжительность жизни креативных пространств в Петербурге — менее четырех лет. Новая культура в Петербурге очень изменчива.
Авторы доклада в системе «Геоинтеллект» проанализировали по агрегированным данным 2ГИС и выяснили, что еще четыре года назад в Петербурге на территории 20 креативных кластеров размещались 304 арендатора. А в 2021 году это количество увеличилось в два раза — 676 резидентов. По графику, представленному исследователями ФПИМИ (прим.ред. — Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга), в креативных кластерах арендаторы, представляющие сферу культуры и развлечений, уступают преимущество по количеству магазинам мебели, предметов декора и товаров для дома. На втором месте — спортивные товары, а на третьем — одежда, обувь и аксессуары. Самое большое изменение — количество научных и учебных организаций возросло в 5 раз.
«В Петербурге 25 вузов ведут подготовку по направлению "Искусство и культура". Численность данной целевой аудитории — около 14 600 человек (6,44% от всех студентов в Петербурге). Согласно данным Росстата 2019 года, около 30% студентов по направлениям "Искусствознание", "Культуроведение" и "Социокультурные проекты" по окончании вуза работают не по специальности», — акцентируют внимание авторы доклада. Исследователи отмечают, что есть яркая тенденция на появления мультиформатных проектов, организованных кураторами и художниками. Общее количество площадок современного искусства в Петербурге с 2000 по 2010 год увеличилось втрое, а за последние 10 лет — удвоилось.
В основном общепринятыми местами для туристов являются известные музеи: Эрмитаж, Петропавловская крепость, Петергоф и другие. Они часто перегружены гостями города, поэтому необходимо стремиться к расширению и перераспределению потоков людей. Это можно сделать благодаря акценту на неформальной, неофициальной части Петербурга.
В городе растет число креативных пространств, кластеров и объектов, работающих с современным искусством. Это связано с несколькими факторами: запрос со стороны жителей и туристов, интерес девелоперов к культуре и наличие образовательных курсов, как государственных, так и частных. По данным Ipsos Comcon, Рос-Индекс 2017 треть горожан посещает театры, музеи, выставочные пространства хотя бы раз в полгода (это на 10 процентов выше, чем в Москве), несмотря на то, что культурных событий и площадок в Москве больше.
Какие развитие новой культуры отразится на городе?
Авторы доклада о новой культурной географии выделяют четыре ключевых эффекта. Первый — инвестиции в этот сектор существенно меняют облик города и городскую среду, преобразуются заброшенные, не используемые по назначению территории. Второй — увеличение высокооплачиваемых мест в сфере новой культуры. На данный момент количество образовательных учреждений Петербурга вполне позволяет обеспечить креативные индустрии специалистами. Третий — развитие имиджа Петербурга как современного образовательного, культурного и дизайн-хаба. Четвертый — восстановление туристического потока после пандемии и его равномерное территориальное распределение.
Екатерина Холоднова
Заместитель директора Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга (ФПИМИ)
«Арт-пространства взяли на себя большую культурную работу — они образовывают, развлекают и предлагают досуг. Они осваивают ту недвижимость, которая не подходит для другого использования, и часто выступают пионерами восстановления отдельных пространств и даже улиц, и целых кварталов.
Пандемия нанесла серьезный удар по туристической, культурной и другим сферам услуг. Сейчас креативная индустрия восстанавливается, поэтому невозможно говорить о буме арт-пространств. Но мы рассчитываем, что количество ресурсов будет расти, соответственно будет больше игроков и новых проектов. Для рынка крайне важны те, кто выставляет ориентиры: музеи современного искусства, крупные ярмарки, союзы галеристов, экспертное сообщество.
Для бума нужно многократное увеличение количества площадок и событий на них. Культурные проекты зачастую не окупают себя, но создают благоприятную среду для других секторов экономики: туризма и гостинично-ресторанного бизнеса. Без дополнительной поддержки проектов новой культурной географии, бум можем ожидать только при серьезном экономическом росте. В целом на рынке наблюдается рост спроса на культурную индустрию. А с точки зрения его организации — это профессионализация деятельности, связанной с искусством, появление критического количества игроков и инициатив.
Если говорить о развитии ресторанного бизнеса, то очевидно, что это не бесконфликтный процесс: например, в ситуации с улицей Рубинштейна и процессе фудификации — чрезвычайной плотности локализации ресторанов, кафе, других заведений общественного питания и вытеснение иных видов деятельности в ущерб местным жителям. При этом для города ресторанный сектор стал культурным феноменом.
Туристический поток с одной стороны создает запрос на коммерческую, не совсем оригинальную продукцию, но с другой — формирует привлекательность города, в том числе как поставщика талантов и качественных продуктов».
Мария Кузьмина (Катц)
Руководитель Северо-Западного филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина (ГЦСИ Санкт-Петербург)
«Культурный сектор, то что мы называем "новая культурная география", приходит в состояние зрелости и привлекает частное финансирование. Поскольку развитием успешных креативных пространств занимаются специализированные девелоперы, резидентов становится больше.
Если рассматривать десятилетний период, количество арт-пространств в меньшей степени увеличивается. В Петербурге галерей значительно меньше, чем в крупных городах Европы и США. Но по мере развития рынка их количество будет расти. Ежегодно выпускается огромное количество искусствоведов, арт-менеджеров, кураторов. Некоторые из них берут на себя риски предпринимательства и становятся галеристами или создают некоммерческие проекты (на многомиллионный город их единицы). Проекты новой культурной географии пользуются популярностью у публики, правда, часть из них — рассчитана только на профессиональную аудиторию».
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