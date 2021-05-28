Премьера инклюзивного мюзикла «Жаль, что тебя здесь нет» на Новой сцене Александринского театра

19 и 20 мая при поддержке Новой сцены Александринского театра и биотехнологической компании BIOCAD состоялась премьера инклюзивного мюзикла «Жаль, что тебя здесь нет».
Это музыкальный спектакль о любви к музыке, друг-другу и к жизни. Место действия – вокзал, зал ожидания. Предвкушая скорое путешествие, герои на сутки оказываются вместе. За это время они знакомятся, делятся историями, коротают время: поют, танцуют, побеждают свои страхи и открывают новые смыслы обыденного и незаметного.
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Екатерина Климова, Екатерина Ретинская
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Лев Львович, Екатерина Климова, Никита Некрасов
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Дмитрий Морозов, Екатерина Климова
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Никита Некрасов, Александра Стоянова, Марьяна, Леонид и Илья Ноткины
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Константин Разнатовский, Мария Максимова
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Анатолий Бузинский, Елена Соловьева
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Евгения Орлова, Елена Кадушкина
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Валентин Краснов, Ирина Кенюхова, Антонина Карамзина
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Ирина Кенюхова, Дмитрий Сивокоз (компания BIOCAD)
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Абсолютно все в мюзикле придумано коллективно нейроразнообразными участниками компании «Разговоры» (художественный руководитель - Борис Павлович), организованной фондом «Alma Mater» почти 5 лет назад. Помимо этого, в спектакле принимает участие хор фонда «Антон тут рядом» (под руководством Романа Столяра).
Мюзикл войдет в постоянную программу Новой сцены Александринского театра.
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Нина Михайлюк, Анастасия Сорокина
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Анастасия Холманских
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Лев Львович, Дмирий Туркан
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Лев Львович, Дмитрий Туркан, Екатерина Климова
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Игорь Троилин, Екатерина Климова
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Дмитрий Сивокоз, Валентин Краснов
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Алексей Неймышев, Нина Михалюк
Также, в фойе Новой сцены Александринского театра открылась выставка «Я тебя вижу», концепция которой появилась благодаря работе над мюзиклом.
Долгосрочный проект «Я тебя вижу» – цикл фотовыставок, рассказывающий о людях с различными особенностями. Это фотолаборатория, в процессе которой организаторы познакомились с шестью яркими героинями, у каждой из которых свой индивидуальный опыт встречи с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.
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Марина Крюкова
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Анатолий Бузинский, Екатерина Климова, Антонина Карамзина
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Лев Львович, Нина Михайлюк
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Наталья Леончекова со спутником
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Екатерина Климова, Антон Флеров
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Марина Волошина, Екатерина Климова, Нина Михайлюк
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Инна Гайдукова, Дмитрий Морозов
Фото: Денис Денисов
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