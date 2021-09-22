Что стало с креативными пространствами и как это влияет на Петербург? Отвечают авторы доклада о новой культурной географии

Заместитель директора Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга (ФПИМИ)

«Арт-пространства взяли на себя большую культурную работу — они образовывают, развлекают и предлагают досуг. Они осваивают ту недвижимость, которая не подходит для другого использования, и часто выступают пионерами восстановления отдельных пространств и даже улиц, и целых кварталов.

Пандемия нанесла серьезный удар по туристической, культурной и другим сферам услуг. Сейчас креативная индустрия восстанавливается, поэтому невозможно говорить о буме арт-пространств. Но мы рассчитываем, что количество ресурсов будет расти, соответственно будет больше игроков и новых проектов. Для рынка крайне важны те, кто выставляет ориентиры: музеи современного искусства, крупные ярмарки, союзы галеристов, экспертное сообщество.

Для бума нужно многократное увеличение количества площадок и событий на них. Культурные проекты зачастую не окупают себя, но создают благоприятную среду для других секторов экономики: туризма и гостинично-ресторанного бизнеса. Без дополнительной поддержки проектов новой культурной географии, бум можем ожидать только при серьезном экономическом росте. В целом на рынке наблюдается рост спроса на культурную индустрию. А с точки зрения его организации — это профессионализация деятельности, связанной с искусством, появление критического количества игроков и инициатив.

Если говорить о развитии ресторанного бизнеса, то очевидно, что это не бесконфликтный процесс: например, в ситуации с улицей Рубинштейна и процессе фудификации — чрезвычайной плотности локализации ресторанов, кафе, других заведений общественного питания и вытеснение иных видов деятельности в ущерб местным жителям. При этом для города ресторанный сектор стал культурным феноменом.

Туристический поток с одной стороны создает запрос на коммерческую, не совсем оригинальную продукцию, но с другой — формирует привлекательность города, в том числе как поставщика талантов и качественных продуктов».