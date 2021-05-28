Премьера инклюзивного мюзикла «Жаль, что тебя здесь нет» на Новой сцене Александринского театра

19 и 20 мая при поддержке Новой сцены Александринского театра и биотехнологической компании BIOCAD состоялась премьера инклюзивного мюзикла «Жаль, что тебя здесь нет».

Это музыкальный спектакль о любви к музыке, друг-другу и к жизни. Место действия – вокзал, зал ожидания. Предвкушая скорое путешествие, герои на сутки оказываются вместе. За это время они знакомятся, делятся историями, коротают время: поют, танцуют, побеждают свои страхи и открывают новые смыслы обыденного и незаметного.