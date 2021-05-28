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Премьера инклюзивного мюзикла «Жаль, что тебя здесь нет» на Новой сцене Александринского театра

19 и 20 мая при поддержке Новой сцены Александринского театра и биотехнологической компании BIOCAD состоялась премьера инклюзивного мюзикла «Жаль, что тебя здесь нет».

Это музыкальный спектакль о любви к музыке, друг-другу и к жизни. Место действия – вокзал, зал ожидания. Предвкушая скорое путешествие, герои на сутки оказываются вместе. За это время они знакомятся, делятся историями, коротают время: поют, танцуют, побеждают свои страхи и открывают новые смыслы обыденного и незаметного.

  • Екатерина Климова, Екатерина Ретинская

  • Лев Львович, Екатерина Климова, Никита Некрасов
  • Дмитрий Морозов, Екатерина Климова

  • Никита Некрасов, Александра Стоянова, Марьяна, Леонид и Илья Ноткины

  • Константин Разнатовский, Мария Максимова

  • Анатолий Бузинский, Елена Соловьева

  • Евгения Орлова, Елена Кадушкина

  • Валентин Краснов, Ирина Кенюхова, Антонина Карамзина

  • Ирина Кенюхова, Дмитрий Сивокоз (компания BIOCAD)

Абсолютно все в мюзикле придумано коллективно нейроразнообразными участниками компании «Разговоры» (художественный руководитель - Борис Павлович), организованной фондом «Alma Mater» почти 5 лет назад. Помимо этого, в спектакле принимает участие хор фонда «Антон тут рядом» (под руководством Романа Столяра).

Мюзикл войдет в постоянную программу Новой сцены Александринского театра.

  • Нина Михайлюк, Анастасия Сорокина

  • Анастасия Холманских

  • Лев Львович, Дмирий Туркан
  • Лев Львович, Дмитрий Туркан, Екатерина Климова

  • Игорь Троилин, Екатерина Климова

  • Дмитрий Сивокоз, Валентин Краснов

  • Алексей Неймышев, Нина Михалюк

Также, в фойе Новой сцены Александринского театра открылась выставка «Я тебя вижу», концепция которой появилась благодаря работе над мюзиклом.

Долгосрочный проект «Я тебя вижу» – цикл фотовыставок, рассказывающий о людях с различными особенностями. Это фотолаборатория, в процессе которой организаторы познакомились с шестью яркими героинями, у каждой из которых свой индивидуальный опыт встречи с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

  • Марина Крюкова

  • Анатолий Бузинский, Екатерина Климова, Антонина Карамзина
  • Лев Львович, Нина Михайлюк

  • Наталья Леончекова со спутником

  • Екатерина Климова, Антон Флеров

  • Марина Волошина, Екатерина Климова, Нина Михайлюк

  • Инна Гайдукова, Дмитрий Морозов

Фото: Денис Денисов

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